গুয়াহাটিতে আইআইটি পড়তে গিয়েছে ছেলে, যুব সাথী ফর্ম তুলতে এলেন বাবা

গুয়াহাটিতে আইআইটি পড়তে গিয়েছে ছেলে, যুব সাথী ফর্ম তুলতে এলেন বাবা
চুঁচুড়ার লাইনে দাঁড়ানো মুখগুলো যেন এক দ্বৈত বাস্তবতার ইঙ্গিত-একদিকে উচ্চশিক্ষার সিঁড়ি বেয়ে ওঠা যুবসমাজ, অন্যদিকে অনিশ্চিত কর্মসংস্থান ।
Published : February 16, 2026 at 8:10 PM IST
চুঁচুড়া, 16 ফেব্রুয়ারি: যুব সাথীর লাইনে কখনও পিএইচডি, কখনও ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ তরুণ-তরুণী । সোমবার সেই ছবিতে আরও এক সংযোজন - আইআইটি-তে এমটেক করা ছেলের জন্য ফর্ম তুলতে এলেন বাবা ! চুঁচুড়া সদর মহকুমা শাসকের দফতরের সামনে আয়োজিত শিবিরে ভিড়ের মাঝেই দেখা গেল রথতলা এলাকার বাসিন্দা অলোক মুখোপাধ্যায়কে ।
তাঁর ছেলে অর্ণব মুখোপাধ্যায় ব্যান্ডেলের ডন বস্কো স্কুলের প্রাক্তনী । মগড়ার একটি বেসরকারি কলেজ থেকে বি-টেক পাশ করার পর বর্তমানে Indian Institute of Technology Guwahati-তে এমটেক করছেন । উচ্চশিক্ষার এই পর্যায়েও কেন ভাতার ফর্ম ? অলোকবাবুর জবাব স্পষ্ট, “পড়াশোনার খরচ কম নয় । ভবিষ্যতে চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতিতেও টাকা লাগবে । প্রকল্পের সহায়তা পেলে উপকারই হবে । তাই ফর্ম তুললাম । ওর কোর্স শেষ হবে 2027 সালে ।”
গত 15 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে যুব সাথী প্রকল্পের ফর্ম বিলি, চলবে 26 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত । রাজ্যের প্রতিটি জেলায় বিধানসভা ভিত্তিক ক্যাম্পে মিলছে ফর্ম, পাশাপাশি অনলাইনেও আবেদন করার সুযোগ রয়েছে । 21 থেকে 40 বছর বয়সি বেকার যুবক-যুবতীরা আবেদন করতে পারবেন । ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক পাশ । পাঁচ বছর মাসিক 1500 টাকা ভাতা দেওয়ার ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার । আবেদনকারী প্রকৃতই কর্মহীন কি না, তা খতিয়ে দেখবেন সরকারি আধিকারিকেরা।
কিন্তু চুঁচুড়ার শিবিরে চোখে পড়ছে অন্য ছবি— উচ্চশিক্ষিতদের দীর্ঘ লাইন । সেই ছবি ঘিরেই রাজনৈতিক তরজা । বিজেপি নেতা সুরেশ সাউয়ের কটাক্ষ, “ভাতা দেওয়া ভাল । কিন্তু আইআইটি পড়ুয়াও যদি লাইনে দাঁড়ায়, তা হলে বুঝতে হবে কর্মসংস্থানের হাল কী !” পালটা তৃণমূল কাউন্সিলর ঝন্টু বিশ্বাসের দাবি, “এটি দলমত নির্বিশেষে সবার জন্য । যতক্ষণ না চাকরি মিলছে, ততক্ষণ সহায়তা প্রয়োজন । উচ্চশিক্ষিতদেরও তো প্রস্তুতির সময় লাগে ।” মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়েছেন, স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট স্কলারশিপ বা অন্যান্য শিক্ষাবৃত্তি পেলেও যুবসাথীতে আবেদন করা যাবে । তবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বা কৃষক বন্ধুর মতো অন্য আর্থিক ভাতা নিলে একসঙ্গে এই সুবিধা মিলবে না ।
চুঁচুড়ার লাইনে দাঁড়ানো মুখগুলো যেন এক দ্বৈত বাস্তবতার ইঙ্গিত— একদিকে উচ্চশিক্ষার সিঁড়ি বেয়ে ওঠা যুবসমাজ, অন্যদিকে অনিশ্চিত কর্মসংস্থান । যুবসাথীর ফর্ম হাতে সেই টানাপোড়েনই যেন আরও স্পষ্ট ।
আরও পড়ুন:
যুবসাথী ও কৃষকবন্ধুর সুবিধে পেতে কবে কোথায় আবেদন ? ঘোষণা মমতার
রাজ্যের শিক্ষিত বেকারদের পাশে সরকার, বাজেটে ঘোষণা ‘বাংলার যুবসাথী’ প্রকল্পের