সোম থেকেই বেআইনি নির্মাণ উচ্ছেদ অভিযান পুরাতন মালদায়, চলবে বুলডোজার

সোম থেকেই বেআইনি নির্মাণ উচ্ছেদ অভিযান পুরাতন মালদায়, চলবে বুলডোজার
বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছে, খোদ তৃণমূল পরিচালিত পুরসভাই পূর্ত দফতরের জায়গা দখল করে বেআইনি নির্মাণ তৈরি করেছে ৷ সেই নির্মাণকাজের কী হবে ?
Published : May 31, 2026 at 5:40 PM IST
মালদা, 31 মে: রাত পোহালেই পুরাতন মালদায় চলবে বুলডোজার ৷ সরকারি জায়গা দখল করে থাকা লোকজনকে চরম হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তৃণমূল পরিচালিত পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান বিভূতিভূষণ ঘোষ ৷ তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, সরকারি জায়গা দখলকারীদের নির্মাণে সোমবার থেকেই বুলডোজার অভিযান চালানো হবে ৷ যদিও পুরসভার বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছে, খোদ তৃণমূল পরিচালিত পুরসভাই পূর্ত দফতরের জায়গা দখল করে বেআইনি নির্মাণ তৈরি করেছে ৷ সেই নির্মাণকাজের কী হবে ? সেই ভবনও কি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে ফেলা হবে ? আপাতত সেটা দেখার অপেক্ষাতেই বিরোধী থেকে শুরু করে পুরাতন মালদার নাগরিকরা ৷
দিন বদলের সঙ্গে জনসংখ্যার চাপ বাড়ছে মালদা জেলার দুই পুর এলাকাতেই ৷ কিন্তু দুই শহরের পরিধি সেভাবে বাড়ছে না ৷ এর ফলে দুই শহরে তৈরি হচ্ছে অসংখ্য বহুতল ৷ সুযোগ বুঝে আসরে নেমে পড়েছে অসাধু ব্যবসায়ীরাও ৷ তারা বেআইনিভাবে রাস্তা কিংবা সরকারি জায়গা দখল করে রমরমিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছে ৷ কোথাও কোথাও সরকারি জমিতে তৈরি হয়ে গিয়েছে পাকা ভবনও ৷ নাগরিকদের চলাফেরার সুবিধের জন্য সম্প্রতি পুরাতন মালদার বুলবুলচণ্ডী মোড় থেকে রেলগেট পর্যন্ত এলাকায় 12 নম্বর জাতীয় সড়ক চার লেনের করা হয়েছিল ৷ কিন্তু ইতিমধ্যেই চার লেনের মধ্যে দুটি লেন পুরোপুরি অসাধু লোকজনের দখলে চলে গিয়েছে ৷
এরা সবাই প্রভাবশালী হিসাবে পরিচিত ৷ তৃণমূল জমানায় তারা সবাই ঘাসফুলের কোনও না কোনও নেতা-নেত্রীর ঘনিষ্ঠ ছিল ৷ জাতীয় সড়কের পাশে থাকা পূর্ত দফতরের জায়গায় একের পর এক হোটেল, ধাবা, রেস্তোঁরা ও স্থায়ী দোকানঘর তৈরি করা হয়েছে৷ জাতীয় সড়ক দখল করে চলছে বেআইনি ট্রাক, টোটো ও অটো পার্কিং ৷ ফুটপাথের উপর চলছে নির্মাণ সামগ্রীর বেআইনি ব্যবসা ৷ এতে মানুষের সমস্যা কমার বদলে আরও বেড়ে গিয়েছে ৷ প্রায়শই দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে সাধারণ মানুষজন ৷
পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান বিভূতিভূষণ ঘোষ জানাচ্ছেন, "মঙ্গলবাড়ি রেলগেট থেকে বুলবুলচণ্ডী মোড় পর্যন্ত এলাকা এই পুরসভার হৃৎপিণ্ড ৷ নাগরিকদের সুরক্ষায় পূর্ত দফতর ওই এলাকা দিয়ে যাওয়া জাতীয় সড়ককে চার লেনে রূপান্তরিত করেছে ৷ কিন্তু ইতিমধ্যেই দুটি লেন জবরদখলকারীদের হাতে চলে গিয়েছে ৷ একই পরিস্থিতি পূর্ত দফতরের অনেক জায়গাতেও ৷ এনিয়ে পুরসভা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পূর্ত দফতরের বিশেষ বৈঠক হয়েছে ৷ নাগরিকদের স্বার্থে সোমবার থেকেই আমরা জবরদখলকারীদের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযানে নামছি ৷ প্রয়োজনে বুলডোজারও ব্যবহার করা হবে ৷ কয়েকদিন ধরে পুরসভার তরফে এনিয়ে মাইকিং করে প্রচার চালানো হয়েছে ৷ জবরদখলকারীদের নিজেদের দায়িত্বে অবৈধ নির্মাণ সরিয়ে নিতে বলা হয়েছে ৷ আগামিকাল যেসব অবৈধ নির্মাণ ধরা পড়বে, সবটাই উচ্ছেদ করা হবে ৷ কাউকে রেয়াত করা হবে না ৷"
কিন্তু অভিযোগ উঠেছে, পুরাতন মালদা পুরসভা নিজেরাই পূর্ত দফতরের জমিতে অবৈধ নির্মাণ করেছে ৷ এনিয়ে সম্প্রতি জেলার সদর মহকুমাশাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়েছে শিবসেনা ৷ দলের জেলা প্রমুখ উত্তম নন্দী বলেন, "তৃণমূল কাউন্সিলরদের প্রত্যক্ষ মদতেই অসাধু ব্যবসায়ীরা সরকারি জমি জবরদখল করে রেখেছে ৷ এর জন্য কাউন্সিলরদের তারা কাটমানিও দিয়েছে ৷ তবে শুধুই কাউন্সিলররা নয়, মৌলপুর বাজার ও মীর্জাপুর মোড়ে পূর্ত দফতরের জায়গায় অবৈধ নির্মাণ করেছে খোদ পুর কর্তৃপক্ষ ৷ দুটি জায়গাতেই তারা মার্কেট কমপ্লেক্স বানিয়েছে ৷ এই বিষয়টিও আমরা প্রশাসনের নজরে নিয়ে এসেছি ৷"
পুরাতন মালদার বিজেপি নেতা জয়ন্ত দাস বলছেন, "তৃণমূল পরিচালিত এই পুরসভায় এতদিন ধরে সিন্ডিকেট রাজ চলে এসেছে ৷ পুরসভার 20টি ওয়ার্ডেই এখন জমি মাফিয়া আর প্রোমোটারদের দাপাদাপি চলছে ৷ জাতীয় সড়কের দুটি লেন-সহ ফুটপাথ পর্যন্ত চলে গিয়েছে অসাধু ব্যবসায়ীদের কবজায় ৷ শুধুই কী তাই ! খোদ পুরসভাই পূর্ত দফতরের দুটি জায়গায় বেআইনি মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি করেছে ৷ এসবের বিরুদ্ধে আমরা অনেকবার তৃণমূল পরিচালিত পুরসভায় প্রতিবাদ জানিয়েছি ৷ কিন্তু আমাদের কোনও প্রতিবাদ বা দাবি ধোপে টেকেনি ৷ এখন রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে পুরসভার ঘুম ভেঙেছে ৷ এখন মাইকিং করে জবরদখল উচ্ছেদের কথা বলা হচ্ছে ৷"
বিরোধীদের অভিযোগ প্রসঙ্গে পুরপ্রধান বলেন, "যে মার্কেট কমপ্লেক্স দুটির কথা বলা হচ্ছে, সেগুলি নির্মাণের সময় আমি চেয়ারম্যানের দায়িত্বে ছিলাম না ৷ আগামিকাল ওই মার্কেট কমপ্লেক্সের বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হবে ৷ যদি সেই দুটি নির্মাণ অবৈধ বলে প্রমাণিত হয় তবে আইনানুগ পদক্ষেপ করা হবে ৷"