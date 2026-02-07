চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গেলেও এখনও অধরা পলাতক বাংলাদেশি বন্দি
শুক্রবার মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বর থেকে ওই বন্দি পালায়৷ সে বহরমপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে বন্দি ছিল৷
বহরমপুর, 7 ফেব্রুয়ারি: চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গেলেও এখন অধরা পুলিশের হাত থেকে পলাতক বাংলাদেশি বন্দি। জেলাজুড়ে তল্লাশি অভিযান চালিয়েও পলাতক বন্দির কোনও হদিশ পায়নি পুলিশ। পলাতক বন্দিকে ফের হেফাজতে নিতে বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার সমস্ত থানাগুলিকে সতর্ক করা হয়েছে।
এদিকে অধরা বন্দিকে ধরতে সময় যত গড়াচ্ছে, জেলা পুলিশের কপালে চিন্তার ভাঁজ তত চওড়া হচ্ছে। জেলা পুলিশের একাংশের দাবি, পলাতক বন্দি এখনও সীমান্ত টপকে পড়শি দেশে পা রাখতে পারেনি। তবে সাধারণ মানুষের দাবি, বাংলাদেশ থেকে যেভাবে অবাধ অনুপ্রবেশ ঘটছে, তাতে পলাতক বন্দি এতক্ষণে পগাড় পাড় হয়ে গিয়েছে। পলাতক বন্দিকে ধরতে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাহায্য চেয়েছে পুলিশ।
তবে বহরমপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার সূত্রে খবর, কীভাবে বন্দি কড়া পুলিশি নজরদারি এড়িয়ে পালাল, তা জানতে এখনও কোনও তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়নি। এমনকী ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। বহরমপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের সুপার দীপক সার্কি বলেন, ‘‘আমি বাইরে থাকায় বিষয়টি জানতাম না। পুরো বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি।’’
সংশোধনাগার সূত্রে খবর, পলাতক বন্দির নাম সামিয়ল ইসলাম ওরফে রবি। গত ছ’মাস ধরে ওই বন্দি বহরমপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে ছিল। অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগেই তাকে জলঙ্গি থানার পুলিশ গ্রেফতার করে। সংশোধনাগার সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, এই মূহূর্তে বহরমপুর সংশোধনাগারে প্রায় 1200 বাংলাদেশি বন্দি রয়েছে। তাদের মধ্যে অনেক রয়েছে, যাদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু দুই দেশের সমস্যার কারণে তাদের পুশব্যাক করা যাচ্ছে না। বাংলাদেশে অশান্ত পরিস্থিতির কারণেই পুশব্যাকে সমস্যা বলেই সূত্রের খবর। সামিয়ল ইসলামও মেয়াদ উত্তীর্ণ বন্দি হিসেবেই ছিল।
উল্লেখ্য, শুক্রবার আরও কয়েকজন বন্দির সঙ্গে রুটিন শারীরিক পরীক্ষার জন্য প্রিজন ভ্যানে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে আনা হয়েছিল। প্রিজন ভ্যান থেকেই সুযোগ বুঝে সামিয়ল ইসলাম পুলিশের চোখে ধুলো দিয়েই চম্পট দেয়। তারপর থেকে চব্বিশ ঘণ্টার বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এখনও তার হদিশ করতে পারেনি পুলিশ।
জেল পুলিশের একটা সূত্রের খবর মেডিক্যাল কলেজের এক নম্বর গেট দিয়ে ছুটে পালিয়ে ওই বন্দি চুয়াপুর এলাকা দিয়েই পালিয়ে যায়। বহরমপুর থেকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের দূরত্ব মাত্র 35 কিমি। রানিনগর, জলঙ্গি, সাগরপাড়া থানার বিস্তীর্ণ এলাকা কাঁটাতারবিহীন। কিছু অংশ রয়েছে পদ্মার জল সীমান্ত। এই অংশ দিয়ে সীমান্ত পার হওয়ার সুযোগ যথেষ্ট। বিভিন্ন সময় এই এলাকা দিয়েই অনুপ্রবেশ ঘটে। এই পথ দিয়েই সীমান্ত এলাকার দালাল ধরে বাংলাদেশিরা নিজের দেশে ফিরে যায়। ফলে পলাতক বন্দি ইতিমধ্যে বাংলাদেশ প্রত্যাবর্তন করেছে বলেই মনে করা হচ্ছে।