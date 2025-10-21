সরকারি হাসপাতালে প্রথম সান্ধ্যকালীন আউটডোর পরিষেবা, কোথায়-কখন জানুন

সরকারি হাসপাতালে প্রথম সান্ধ্যকালীন আউটডোর পরিষেবা, কোথায়-কখন জানুন
ছয় ঘণ্টায় তিনটি স্লটে রোগী দেখবেন চিকিৎসকরা ৷ ডাক্তার দেখাতে আগে থেকে স্লট বুকিং করতে হবে রোগীদের ৷
Published : October 21, 2025 at 8:27 PM IST
কলকাতা, 21 অক্টোবর: সরকারি হাসপাতালে প্রথমবার সন্ধেবেলাতেও চালু থাকবে আউটডোর পরিষেবা ৷ এসএসকেএম হাসপাতালের ভিতরে নবনির্মিত উডবার্ন-2 বা 'অনন্য'তে এই পরিষেবা মিলবে ৷ সেখানেই এসএসকেএম হাসপাতালের চিকিৎসকরা আউটডোর পরিষেবা দেবেন ৷ বুধবার থেকে এই আউটডোর পরিষেবা শুরু হচ্ছে ৷
এসএসকেএম হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, বিকেল 3টে থেকে রাত 9টা পর্যন্ত রোগী দেখবেন চিকিৎসকরা ৷ তবে তিনটি ধাপে অর্থাৎ, তিন দফায় রোগীদের পরিষেবা দেওয়া হবে ৷ প্রথম ধাপে দুপুর 3টে থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত রোগী দেখা হবে ৷ এরপর বিকেল 5টা থেকে সন্ধে 7টা পর্যন্ত দ্বিতীয় ধাপে রোগী দেখবেন চিকিৎসকরা ৷ আর সন্ধে 7টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত শেষ ধাপে রোগী দেখা হবে ৷
এই প্রতি স্লটে তিনটি করে বিভাগের চিকিৎসকরা বসবেন ৷ সেখানে প্রতিটি বিভাগের তিনজন করে চিকিৎসক থাকবেন ৷ অর্থাৎ, প্রতি স্লটে তিনটি বিভাগের মোট নয়জন চিকিৎসক রোগী দেখবেন ৷ একজন চিকিৎসক দিনে একটি স্লটেই আউটডোরে বসবেন ৷ আর প্রত্যেক চিকিৎসক 10 জন রোগী দেখবেন দু’ঘণ্টায় ৷ অর্থাৎ, একটি বিভাগের তিনজন চিকিৎসক মিলে মোট 30 জন রোগীকে দেখবেন ৷ এমনটাই হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে ৷
রোগীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে এসএসকেএম হাসপাতাল অ্যাপয়েন্টমেন্টের প্রি-বুকিংয়ের ব্যবস্থা শুরু করেছে ৷ তবে, আপাতত অনলাইন বা ইউপিআই পেমেন্ট চালু করা হয়নি ৷ ফলে রোগীরা যাঁরা আগেভাগে নাম লিখিয়ে স্লট বুক করতে চান, তাঁদের ডাক্তার দেখানোর অন্তত একদিন আগে হাসপাতালে এসে ক্যাশ কাউন্টারে ফি জমা দিতে হবে ৷ আবার ইচ্ছা করলে আউটডোর বিভাগে নির্ধারিত সময়ে এসেও সরাসরি টাকা জমা দিয়ে স্লট বুকিংয়ের নম্বর সংগ্রহ করা যাবে ৷
রোগীর নাম নথিভুক্ত হওয়ার পর ক্রমসংখ্যা অনুযায়ী হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হবে কোন তারিখে, কোন সময়ে ডাক্তার দেখবেন ৷ তবে, এসএসকেএম হাসপাতালের ভিতরে থাকা উডবার্ন বিভাগ বেসরকারি হওয়ায় খরচটা সাধারণ ওপিডি-র থেকে অনেকটাই বেশি ৷ প্রতিবার ডাক্তার দেখানোর জন্য নির্ধারিত ফি 350 টাকা ৷ এর মধ্যে 50 টাকা প্রতিষ্ঠান রাখবে প্রশাসনিক খরচের জন্য ৷ আর 300 টাকা দেওয়া হবে চিকিৎসককে ৷ প্রি-বুকিং বা অন্য কোনও বিষয়ে জানতে রোগী বা তার আত্মীয়রা সকাল 8টা থেকে রাত 8টার মধ্যে যোগাযোগ করতে পারবেন এই ফোন নম্বরে- (033) 2204-1931 .