গণনা ফর্ম পূরণ করে জমা দিয়েও মৃত-নিখোঁজের তালিকায় ওঁরা !

গণনা ফর্ম পূরণ করে জমা দিয়েও মৃত-নিখোঁজের তালিকায় ওঁরা !
চিন্তায় রাতের ঘুম উড়েছে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীর ৷ আশ্বস্ত করলেন ইআরও তথা মহকুমা শাসক ৷
Published : December 21, 2025 at 8:04 PM IST
আসানসোল, 21 ডিসেম্বর: দিব্যি বেঁচে আছেন, চলাফেরাও করছেন ৷ জন্ম থেকে এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা ৷ 2002-এর তালিকায় নামও ছিল ৷ নিয়মমাফিক এসআইআর ফর্ম জমা করেছেন ৷ তারপরেও খসড়া ভোটার তালিকায় ওঠেনি নাম ৷ বরং 'মৃত' ও 'খুঁজে পাওয়া যায়নি' এমন ভোটারদের তালিকায় উঠেছে তাঁদের নাম ৷
কথা হচ্ছে, আসানসোলের বারাবনি বিধানসভার অন্তর্গত সালানপুর গ্রামে দু’টি পরিবারের বৃদ্ধ সদস্যদের নিয়ে ৷ যে ঘটনায় দুঃশ্চিন্তার কালো মেঘ জমেছে পরিবারগুলির মাথার উপর ৷ যদিও, ওই অঞ্চলের দায়িত্বে থাকা বিএলও জানিয়েছেন, তিনি সঠিকভাবেই এন্যুমারেশন ফর্ম ডিজিটাইজেশন করেছিলেন ৷ কোনও ভুলের কারণে এমন হয়েছে ৷ চূড়ান্ত তালিকা যখন বের হবে, তখন তাঁদের নাম নিশ্চয়ই থাকবে ৷
গত 4 নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে রাজ্যে এসআইআর এর কাজ ৷ এন্যুমারেশন ফর্ম দেওয়া, জমা নেওয়া এবং ডিজিটাইজেশনের কাজ শেষ হয়েছে ৷ গত 16 ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা বের করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ তাতে কারও নাম যদি বাদ যায়, কারও নাম যদি ভুল থাকে, তা সংশোধন করে নেওয়া যাবে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই ৷
কিন্তু, খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর চক্ষু চড়ক গাছ আসানসোলের বারাবনি বিধানসভার সালানপুর গ্রামের 144 নম্বর বুথের দু’টি পরিবারের ৷ সালানপুর গ্রামের মাঝিপাড়া এলাকার মণ্ডল পরিবার ৷ কয়েক পুরুষ ধরে ওই পরিবারটি এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা ৷ কিন্তু, খসড়া ভোটার তালিকায় মণ্ডল পরিবারের প্রবীণ গৃহকর্তা ভীমচন্দ্র মণ্ডলের নামই নেই ৷ কেন নেই, তা খোঁজ নিতে গিয়ে জানা যায়, 'মৃত' ও 'খুঁজে পাওয়া যায়নি' এমন ভোটারদের তালিকায় রয়েছে বৃদ্ধের নাম ৷ যেখানে তাঁকে মৃত বলে দেখানো হয়েছে বলে অভিযোগ ৷
অথচ তিনি দিব্যি বেঁচে আছেন, চলাফেরা করছেন ৷ ইটিভি ভারতের সঙ্গে কথাও বলেছেন ৷ শুধু ভীমচন্দ্র মণ্ডল নন ৷ তাঁর দিদি, 88 বছরের বৃদ্ধা সারথী মণ্ডলের নামও সেই তালিকায় রয়েছে বলে অভিযোগ ৷ আর তাঁর নামের পাশে লেখা, 'খুঁজে পাওয়া যায়নি' বা 'নিখোঁজ' ৷ কিন্তু, ওই বৃদ্ধাও সশরীরে পরিবারেই আছেন ৷
