কলেজ স্ট্রিটে ভোটের হাওয়া - পরিবর্তনের প্রত্যাশা থাকলেও দ্বিধায় বইপাড়া

কলেজ স্ট্রিটে ভোটের হাওয়া - পরিবর্তনের প্রত্যাশা থাকলেও দ্বিধায় বইপাড়া
কলেজ স্ট্রিট শুধু বইয়ের বাজার নয়, বরং রাজ্যের রাজনৈতিক মানসিকতার নির্ভরযোগ্য দর্পণ৷ ভোটের হাওয়া বুঝতে বইপাড়ায় ঢুঁ মারলেন ইটিভি ভারতের সৌমিতা ভট্টাচার্য ও সাহাজান পুরকাইত৷
Published : April 25, 2026 at 8:15 PM IST
কলকাতা, 25 এপ্রিল: কলকাতার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র কলেজ স্ট্রিট চত্বর - যা সবার কাছে পরিচিত 'বইপাড়া' হিসেবেই ৷ বইপাড়া শুধু বই কেনাবেচার জায়গা নয়, বরং বাংলার রাজনৈতিক চেতনার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক । এই রাস্তা দিয়ে দিনের পর দিন গিয়েছে অসংখ্য মিছিল, হয়েছে প্রতিবাদ, ছাত্র আন্দোলন । স্বাভাবিকভাবেই নির্বাচন এলেই এই অঞ্চলের মানুষের মতামত বিশেষ তাৎপর্য বহন করে । এবারের বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে কলেজ স্ট্রিটের বই বিক্রেতা, ক্রেতা ও সাধারণ মানুষের বক্তব্যে উঠে এল এক জটিল বাস্তবতা - যেখানে রয়েছে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু সেইসঙ্গে তাদের মনে রয়েছে একরাশ সংশয়ও ।
টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডের যুবক সোনু সাউ-এর কথায় স্পষ্ট, রাজ্যে কর্মসংস্থানের অভাব নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে । তাঁর মতে, রাজ্যে প্রচুর টেকনিক্যাল কলেজ থাকলেও সেই অনুপাতে শিল্প বা কাজের সুযোগ তৈরি হয়নি । ফলে বাধ্য হয়ে বহু যুবক-যুবতীকে অন্য রাজ্যে গিয়ে কাজ করতে হচ্ছে । তিনি বলেন, "আমরা এখানে পড়াশোনা করে বাইরে গিয়ে উন্নতি করছি, কিন্তু নিজের রাজ্যে সেই সুযোগ নেই । যদি এমন কোনও সরকার আসে, যারা কাজের সুযোগ বাড়াবে, তাহলে আমাদের মতো ছেলেদের জন্য সেটা খুব ভালো হবে ।" 'যুবসাথী'র মতো সরকারি আর্থিক সহায়তা প্রকল্প প্রসঙ্গে তাঁর স্পষ্ট মত, "1500 টাকা ভাতা দিয়ে কিছু হবে না, স্থায়ী চাকরিই আসল সমাধান ।" তাঁর বক্তব্যে প্রতিফলিত হয় রাজ্যের যুবসমাজের এক বড় অংশের হতাশা - যাঁরা আর্থিক অনুদানের বদলে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেতে অনেক বেশি আগ্রহী ।
হাওড়া থেকে বইপাড়ায় আসা মৌমিতা মাজির পর্যবেক্ষণে আবার উঠে আসে ভোটের পরিবেশের ভিন্ন চিত্র । তিনি জানান, হাওড়ায় নির্বাচনী প্রচার অনেক বেশি সক্রিয় ও চোখে পড়ার মতো হলেও কলকাতায় সেই তুলনায় উত্তাপ কম । তবে প্রথম দফায় ভোটারদের অংশগ্রহণ নিয়ে তিনি আশাবাদী । তাঁর কথায়, "অনেক মানুষ ভোট দিচ্ছেন, এতে বোঝা যাচ্ছে সচেতনতা বেড়েছে ।" যদিও ফলাফল বা রাজনৈতিক পক্ষ নিয়ে মন্তব্য করতে তিনি অনিচ্ছুক, যা এক ধরনের সতর্ক দূরত্বকেই নির্দেশ করে ।
