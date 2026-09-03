নেপালে নিখোঁজ মুকুলের পুত্রবধূ, DNA স্যাম্পেল দিয়ে খোঁজার চেষ্টা

নেপালে নিখোঁজ মুকুলের পুত্রবধূ, DNA স্যাম্পেল দিয়ে খোঁজার চেষ্টা
নেপালে নিখোঁজদের এবার ডিএনএ-র মাধ্যমে খোঁজ করার চেষ্টা করছে সরকার । নিখোঁজ পর্যটকদের পরিবারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে রাজ্য প্রশাসন।
Published : September 3, 2026 at 5:42 PM IST
কলকাতা, 3 সেপ্টেম্বর: নেপালে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নিখোঁজ মুকুল রায়ের পুত্রবধূ শর্মিষ্ঠা ভৌমিক রায়। হড়পা বানের পর গত আট দিন ধরে তাঁর কোনও খোঁজ মিলছে না। স্ত্রী নিখোঁজ থাকায় চরম উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন বীজপুরের প্রাক্তন বিধায়ক শুভ্রাংশু রায়। ইতিমধ্যেই রাজ্য প্রশাসনের তরফ থেকে শর্মিষ্ঠার ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ৷ সেই স্যাম্পল পরীক্ষার জন্য সাগর দত্ত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে খবর ৷ নিখোঁজ পর্যটকদের পরিবারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে রাজ্য প্রশাসন ৷ এবার ডিএনএ-র মাধ্যমে খোঁজ করার চেষ্টা চলছে ৷
বাড়িতে মায়ের ফেরার অপেক্ষায় পথ চেয়ে বসে রয়েছে শুভ্রাংশুর দুই সন্তান। বুধবারের এই বিপর্যয়ের পর থেকেই হন্যে হয়ে স্ত্রীর খোঁজ চালাচ্ছেন তিনি ৷ পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত 21 অগস্ট কলকাতার একটি পর্যটন সংস্থার সঙ্গে নেপালের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন শর্মিষ্ঠা ৷ 32 জনের ওই পর্যটক দলের গন্তব্য ছিল কৈলাস-মানস সরোবর। শুভ্রাংশু জানিয়েছেন, ওই দলে পরিবারের থেকে শর্মিষ্ঠা একাই গিয়েছিলেন ৷ গত বুধবার ভোরে চিন-তিব্বত সীমান্তবর্তী রাসুয়াগড়ি এলাকায় আচমকা মেঘভাঙা বৃষ্টি ও হড়পা বানে নিমেষের মধ্যে বিস্তীর্ণ এলাকা ভাসিয়ে নিয়ে যায় ভোতেকোশী নদীর রাক্ষুসে স্রোত। এই বিপর্যয়ের পর থেকেই শর্মিষ্ঠার আর কোনও খোঁজ নেই।
নবান্নে খোলা হয়েছে বিশেষ কন্ট্রোল রুম। পরিবারগুলিকে দ্রুত তথ্য পৌঁছে দিতে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপও তৈরি করা হয়েছে। এদিকে স্ত্রীর সন্ধানে সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেন শুভ্রাংশু ৷ স্ত্রীর নাম ও ছবি-সহ একটি পোস্টার শেয়ার করেছেন তিনি। সেখানে জানানো হয়েছে, নেপালে বিপর্যয়ের আগে 'শুভম গেস্ট হাউস' নামে একটি হোটেলে উঠেছিলেন শর্মিষ্ঠা। তাঁকে শেষবার দেখা গিয়েছে গিরং পোর্টে। যদি কেউ তাঁর কোনও খোঁজ পান, সেই আশায় পোস্টারে একটি যোগাযোগ নম্বরও দেওয়া হয়েছে। নম্বরটি হলো 9051377068।
বৃহস্পতিবার শুভ্রাংশু বলেন, "গত 25 তারিখ রাতে স্ত্রীর সঙ্গে আমার শেষবার কথা হয়। তখন ওদের ট্যুর সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই মূলত আলোচনা হচ্ছিল ৷ কিন্তু তারপর থেকেই আর কোনওভাবে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছি না।" সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এই অবস্থায় যদি কেউ খোঁজ দিতে পারেন, সেই আশা থেকেই পোস্টটি করেছি। তবে এখনও কেউ এই বিষয়টি নিয়ে যোগাযোগ করেনি ৷" চরম উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে তিনি আরও জানান, "নিখোঁজ তালিকায় আমার স্ত্রীর নাম রয়েছে। ছেলেমেয়ে যায়নি। আমার সঙ্গেই রয়েছে ৷ প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করছি।"
শর্মিষ্ঠাদের সঙ্গেই হাওড়া থেকে একই ট্রেনে নেপালের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন সিউড়ির বাসিন্দা সন্দীপ দেব। অল্পের জন্য তিনি এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা পান। সন্দীপ জানান, শর্মিষ্ঠাদের দলের ভিসা আগে আসায় তাঁরা একদিন আগেই ইমিগ্রেশন পয়েন্টে পৌঁছে গিয়েছিলেন। ঠিক সেখানেই আছড়ে পড়েছিল জলস্রোত ৷ সন্দীপ বলেন, "কাঠমাণ্ডু থেকে আমরা যখন 50 কিলোমিটার দূরে, তখন দেখি বাসের উল্টোদিকে মানুষ প্রাণভয়ে ছুটছে ৷ পাহাড় বেয়ে ধেয়ে আসছে বিশাল জলের ঢেউ ৷ আমাদের চালক দ্রুত বাস ঘুরিয়ে নেন।" এই বয়ান প্রকাশ্যে আসার পর রায় পরিবারের দুশ্চিন্তা আরও বহুগুণ বেড়েছে ৷ শর্মিষ্ঠার দ্রুত ও সুরক্ষিত প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে বীজপুরের রায় পরিবার।