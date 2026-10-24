বিজেপি নেতাদের নাগরিকত্বের তথ্য় জানায় হেনস্থা ! দাবি পুলিশ হেফাজত থেকে 'নিখোঁজ' মানিকের ছেলের

বিজেপি নেতাদের নাগরিকত্বের তথ্য় জানায় হেনস্থা ! দাবি পুলিশ হেফাজত থেকে 'নিখোঁজ' মানিকের ছেলের
Manik Fakir: নন্দীগ্রামে কংগ্রেসের হয়ে প্রচার করতে গিয়ে গ্রেফতার হয়েছিলেন । তারপর থেকেই খোঁজ নেই মানিকের । শেখ আজহার মুনির ও সাহাজান পুরকাইতের প্রতিবেদন ।
Published : October 24, 2026 at 11:49 PM IST
কলকাতা, 24 অক্টোবর: নন্দীগ্রাম উপ-নির্বাচনের প্রচারে গিয়ে আটক হয়েছিলেন কংগ্রেস নেতা তথা সমাজকর্মী-লেখক মানিক ফকির। তারপর থেকে তাঁকে 'বেআইনিভাবে' আটকে রাখার অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে।
পরিবারের সঙ্গে পুলিশ কোনওভাবেই যোগাযোগ করেনি বলে অভিযোগ। এই মুহূর্তে মানিক কোথায় আছেন তার সঠিক তথ্য পরিবারের কাছে নেই। তাদের দাবি, বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতার নাগরিকত্ব নিয়ে গোপন তথ্য জানেন বলেই মানিককে পরিবারের কাছে ফেরানো হচ্ছে না ।
নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানও জানেন না মানিক কোথায় । মানিক মণ্ডলকে গ্রেফতারির পর থেকে বিভিন্ন জেল ও আদালতে স্থানান্তরিত করা নিয়ে পুলিশের ভূমিকার পাশাপাশি আইনি প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তাঁর পরিবার। ছেলে সৌম্যর দাবি, এই ঘটনায় আইন মেনে চলা হচ্ছে না। বিষয়টি নিয়ে গত 22 অক্টোবর কলকাতা হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। চলতি মাসেই এই মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
কেন এমনটাই করা হচ্ছে ? প্রশ্ন করা হলে সৌম্য দাবী করেন, রাজ্য বিজেপির একাধিক বিধায়ক ও নেতার ভারতীয় নাগরিকত্ব নেই। তাঁদের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলার মতো নথি তাঁর বাবার কাছে রয়েছে। সেই তালিকায় আছেন নদিয়া ও উত্তর 24 পরগনার দুই বিজেপি বিধায়ক-সহ এক সর্বভারতীয় সংবাদ সংস্থার বাংলা সংস্করণের প্রাক্তন মুখ্য সঞ্চালক-সহ একাধিক ব্যক্তি । তাঁরা যে ভারতীয় নন সেই তথ্য মানিকের কাছে আছে। সেই ব্যক্তিদের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা এবং এই সংক্রান্ত নথি প্রকাশের সম্ভাবনার কারণেই হেনস্থা করা হচ্ছে। যদিও কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক যোগাযোগও এই ঘটনার পিছনে কারণ হতে পারে বলে এর আগে একাধিকবার মানিক দাবি করেছিলেন।
চণ্ডীপুর থেকে গ্রেফতার, এখন কোথায় মানিক?
পরিবারের বক্তব্য, গত 30 সেপ্টেম্বর নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানের হয়ে নির্বাচনী প্রচারে গিয়েছিলেন মানিক। সেই সময় চণ্ডীপুর থানার পুলিশ তাঁকে আটক করে। তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে জানানো হলেও পরবর্তী সময়ে তাঁকে তমলুক আদালতে পেশ করা হয় বলে পরিবারের দাবি।
সৌম্যর অভিযোগ, একাধিকবার আদালতে হাজিরা, পুলিশি ও জেল হেফাজতের প্রক্রিয়ার মধ্যে তাঁর বাবাকে কোথায় রাখা হয়েছে, তা নিয়ে পরিবারকে বিভ্রান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে। কখনও তমলুক, কখনও প্রেসিডেন্সি জেল—এমন নানা তথ্যের মধ্যে শেষ পর্যন্ত মানিককে কোচবিহার জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানতে পারে পরিবার। ছেলের দাবি, গ্রেফতারির পর থেকে পুলিশ বা প্রশাসনের তরফে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি। এমনকী, কোন মামলায় কোথায় তাঁকে শ্রীঘরে রাখা হয়েছে, সেই তথ্য জানতেও তাঁদের বারবার চেষ্টা করতে হয়েছে।
পরিবারের দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে থাকা মামলাগুলির প্রকৃতি বিবেচনা না করেই গ্রেফতার ও হেফাজতে রাখা হচ্ছে। সৌম্যর বক্তব্য, কিছু ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী নোটিশ দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও গ্রেফতারির পথ বেছে নেওয়া হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, গ্রেফতার ও হেফাজত সংক্রান্ত আইনি প্রক্রিয়া এবং পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘিত হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখার আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে।
আদালতের শুনানির পরই বিষয়টি নিয়ে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ স্পষ্ট হবে বলে মনে করছে পরিবার। সৌম্যর অভিযোগ, বাবাকে বারবার স্থানান্তরিত করার মাধ্যমে তাঁকে মানসিকভাবে চাপে রাখার চেষ্টা চলছে। এই ধরনের পদক্ষেপ শুধু একজন ব্যক্তিকে নয়, রাজনৈতিক বিরোধীদেরও বার্তা দেওয়ার উদ্দেশ্যে করা হতে পারে বলে মত সৌমর।
নন্দীগ্রাম বিধানসভার উপনির্বাচনের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান বলেন, মানিক ফকির আমার নির্বাচনী প্রচার করতে নন্দীগ্রামে এসেছিলেন 29 সেপ্টেম্বর। সকালে চন্ডিপুর হোটেল থেকে পুলিশ আটক করে নন্দীগ্রাম থানায় নিয়ে আসে। তারপর লালবাজারের উদ্যেশ্যে নিয়ে যায়। কিন্তু এখন পর্যন্ত মানিক ফকিরের কোনও খবর নেই। এই সরকার মানুষের গনতন্ত্রকে ধংস করছে । এর জবাব মানুষ সঠিক সময়ে দিবে।