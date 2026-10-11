পুজোয় ভূরিভোজ-উপোস-অ্যাসিডিটি ? মুড়ি মুড়কির মতো গ্যাসের ওষুধ খাওয়ার অভ্যাস থেকে সাবধান !

পুজোয় ভূরিভোজ-উপোস-অ্যাসিডিটি ? মুড়ি মুড়কির মতো গ্যাসের ওষুধ খাওয়ার অভ্যাস থেকে সাবধান !
Puja fasting irregular-eating: উৎসবে অনিয়ম কমবেশি সবারই হয় ৷ গ্যাস, অ্যাসিডিটি ও পেটের সমস্যায় কী করবেন ? চিকিৎসকদের মতামত নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন সৌমিতা ভট্টাচার্যের ৷
Published : October 11, 2026 at 7:43 PM IST
কলকাতা, 11 অক্টোবর: পুজো মানেই আনন্দ, ঘোরাঘুরি, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা আর জমিয়ে খাওয়াদাওয়া । কিন্তু উৎসবের ব্যস্ততায় অনেকেরই বদলে যায় প্রতিদিনের খাওয়ার সময় । কেউ পুজোর আগে পছন্দের পোশাকে ফিট হওয়ার জন্য উপোস শুরু করেন, কেউ আবার করেন ধর্মীয় কারণে ।
অন্যদিকে, পুজোর দিনগুলিতে অতিরিক্ত খাওয়াদাওয়া, দীর্ঘক্ষণ খালি পেটে থাকা এবং রাত জেগে ঠাকুর দেখার ফলে দেখা দিতে পারে গ্যাস, অ্যাসিডিটি ও পেটের নানা সমস্যা । সেই সমস্যা সামাল দিতে অনেকেই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই গ্যাসের ওষুধ খেতে শুরু করেন । কিন্তু বারবার উপোস করা কিংবা প্রয়োজন ছাড়াই দীর্ঘদিন গ্যাসের ওষুধ খাওয়ার অভ্যাস শরীরের উপর কী প্রভাব ফেলতে পারে ? কাদের ক্ষেত্রে উপোস করা ঝুঁকিপূর্ণ ? আর উৎসবের মরসুমে পেটের সমস্যা এড়াতে কী কী বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন ? এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিলেন বিশেষজ্ঞরা ।
• পুজোর আগে-পরে উপোস, অভ্যাসের প্রভাব শরীরে
গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট চিকিৎসক শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, "বাঙালির পুজোকেন্দ্রিক উপোসের প্রবণতা অনেক সময় পুজোর আগে থেকেই শুরু হয় এবং পুজো শেষ হওয়ার পরেও তার প্রভাব দেখা যায় । পুজোর আগে অনেকেই পছন্দের পোশাকে ফিট হতে ওজন কমানোর চেষ্টা করেন । সেই কারণে আগে থেকে খাওয়াদাওয়া কমিয়ে দেন কিংবা উপোস করতে শুরু করেন । আবার পুজোর সময়ে ধর্মীয় কারণে উপবাস করার প্রচলনও রয়েছে । অন্যদিকে, বিজয়ার পর অনেকেই বুঝতে পারেন, অতিরিক্ত খাওয়াদাওয়ার কারণে পুরনো জামাকাপড়ে আর ঠিকমতো ফিট হচ্ছেন না । তখন ওজন কমানোর জন্য ফের উপোস শুরু করেন ।"
চিকিৎসকের মতে, ধর্মীয় কারণে উপবাস করার বিষয়টি আলাদা । তবে উপোস করার সিদ্ধান্ত নিলে তার সময়সীমা এবং শরীরের উপর তার প্রভাব সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রয়োজন । নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়া বারবার উপোস করা কিংবা দীর্ঘ সময় না-খেয়ে থাকার অভ্যাস শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে ।
তিনি বলেন, "ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং বা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে খাবার খাওয়ার মতো পদ্ধতিগুলির কিছু ক্ষেত্রে উপকারিতা থাকতে পারে । কিন্তু সেই উপকারিতার কথা ভেবে দীর্ঘদিন ধরে শরীরকে খাবার থেকে বঞ্চিত করা ঠিক নয় । যাঁরা দীর্ঘ সময় ধরে অনিয়মিতভাবে খাচ্ছেন কিংবা বারবার উপোস করছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে শরীরের উপর তার বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে ।"
• একদিনের উপোস আর দীর্ঘদিনের অনাহার এক নয়
