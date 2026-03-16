মুখ্যমন্ত্রীর ডিএ ঘোষণার 24 ঘণ্টা পার, এখনও এল না সরকারি বিজ্ঞপ্তি! অপেক্ষায় কর্মীরা

খাতায়-কলমে ডিএ নিয়ে সরকারি নির্দেশিকা এখনও না-মেলায় ফের সংশয় তৈরি হয়েছে সরকারি কর্মীদের অন্দরে ।

মুখ্যমন্ত্রীর ডিএ ঘোষণার 24 ঘণ্টা পরও এল না সরকারি বিজ্ঞপ্তি
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 16, 2026 at 3:33 PM IST

কলকাতা, 16 মার্চ: ভোট ঘোষণার ঠিক আগে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (DA) মেটানোর কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । কিন্তু সেই ঘোষণার পর প্রায় 24 ঘণ্টা কেটে গেলেও এখনও পর্যন্ত অর্থ দফতরের তরফে কোনও সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি । আর এই বিলম্ব ঘিরেই এখন রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হয়েছে নতুন তরজা । একদিকে যেমন সরকারি কর্মী সংগঠনগুলি রাজ্য সরকারের সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, তেমনই অন্যদিকে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি একে শাসকদলের নিছক 'ভোটের চমক' বলে তীব্র কটাক্ষ করেছে ।

রবিবার জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সাংবাদিক বৈঠকের ঠিক আগে নিজের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে একটি বার্তা দেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী । সেখানে তিনি জানান, রাজ্য সরকারের নিজস্ব কর্মী, শিক্ষক থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত ও পুরসভার কর্মীরা মার্চ মাস থেকেই রোপা 2009-এর বকেয়া ডিএ পেতে শুরু করবেন ।

বিগত কয়েক বছর ধরে এই বকেয়া ডিএ-র দাবিতে রাজ্যজুড়ে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে আসছেন সরকারি কর্মচারীরা । সুপ্রিম কোর্টেও এই নিয়ে দীর্ঘ আইনি লড়াই চলছে । শীর্ষ আদালত গত 5 ফেব্রুয়ারি এই বকেয়া মেটানোর নির্দেশও দিয়েছিল । সেই আবহে মুখ্যমন্ত্রীর রবিবারের ঘোষণা প্রাথমিকভাবে কর্মী মহলে কিছুটা স্বস্তি দিলেও, খাতায়-কলমে সরকারি নির্দেশিকা না-মেলায় ফের সংশয় তৈরি হয়েছে কর্মীদের অন্দরে ।

ডিএ আন্দোলনকারী সংগঠনগুলির দাবি, সুপ্রিম কোর্টের কড়া নির্দেশের চাপেই শেষমেশ বকেয়া মেটাতে বাধ্য হচ্ছে রাজ্য সরকার । কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজের দুই শীর্ষ নেতা শ্যামলকুমার মিত্র এবং মলয় মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনে রাজ্য যে বকেয়া দিতে বাধ্য হবে, তা তাঁরা আগেই জানতেন । তাই এর জন্য রাজ্য সরকারকে আলাদা করে ধন্যবাদ জানানোর কোনও কারণ নেই বলে তাঁদের মত ৷ আরেক দাপুটে নেতা দেবাশিস শীলের কথায়, সরকারি কর্মীরা এখন আর নবান্নের মুখের কথায় ভরসা পান না । যতক্ষণ না সরকারি বিজ্ঞপ্তি বেরোচ্ছে, ততক্ষণ এই ঘোষণায় তাঁদের বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই ।

বিরোধী শিবিরও এই ইস্যুতে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে তুলোধোনা করতে আসরে নেমে পড়েছে । বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এই ঘোষণাকে রাজ্যের ভগ্ন কোষাগারের প্রেক্ষাপটে একটি চূড়ান্ত 'ভোট-চমক' বলে আখ্যা দিয়েছেন । সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর প্রশ্ন, মুখ্যমন্ত্রী শুধু ঘোষণা করেই মানুষের মন ভোলাতে চাইছেন, কিন্তু আসল বিজ্ঞপ্তি কোথায় ? প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে সুমন রায়চৌধুরী কটাক্ষ করে বলেছেন, এতদিন এই বিষয়টি বিচারাধীন বলে সরকার এড়িয়ে গিয়েছে, আর এখন ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশের ঠিক 55 মিনিট আগে হঠাৎ করে তাদের কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতার কথা মনে পড়ে গেল ।

বিরোধীদের এই লাগাতার আক্রমণের কড়া জবাব দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসও । দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বিরোধীদের মানসিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন । তিনি বলেন, এতদিন ধরে বিরোধীরা সরকারি কর্মীদের ডিএ দেওয়ার জন্যই গলা ফাটাচ্ছিল, আর এখন রাজ্য সরকার যখন সেই দাবি মেনে নিয়ে বকেয়া মেটানোর কথা ঘোষণা করেছে, তখন তাদের খুশি হওয়ার কথা । তা না করে বিরোধীদের এখন কেন 'গা জ্বালা' করছে, তা নিয়েই পালটা সুর চড়িয়েছেন তৃণমূল মুখপাত্র ।

উল্লেখ্য, শুধু ডিএ নয়, ভোটের মুখে পুরোহিত এবং মোয়াজ্জেমদের ভাতাও বৃদ্ধির ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার । বিরোধীদের দাবি, নির্বাচনী বৈতরণী পার হতেই শাসক দলের এই মরিয়া প্রয়াস । তবে আপাতত রাজ্য সরকারি কর্মীদের চোখ আটকে রয়েছে অর্থ দফতরের দিকে । সরকারি বিজ্ঞপ্তি সরকারিভাবে প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত এই ডিএ জট যে পুরোপুরি কাটছে না, তা একপ্রকার নিশ্চিত ।

