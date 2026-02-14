নিজস্ব বিমানে আসানসোল থেকে কলকাতা সফর, বাঙালি শিল্পপতির জন্মদিনে অজানা ইতিহাস
পরিত্যক্ত বিমান দুটি আজও আসানসোলে আছে । ইতিহাসকে না-জেনে মানুষজন নষ্ট করে ফেলছে স্যার বীরেন মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিবিজড়িত চিহ্ন ।
Published : February 14, 2026 at 6:23 PM IST
আসানসোল, 14 ফেব্রয়ারি: এক বাঙালি শিল্পপতি নিজের ব্যক্তিগত বিমানে আসানসোল থেকে কলকাতা উড়ে যাচ্ছেন, কখনও আকাশপথে উড়ে যাচ্ছেন ওড়িশায়, নিজের লৌহ আকরিকের খনি দেখতে । আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে এসব কথা বললে, লোকে হেসে বলবে রূপকথার গল্প । অথচ আজ থেকে 50-60 বছর আগে এটাই ছিল বাস্তব । বার্নপুরের ইস্কো কারখানার কর্ণধার স্যার বীরেন মুখোপাধ্যায় ছিলেন এতটাই আধুনিক ।
আজ তাঁর জন্মদিনে তাঁর স্মৃতিবিজড়িত দুটি ঐতিহাসিক বিমানের গল্প রইল ইটিভি ভারতে । পরিত্যক্ত বিমান দুটি আজও আসানসোলে আছে । কিন্তু ইতিহাসকে না-জেনে মানুষজনও নষ্ট করে ফেলছে এক বাঙালি শিল্পপতির স্মৃতিবিজড়িত চিহ্ন । তথ্য সংগ্রাহক ও গবেষকরা বর্তমান ইস্কো কর্তৃপক্ষের কাছে বিমান দুটির সংরক্ষণের দাবি তুলেছেন ।
তাঁর হাতেই আর্থ-সামাজিক চালচিত্রের বদল
স্যার বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । নিজের পদবি অদ্ভুত ভাবে লিখতেন । বাংলার উচ্চারণ হয় মুকার্জি । লেডি রাণু মুখোপাধ্যায়ের স্বামী বীরেন ছিলেন আদ্যপান্ত আধুনিক বাঙালি । নিজের পারদর্শিতায় তিনি স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা বার্নপুর ইস্কো কারখানার কর্ণধার হয়েছিলেন । রাজেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরেই বীরেন সুদক্ষ পরিচালক হিসেবে ধীরে ধীরে কারখানার উচ্চপদে আসীন হন । সঙ্গে পেয়েছিলেন ব্রিটিশ কোম্পানি মার্টিন অ্যান্ড বার্নকে । আর এই 'বার্ন' শব্দ থেকেই হীরাপুর মৌজায় বার্নপুর শহর গড়ে ওঠে ।
স্যার বীরেনের হাত ধরে ইস্কো কারখানায় প্রভূত উন্নতি হয়েছিল । ব্লাস্ট ফার্মেস স্থাপন থেকে শুরু করে কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, উন্নত লৌহ ইস্পাত প্রস্তুত, ওড়িশার গুয়া, চিরিয়া, মনোহরপুরে নিজেদের লৌহ আকরিক খনি স্থাপন, ঝাড়খণ্ডের চাষনালা, আসানসোলের রামনগর, জিৎপুর-সহ বিভিন্ন জায়গায় নিজেদের নিজস্ব কয়লা খনি তৈরি হয় । ঝাড়খণ্ডের চাষনালা থেকে বার্নপুরে কয়লা আনার জন্য তাঁরই দূরদর্শিতায় তৈরি হয়েছিল এশিয়ার বৃহত্তম রোপওয়ে । তখন ডুলিতে ক'রে কয়লা আসত চাষনালা থেকে । একজন বাঙালি শিল্পপতির এই কীর্তি বর্তমান সময়ে বিশ্বাসই করা যায় না । অথচ তিনি সব করে দিয়ে গিয়েছেন পাঁচ ও ছয়ের দশকে ।
আধুনিক ও সৌখিন বীরেন কিনেছিলেন দুটি বিমান
শিল্পের প্রভূত উন্নতি করাই নয়, আসানসোলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটানোই নয়, স্যার বীরেন মুখোপাধ্যায় ছিলেন প্রচণ্ড পরিমাণে আধুনিক এবং সৌখিন । তিনি বার্নপুর থেকে কলকাতা যাতায়াতের জন্য দুটি বিমান কিনেছিলেন । সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, এই দুটি বিমানের মধ্যে একটি বিমান ছিল কোচবিহারের মহারাজার । তাঁর কাছ থেকেই স্যার বীরেন ক্রয় করেছিলেন বিমানটি । বর্তমান সময়ের কোনও বাঙালি শিল্পপতির এখনও বিমান আছে কি না তার তথ্য নেই । অথচ পাঁচের দশকে স্যার বীরেন কিনেছিলেন একেবারে নিজস্ব বিমান । একটি নয় দুটি ।