উপোসের প্রভাব বোঝাতে চিকিৎসক একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ দেন । তাঁর কথায়, "একজন মানুষ হয়তো সারা বছরে মাত্র এক দিন উপোস করেন । অন্যদিকে, আর একজন মানুষ বিভিন্ন কারণে নিয়মিত পর্যাপ্ত খাবার পান না । কখনও খাবার খাওয়ার সুযোগ হয় না, আবার কখনও খাবার সামনে থাকলেও পরিস্থিতির কারণে খেতে পারেন না । এই দু’জন একই সময়ে উপোস শুরু করলেও তাঁদের শরীরের উপর প্রভাব এক হবে না । যাঁর শরীরে পর্যাপ্ত পুষ্টির সঞ্চয় রয়েছে এবং যিনি সাধারণত নিয়মিত খাবার খান, তাঁর ক্ষেত্রে অল্প সময়ের উপোসের প্রভাব এক রকম হতে পারে । কিন্তু যাঁর শরীরে আগে থেকেই পুষ্টির ঘাটতি রয়েছে এবং দীর্ঘদিন ধরে পর্যাপ্ত খাবার খাওয়ার অভ্যাস নেই, তাঁর ক্ষেত্রে একই উপোস অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে ।" চিকিৎসকের মতে, "অল্প সময়ের উপোস অধিকাংশ সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে বড় ধরনের সমস্যা তৈরি না করলেও কারও কারও গ্যাস বা অ্যাসিডিটির সমস্যা বাড়তে পারে । তবে দীর্ঘদিন ধরে অপর্যাপ্ত খাবার খাওয়া, শরীরে পুষ্টির ঘাটতি থাকা এবং তার সঙ্গে উপোসের অভ্যাস যুক্ত হলে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে ।"
• দীর্ঘস্থায়ী অসুখ থাকলে উপোসে বাড়তে পারে ঝুঁকি
শরীরে কোনও দীর্ঘস্থায়ী অসুখ থাকলে উপোস করার বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন বলে মনে করেন চিকিৎসক শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, "একটি অঙ্গের দীর্ঘস্থায়ী অসুখ শরীরের অন্যান্য অঙ্গের কাজকর্মকেও প্রভাবিত করতে পারে । যেমন, দীর্ঘস্থায়ী লিভারের অসুখ বা লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের রক্তে শর্করার মাত্রা কমে যাওয়ার প্রবণতা বাড়তে পারে । একইভাবে, দীর্ঘস্থায়ী কিডনির অসুখে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও রক্তে শর্করা কমে যাওয়ার ঝুঁকি থাকতে পারে । হার্ট ফেলিওরের মতো সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও শারীরিক পরিস্থিতি অনুযায়ী এই ঝুঁকি তৈরি হতে পারে ।"
চিকিৎসকের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, "দীর্ঘস্থায়ী অসুখে আক্রান্ত অনেকের শরীর এমনিতেই দুর্বল থাকে । তাঁদের খিদে কমে যেতে পারে, খাবারের প্রতি অনীহা তৈরি হতে পারে কিংবা বমি বমি ভাবের কারণে ঠিকমতো খাওয়া সম্ভব হয় না । ফলে শরীরে প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও শক্তির সঞ্চয় কমে যেতে পারে । এই অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ খালি পেটে থাকলে রক্তে শর্করার মাত্রা কমে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় । তাই যাঁদের দীর্ঘস্থায়ী অসুখ রয়েছে, তাঁরা উপোস করতে চাইলে আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি । উপোসের সময়ে শরীর খারাপ লাগলে বা অসুস্থতার লক্ষণ দেখা দিলে উপোস চালিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে পরিস্থিতি অনুযায়ী তা ভাঙতে হবে এবং প্রয়োজনে চিকিৎসকের সাহায্য নিতে হবে । বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী অসুখের ঝুঁকিও বাড়তে পারে । তাই বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে যাঁরা একাধিক অসুখে ভুগছেন বা নিয়মিত ওষুধ খান, তাঁদের উপোস করার সিদ্ধান্ত আরও সতর্কতার সঙ্গে নেওয়া উচিত । শরীরের প্রয়োজন ও শারীরিক সক্ষমতাকে উপেক্ষা করে উপোস করা কোনওভাবেই সমর্থনযোগ্য নয় ।"
• গ্যাসের ওষুধ খেলেই কি নিশ্চিন্ত?