আরেক ক্রেতা সুদেষ্ণা ঘোষের বক্তব্যে ধরা পড়ে মধ্যবিত্তের বাস্তব চিন্তার কথা । তিনি সরাসরি রাজনীতিতে আগ্রহী না-হলেও স্বীকার করেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের মূল চাহিদা হল স্থিতিশীল জীবন, শিক্ষা ও চাকরি । তিনি বলেন, "পরিবর্তন হলে তার ফল কী হবে, তা তখনই বোঝা যাবে । কিন্তু শিক্ষা ও চাকরির সুযোগ বাড়ানো সবচেয়ে বেশি জরুরি ।" তিনি আরও জানান, বর্তমান সরকারের 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর মতো বিভিন্ন আর্থিক সহায়তা প্রকল্প অনেক মানুষকে কিছুটা স্বস্তি দিলেও তা দীর্ঘমেয়াদি সমাধান নয় । একইসঙ্গে, বিরোধীদের 'অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার'-এর মতো বাড়তি আর্থিক প্রতিশ্রুতির বিষয়েও তিনি সতর্ক ৷ কারণ যে কোনও প্রতিশ্রুতির বাস্তব প্রয়োগই শেষ কথা বলে মনে করেন তিনি । তাঁর মতে, "মানুষ শেষ পর্যন্ত তাকেই বেছে নেবে, যে তাদের জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারবে ।"
বইপাড়ায় ঘুরতে ঘুরতে ইটিভি ভারত কথা বলে কলেজ স্ট্রিটের প্রবীণ বই ব্যবসায়ী শংকর বসু রায় চৌধুরীর সঙ্গে ৷ তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলো-ছায়া । প্রায় ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে এই পাড়ার সঙ্গে যুক্ত তিনি । তাঁর কথায়, বইয়ের ব্যবসা এখন আর আগের মতো নেই । বাংলা মাধ্যমের পড়াশোনার চাহিদা কমেছে, ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে এবং শিক্ষার পরিবেশ বদলে গিয়েছে । তিনি আক্ষেপ করে বলেন, "আগে দোকান খুললেই বিক্রি হত, এখন সারাদিন বসে থাকতে হয় ।" তাঁর মতে, বর্তমান সমাজে শিক্ষার চেয়ে রাজনীতির প্রভাব বেশি হয়ে উঠেছে, যা সামগ্রিকভাবে ক্ষতিকর ।
তাঁর কথায় এক গভীর উদ্বেগও প্রকাশ পায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ঘিরে । তিনি বলেন, "আমাদের জীবন কেটে গেছে, কিন্তু পরের প্রজন্মের কী হবে ? তারা কি ঠিকভাবে পড়াশোনা করতে পারবে, কাজ পাবে ?" একইসঙ্গে তিনি অতীতের রাজনৈতিক সময়ের সঙ্গে বর্তমানের তুলনাও টানেন ৷ যদিও কোনও একক দলকে দায়ী না-করে সামগ্রিক পরিস্থিতির অবনতির দিকেই ইঙ্গিত করেন বৃদ্ধ বইবিক্রেতা ।
সব মিলিয়ে কলেজ স্ট্রিটের কণ্ঠে এবারের নির্বাচনের ছবি বহুমাত্রিক । একদিকে রয়েছে পরিবর্তনের দাবি, অন্যদিকে সেই পরিবর্তন কতটা কার্যকর হবে তা নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা । কর্মসংস্থান, শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা - এই তিনটি বিষয়ই বারবার উঠে এসেছে মানুষের বক্তব্যে । এই বইপাড়ার মানুষ যেন স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছেন - রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি নয়, বাস্তব উন্নয়নই তাদের প্রধান চাওয়া । যে রাজনৈতিক শক্তি এই চাহিদাগুলিকে গুরুত্ব দেবে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি স্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করবে, শেষ পর্যন্ত জনসমর্থন তার দিকেই ঝুঁকবে । কলেজ স্ট্রিট তাই শুধু বইয়ের বাজার নয়, বরং রাজ্যের রাজনৈতিক মানসিকতার এক নির্ভরযোগ্য দর্পণ হিসেবেই আবারও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছে ।