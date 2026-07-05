দোলনায় রোগী, কাদায় ডুবে রাস্তা ! আয়লার স্মৃতি বয়ে আজও বিচ্ছিন্ন সন্দেশখালির গ্রাম

দোলনায় রোগী, কাদায় ডুবে রাস্তা ! আয়লার স্মৃতি বয়ে আজও বিচ্ছিন্ন সন্দেশখালির গ্রাম
ভোটে প্রতিশ্রুতি, পরে বিস্মৃতি ! অ্যাম্বুল্যান্স ঢোকে না, চটের বস্তায় ভরসা, আয়লার 17 বছর পরও রাস্তা না পেয়ে ক্ষোভে ফুঁসছে সন্দেশখালির গ্রাম ৷
Published : July 5, 2026 at 6:17 PM IST|
Updated : July 5, 2026 at 6:32 PM IST
বসিরহাট, 5 জুলাই: ঘূর্ণিঝড় আয়লার পর কেটে গিয়েছে প্রায় সতেরো বছর । বদলেছে সরকার, হয়েছে একের পর এক নির্বাচন । কিন্তু বদলায়নি রাস্তা । উত্তর 24 পরগনার বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালি 1 নম্বর ব্লকের সেহারা রাধানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের 132 নম্বর বুথের বাসিন্দাদের কাছে আজও পাকা রাস্তা যেন অধরা স্বপ্ন । এমনই বেহাল পরিস্থিতি যে, অসুস্থ মানুষকে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে চটের বস্তা বা কাপড়ের দোলনাই ভরসা । সম্প্রতি বড় সেহারা মাঝেরপাড়ার সেই ছবি সামনে আসতেই প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা ।
স্থানীয়দের দাবি, ন্যাজাট থানার অন্তর্গত মাঝেরপাড়ার প্রায় 20 থেকে 30টি পরিবারের একমাত্র যাতায়াতের পথ এই ইটের রাস্তা । 2009 সালে ঘূর্ণিঝড় আয়লার পর থেকে আজ পর্যন্ত রাস্তার কোনও সংস্কার হয়নি । বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার পাশের পুকুর থেকে মাটি কাটার ফলে রাস্তার একাংশ ধসে পড়েছে । কোথাও ইট উঠে গিয়েছে, কোথাও তৈরি হয়েছে গভীর গর্ত । বর্ষার জলে সেই দুরবস্থা আরও প্রকট । এখন রাস্তাটি কার্যত চলাচলের অযোগ্য ।
গ্রামবাসীদের বক্তব্য, সুস্থ মানুষের পক্ষেও ওই রাস্তা দিয়ে হাঁটা অত্যন্ত কষ্টকর । সেখানে অসুস্থ, প্রবীণ বা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষদের নিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব । স্থানীয় বাসিন্দা অনুজ মণ্ডলের কথায়, "আমার জ্যাঠামশাই জন্ম থেকেই বিশেষভাবে সক্ষম । হাঁটতে পারেন না । অসুস্থ হয়ে পড়ায় চার জন মিলে তাঁকে চটের বস্তায় বসিয়ে দোলনার মতো করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছে । 2009 সালের পর থেকে রাস্তার এই অবস্থাই রয়ে গিয়েছে । পঞ্চায়েত থেকে বিডিও অফিস, সর্বত্র আবেদন করেছি । ভোটের আগে শুধু আশ্বাস মেলে, পরে আর কেউ খোঁজ নেয় না ।"
একই অভিযোগ তুলেছেন গৃহবধূ সন্ধ্যা মণ্ডল । তাঁর দাবি, "এই রাস্তা দিয়ে ছোট বাচ্চা নিয়ে যাতায়াত করাই ভয়ঙ্কর । কিছুদিন আগে আমার গর্ভবতী জা এই রাস্তায় পড়ে গিয়েছিলেন । আমরা চাই দ্রুত রাস্তার সংস্কার হোক ।"
স্থানীয় বাসিন্দা সুলতা মণ্ডলের অভিযোগ আরও উদ্বেগজনক । তিনি বলেন, "আমার শ্বশুরমশাই শারীরিকভাবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন । তাঁকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়ার মতো রাস্তা নেই । দোলনায় করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি । উনি এখন অসুস্থ অবস্থায় বাড়িতেই পড়ে রয়েছেন । প্রশাসন যেন আমাদের এই দুর্ভোগের দিকে নজর দেয় ।"
বাসিন্দাদের দাবি, এই রাস্তা দিয়ে কোনও অ্যাম্বুল্যান্স বা চারচাকা যান ঢুকতে পারে না । ফলে জরুরি চিকিৎসা তো বটেই, কোনও মৃত্যুর ঘটনাতেও মৃতদেহ বাইরে বের করা কঠিন হয়ে পড়ে । দীর্ঘদিন ধরে সমস্যার কথা জানানো হলেও কার্যকর কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তাঁদের ।এ বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিক্রিয়া জানতে চেষ্টা করা হলেও তা পাওয়া যায়নি । প্রতিক্রিয়া মেলেনি সন্দেশখালি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক সনৎ সর্দারেরও ।
দীর্ঘদিনের অবহেলায় ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের একটাই দাবি: আর প্রতিশ্রুতি নয়, অবিলম্বে রাস্তার সংস্কার শুরু হোক ।