পুজোর সময়ে অনিয়মিত খাওয়াদাওয়া, অতিরিক্ত তেল-মশলাযুক্ত খাবার কিংবা দীর্ঘক্ষণ খালি পেটে থাকার কারণে অনেকেরই গ্যাস ও অ্যাসিডিটির সমস্যা দেখা দেয় । সেই সমস্যা সামাল দিতে অনেকে নিজেরাই গ্যাসের ওষুধ কিনে খান । কারও কারও ক্ষেত্রে এই অভ্যাস শুধু পুজোর কয়েক দিনে সীমাবদ্ধ থাকে, আবার অনেকেই প্রায় নিয়মিতভাবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই এই ধরনের ওষুধ খেতে থাকেন ।
চিকিৎসক শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের মতে, "প্রয়োজন অনুযায়ী অল্প কয়েক দিন গ্যাসের ওষুধ খাওয়া এবং দীর্ঘদিন ধরে নিজের ইচ্ছেমতো ওষুধ খেতে থাকা—দু’টি বিষয় এক নয় । নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী স্বল্প সময়ের জন্য ওষুধ খেলে সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহারের মতো ঝুঁকি থাকে না । পুজোর সময়ে সাময়িকভাবে অ্যাসিডিটির সমস্যা দেখা দিলে প্রয়োজন অনুযায়ী ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে । তবে সেটি যেন দীর্ঘদিনের অভ্যাসে পরিণত না হয় ।"
তাঁর বক্তব্য, "অপ্রয়োজনে বারবার গ্যাসের ওষুধ খাওয়া কিংবা চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া দীর্ঘদিন ধরে এই ওষুধ ব্যবহার করা উচিত নয় । পুজোর কয়েক দিন বন্ধুদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া, রাতে বিরিয়ানি কিংবা সকালে কচুরি খাওয়ার পরিকল্পনা থাকতেই পারে । কিন্তু সেই অনিয়মিত খাওয়াদাওয়ার সঙ্গে গ্যাসের ওষুধ খাওয়াকে নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত করা ঠিক নয় । নির্দিষ্ট কোনও খাবার খেলে কারও যদি বারবার অ্যাসিডিটি হয় কিংবা প্রায়ই খালি পেটে অস্বস্তি তৈরি হয়, তার কারণ খুঁজে দেখা প্রয়োজন । শুধু ওষুধ খেয়ে সাময়িকভাবে সমস্যা কমিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত । পুজোর আগে থেকেই যাঁদের এমন সমস্যা রয়েছে, তাঁরা চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে ওষুধের প্রয়োজনীয়তা, মাত্রা এবং কত দিন তা খেতে হবে, সে সম্পর্কে জেনে নিতে পারেন ।"
• ইচ্ছেমতো অ্যাসিডিটির ওষুধ খেলে ক্ষতি হতে পারে অন্ত্রের সুরক্ষায়
গ্যাসের ওষুধের যথেচ্ছ ব্যবহার নিয়ে সতর্ক করেছেন মাইক্রোবায়োলজিস্ট চিকিৎসক শ্রাবণী মুখোপাধ্যায়ও । তাঁর মতে, "পুজো কিংবা অন্য কোনও উৎসবের সময়ে অ্যাসিডিটি হলেই অনেকেই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই দোকান থেকে অ্যাসিডিটি কমানোর ওষুধ কিনে খেতে শুরু করেন । প্রথম দিকে সাময়িক স্বস্তি মিললেও দীর্ঘদিন ধরে এই অভ্যাস বজায় থাকলে শরীরের স্বাভাবিক সুরক্ষাব্যবস্থায় প্রভাব পড়তে পারে ।"
চিকিৎসক ব্যাখ্যা করেন, "আমাদের পরিপাকতন্ত্রে পাকস্থলীর অ্যাসিড একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । খাবারের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করা বিভিন্ন জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পাকস্থলীর অ্যাসিড সাহায্য করে । পাশাপাশি, অন্ত্রে বসবাসকারী উপকারী অণুজীব এবং শরীরের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাও সুস্থ থাকতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় । অ্যাসিড কমানোর কিছু ওষুধ পাকস্থলীতে অ্যাসিডের উৎপাদন কমিয়ে দেয় । প্রয়োজন অনুযায়ী এই ওষুধ ব্যবহার করা উপকারী হতে পারে । কিন্তু চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া