পরিবারের দাবি, দু’জনেই নিয়মমাফিক এসআইআর-এর এন্যুমারেশন ফর্ম ভর্তি করেছেন ৷ বিএলও ফর্ম জমা নেওয়ার পর, ফর্মের দ্বিতীয় কপিটিতে রিসিভ হিসেবে সই করে দিয়েছেন ৷ এমনকি দু’জনেরই নাম 2002 সালের এসআইআর-এর তালিকায় ছিল ৷ তারপরেও এই বিভ্রাট কেন ? উঠছে প্রশ্ন ৷
আক্ষেপের সঙ্গে ভীমচন্দ্র মণ্ডল বলছেন, "আমার তো বয়স হয়েছে ৷ আর ক'দিনই বা বাঁচব ৷ কিন্তু, বেঁচে থাকতে সরকার আমাকে মৃত দেখিয়ে দিল ৷ এটা ঠিক মেনে নিতে পারছি না ৷ আমি এখনও পেনশন পাই ৷ বিএলও ম্যাডাম যিনি এসেছিলেন, তাঁকে তো সবকিছুই আমি দিয়েছি ৷ তারপরেও আমি কী করে জীবিত অবস্থায় মৃত হলাম, বুঝতে পারছি না ৷"
ভীমচন্দ্রের ছেলে সন্তু মণ্ডল বলছেন, "যেহেতু আমাদের পরিবার তৃণমূল সমর্থক, সেহেতু আমার মনে হচ্ছে, এটা কোথাও বিজেপির চক্রান্ত ৷ ইচ্ছে করে আমার বাবা ও পিসির নাম বাদ দেওয়া হয়েছে ৷ এ বিষয়ে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন ৷"
সালানপুর গ্রামের ওই একই বুথে আরও একটি পরিবারে এক বৃদ্ধাকে নিখোঁজ হিসেবে দেখানো হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের গৃহকর্ত্রী তন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও 'খুঁজে পাওয়া যায়নি' ব্যক্তিরদের তালিকায় তোলা হয়েছে ৷ আর তা দেখে ভেঙে পড়েছেন তন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
তিনি ইটিভি ভারতকে বলেছেন, "এই বয়সে এসে আমাকে প্রমাণ দিতে হবে যে, আমি এই দেশের ভোটার কিংবা নাগরিক ? ভোটার তালিকা থেকে আমার নামটা সরিয়ে দেওয়া হল ৷ অথচ আমি এসআইআর ফর্ম নিয়ম করেই জমা দিয়েছি ৷ এটা মানসিকভাবে আমাদের হেনস্তা করা ৷"
তন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাতি সৌম্যজিত মুখোপাধ্যায় বলছেন, "বিষয়টি শোনার পর থেকেই আমার দিদা ভালো করে খেতে পারছেন না, ঘুমোতে পারছেন না ৷ সারাক্ষণ টেনশন করছেন ৷ এত বয়সে তিনি এই ধকল নিচ্ছেন ৷ এই ভুল হওয়া কখনই উচিত নয় ৷ মানুষের উপর দিয়ে যে কি যায়, সেটা নির্বাচন কমিশন বুঝলে ভালো হতো ৷"
আর ওই 144 নম্বর বুথের বিএলও সঞ্চিতা সাহা ফোনে ইটিভি ভারতকে বলেন, "আমি বাইরে আছি ৷ ঠিকঠাক ভাবেই ফর্ম ফিলাপ করে ডিজিটাইজেশনের কাজ করেছিলাম ৷ হয়তো পরবর্তীকালে কোনও ভুল হওয়ায় তাঁদের নামের পাশে ওরকম মন্তব্য এসেছে ৷ আমি আবার ঠিক করে সমস্তটাই পাঠিয়ে দেব ৷ চূড়ান্ত তালিকায় সবারই নাম থাকবে ৷ সুতরাং ভয়ের কিছু নেই ৷"
আসানসোল মহকুমার ইআরও তথা মহকুমা শাসক বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য বলছেন, "এরকম অনেকেরই সমস্যা হয়েছে ৷ সেই সমস্যাগুলিকে সমাধান করার জন্য বিএলও ও সুপারভাইজারদের সঠিকভাবে নির্দেশ দিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ চিন্তার কোনও কারণ নেই ৷ বৈধ ভোটারের নাম কোনভাবেই বাদ যাবে না ৷"