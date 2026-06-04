'খাব কী, বাচ্চার পড়াশোনা চলবে কীভাবে?' ভিক্ষার থালা হাতে রাস্তায় দমদমের উচ্ছেদ হওয়া হকাররা

'খাব কী, বাচ্চার পড়াশোনা চলবে কীভাবে?' ভিক্ষার থালা হাতে রাস্তায় দমদমের উচ্ছেদ হওয়া হকাররা
অভিযোগ পত্রে তাঁরা জানতে চেয়েছেন যে, পুনর্বাসন না-দিয়ে, কোনও সময় না-দিয়ে স্টেশন চত্বর থেকে কেন তাঁদের উচ্ছেদ করা হল? তাঁরা ক্ষতিপূরণও দাবি করেছেন ।
Published : June 4, 2026 at 8:20 PM IST
কলকাতা, 4 জুন: গভীর রাতের বুলডোজারের ধাক্কায় সব শেষ । সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়েছেন দমদম জাংশন স্টেশনের কয়েকশো হকার । সংসার চলবে কী করে ? বাবা-মায়ের ওষুধের খরচা, ছেলেমেয়ের পড়াশোনার খরচ - এত টাকার সংস্থান কোথা থেকে হবে ? এ রকম একাধিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে অবশেষ দমদমেই ভিক্ষার থালা হাতে বসে পড়েছেন কয়েকজন হকার । একইসঙ্গে ইমেল মারফৎ দমদম জিআরপি-তে অভিযোগও জানিয়েছেন তাঁরা ।
সেই অভিযোগ পত্রে তাঁরা জানতে চেয়েছেন যে, পুনর্বাসন না-দিয়ে, কোনও সময় না-দিয়ে স্টেশন চত্বর থেকে কেন তাঁদের উচ্ছেদ করা হল? শুধু অভিযোগ নয়, তাঁরা এই বুলডোজার অভিযানে তাঁদের দোকানের কাঠানো ভেঙে তছনছ করে দেওয়ার জন্য ক্ষতিপূরণও দাবি করেছেন ।
তাঁদের আরও অভিযোগ, বুধবার জিআরপি'র কাছে লিখিত অভিযোগ পত্র নিয়ে কয়েকজন হকার দমদম জাংশন জিআরপি-তে গিয়েছিলেন । কিন্তু, সেই অভিযোগপত্র গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার । এরপর নিজেদের বক্তব্য ও দাবি তুলে ধরে জিআরপি-র অফিসিয়াল ইমেল আইডি-তে ইমেল করেন উচ্ছেদ হওয়া হকারদের একাংশ ।
সূত্রের দাবি, এই উচ্ছেদ হওয়া হকারদের রুটি-রুজি বাঁচাতে সিপিএম নেতা তথা আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য আদালতের দ্বারস্থ হবেন । এ বিষয়ে সবিস্তারে জানার জন্য বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি ৷ তবে, এই হকারদের হয়ে জনৈক শৈলেন মাকড় বলেন, "দমদম জিআরপি হকারদের অভিযোগপত্র নিতে অস্বীকার করে । তাই, বুধবার সন্ধ্যায় হকাররা ব্যক্তিগতভাবে জিআরপি'র কাছে ইমেল মারফত অভিযোগ পত্র পাঠিয়েছেন । এভাবে তাঁদের তুলে দেওয়ার জন্য যে ক্ষতি হয়েছে, ক্ষতিপূরণ আকারের সেই অর্থও দাবি করা হয়েছে । প্রতিটি হকারকে পুনর্বাসন এবং লাইসেন্স দিতে হবে বলে তাঁরা দাবি জানিয়েছেন ।"
40 বছর ধরে দমদম জাংশন স্টেশনে শাক-সবজির দোকান আছেন তাপসী বিশ্বাসের । আগে তাঁর শাশুড়ি সেই দোকান চালাতেন । তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাপসী বিশ্বাস বর্তমানে সেই দোকান চালাতেন । গত 30 মে রাতে বুলডোজার চালিয়ে তাঁদের সেই ছোট্ট দোকান ভেঙে ফেলা হয়েছে ।
তাপসীর কথায়, "এখন ভিক্ষা করা ছাড়া তো উপায় নেই । দোকান ভেঙে দিয়েছে । তিনটি ছেলেমেয়ে, অসুস্থ শাশুড়ি আছেন । তাঁর ওষুধ খরচ আছে । বাচ্চাদের পড়াশোনা আছে । সংসারের খরচ আছে । সরকার আমাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করুক । এটাই সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ ৷ আমার 40 বছরের দোকান ভেঙে দিয়েছে ৷" তাপসীদের দাবি, "বহুদিন আগে রেলের তরফে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল । তারপর আর কিছু হয়নি । সরকার বদল হতেই আচমকা দোকান, স্টল সবকিছু গুঁড়িয়ে দেওয়া হল ।"