কখনও তিনি এই বিমানে কলকাতা উড়ে যেতেন, কখনও তিনি ওড়িশার লৌহ আকরিক খনি দেখতে যেতেন বিমানে চেপে । বা দেশের অন্যান্য জায়গায় যেতেন কোম্পানির ব্যবসা বৃদ্ধি করতে । শিল্পাঞ্চলবাসীরা পাঁচের দশক থেকেই শিল্পাঞ্চলের আকাশে ভারী বিমানের গোঁ গোঁ আওয়াজ শুনতেন । মাথা উপর দিকে তুললেই বুঝতে পারতেন ওই যে স্যার বীরেন আসছেন ।
ইসকো কারখানার মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক ভাস্কর কুমার জানিয়েছেন, "স্যার বীরেন মুখার্জির আমলেই দুটি বিমান কেনা হয়েছিল ইস্কো কোম্পানির । এই দুটি বিমানে চড়েই আধিকারিকরা যাতায়াত করতেন । বিশেষ করে স্যার বীরেন মুখার্জি নিজেই এই দুটি বিমানে চড়তেন । বিমান দুটি বীরেন মুখার্জির মৃত্যুর পরেও চালু ছিল । নয়ের দশক পর্যন্ত এই বিমানগুলি চলেছিল । তারপরে যন্ত্রাংশ খারাপ হয়ে যাওয়ায় আর পাওয়া যায়নি । ইস্কো কর্তৃপক্ষ চেয়েছিল বিমান দুটিকে নিলাম করে দিতে । কিন্তু সঠিক ক্রেতা না-মেলায় বিমান দুটি রয়ে গিয়েছে বার্নপুরেই । বর্তমানে দুটি বিমানই পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে । একটি রয়েছে ধেনুয়াতে ইস্কোর এয়ারস্ট্রিপে, অন্যটি রয়েছে বার্নপুরে নেহেরু পার্কে ।"
তৈরি করেছিলেন নিজস্ব এয়ারস্ট্রিপ
প্রথম প্রথম নিঘা এয়ারপোর্টে বীরেন মুখোপাধ্যায়ের বিমান নামতো এবং সেখান থেকে তিনি গাড়ি নিয়ে আসতেন । কিন্তু সেটাও আসানসোল বার্নপুর শহর থেকে প্রায় 20-22 কিলোমিটার দূরে । ওইটুকু রাস্তাও গাড়িতে আসা 'না-পসন্দ' ছিল স্যার বীরেনের । আর তাই তিনি বার্নপুরেই তৈরি করে ফেলেছিলেন নিজস্ব এয়ারস্ট্রিপ । আজও সেই এয়ারস্ট্রিপ একই ভাবে আছে । বর্তমান সময়ের বহু নেতা নেত্রী দিল্লি বা কলকাতা থেকে বিমানে এলে এই এয়ারস্ট্রিপ ব্যবহার করেন । আগামীতে কমার্শিয়াল ছোট বিমান ওঠানামা করবে এই এয়ারস্ট্রিপ থেকে । এমন প্রস্তাব এসেছে । তা তৈরির পথে এগোচ্ছে ।
অবহেলায় পড়ে আছে ঐতিহাসিক বিমান
বার্নপুর এয়ারস্ট্রিপে থাকা বিমানটির খানিক রক্ষণাবেক্ষণ হলেও নেহরু পার্কে থাকা বিমানটি খোলা অবস্থায় পড়ে আছে । ফলে সেটিতে মানুষজন পাথর ছোঁড়ে, ছোট বাচ্চারা বিমানটিতে ওঠে, বড়রা উঠতে চেষ্টা করে । ফলে বিমানের নানা জিনিসপত্র ভেঙে গিয়েছে । ঐতিহাসিক এই বিমান বড় অবহেলায় পড়ে আছে বলে আক্ষেপ করেছেন গবেষকরা ।
আসানসোলের বিশিষ্ট তথ্য সংগ্রাহক তথা লেখক শ্যামল হোমরায় জানিয়েছেন, "দুটি বিমানেই চড়তেন স্যার বীরেন মুখোপাধ্যায় । বিমানগুলি পুরনো কেনা হয়েছিল । তার মধ্যে একটি বিমানের কোম্পানি ছিল বিচ ক্র্যাফট । বিমানগুলি ঐতিহাসিক এবং স্মৃতি বিজড়িত । এগুলোর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম । আগামী প্রজন্ম দেখে অন্তত জানুন এক বাঙালি শিল্পপতির কীর্তিগাথা । আমরা ইসকো কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করব বিমানদুটির সঠিক ভাবে সংরক্ষণের জন্য ।"