দীর্ঘদিন ধরে এগুলি ব্যবহার করলে পাকস্থলীর স্বাভাবিক অম্লতার মাত্রা বদলে যেতে পারে । এর ফলে খাবারের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করা কিছু জীবাণুর বিরুদ্ধে পাকস্থলীর স্বাভাবিক প্রতিরোধক্ষমতা কমতে পারে ।" চিকিৎসকের কথায়, "শরীরের এই স্বাভাবিক সুরক্ষা ব্যবস্থাকে অকারণে প্রভাবিত করা উচিত নয় । বিশেষ করে যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে অ্যাসিড কমানোর ওষুধ খাচ্ছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে সংক্রমণের ঝুঁকি ও অন্যান্য সম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার বিষয়টি মাথায় রাখা প্রয়োজন ।"
• বাড়তে পারে অন্ত্রের সংক্রমণের ঝুঁকি
দীর্ঘদিন ধরে অ্যাসিড কমানোর ওষুধ ব্যবহারের সঙ্গে অন্ত্রের সংক্রমণের ঝুঁকির কিছুটা সম্পর্ক রয়েছে বলে জানান চিকিৎসক শ্রাবণী মুখোপাধ্যায় । তাঁর বক্তব্য, বিশেষ করে দীর্ঘদিন হাসপাতালে ভর্তি থাকা এবং একাধিক ঝুঁকির মধ্যে থাকা রোগীদের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ । তিনি জানান, ক্লস্ট্রিডিওয়াইডস ডিফিসিল (C. difficile) নামের ব্যাকটেরিয়ার কারণে অন্ত্রে সংক্রমণ হতে পারে । দীর্ঘদিন হাসপাতালে থাকা, অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার এবং অন্যান্য শারীরিক ঝুঁকির সঙ্গে এই সংক্রমণের সম্পর্ক রয়েছে । কিছু ক্ষেত্রে অ্যাসিড কমানোর ওষুধের ব্যবহারও ঝুঁকির সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। একইভাবে, সালমোনেলা ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের ক্ষেত্রেও পাকস্থলীর স্বাভাবিক অ্যাসিডের প্রতিরোধমূলক ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ । তবে এর অর্থ এই নয় যে অ্যাসিড কমানোর ওষুধ খেলেই সংক্রমণ হবে । বরং কোন রোগীর ক্ষেত্রে এই ওষুধ কতটা প্রয়োজন, কত দিন ব্যবহার করা উচিত এবং তাঁর অন্য কোনও ঝুঁকি রয়েছে কি না, তা বিচার করে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন । চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া দীর্ঘদিন ধরে ওষুধ খেলে শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ব্যবস্থায় অপ্রয়োজনীয় প্রভাব পড়তে পারে । তাই শুধু সাময়িক স্বস্তির জন্য বারবার ওষুধ খাওয়ার অভ্যাস এড়িয়ে চলাই ভালো ।
• পুজোর আনন্দ থাক, সুস্থতাও থাক
পুজোর সময়ে খাওয়াদাওয়ায় কিছুটা অনিয়ম হওয়া অস্বাভাবিক নয় । তবে তার জন্য দীর্ঘক্ষণ খালি পেটে থাকা, দ্রুত ওজন কমানোর উদ্দেশ্যে বারবার উপোস করা কিংবা অতিরিক্ত খাওয়াদাওয়ার পর নিয়ম করে গ্যাসের ওষুধ খাওয়ার অভ্যাস তৈরি করা উচিত নয় । বিশেষ করে বয়স্ক ব্যক্তি, দীর্ঘস্থায়ী লিভার বা কিডনির অসুখে আক্রান্ত রোগী, হার্ট ফেলিওরের রোগী এবং যাঁদের রক্তে শর্করার মাত্রা ওঠানামা করে, তাঁদের উপোস করার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন ।
একইভাবে, যাঁদের প্রায়ই অ্যাসিডিটি হয়, তাঁদেরও শুধু ওষুধ খেয়ে সমস্যা চাপা না দিয়ে তার কারণ খুঁজে দেখা জরুরি । শ্রাবণী মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শ, যে কোনও ওষুধই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী খাওয়া উচিত । কত দিন ওষুধ খেতে হবে, কী পরিমাণে খেতে হবে এবং কখন তা বন্ধ করতে হবে, সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন । নিজের ইচ্ছেমতো দীর্ঘদিন ধরে ওষুধ খাওয়া শরীরের পক্ষে ভালো নয় ।