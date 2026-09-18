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প্রতীক 'ফ্রিজ' এই প্রথম নয়, মমতার দলের মতো পরিস্থিতিতে পড়ে ছিল আর কারা ?

TMC Party Name and Symbol Controversy: দেশের রাজনীতিতে এমন ঘটনা কিন্তু প্রথম নয়। অতীতেও কোন্দলে জর্জরিত একাধিক দলকে ঠিক এই একই পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়েছে।

EC ON TMC SYMBOL
ইতিহাস দেখলে প্রতীক ফ্রিজ এবারই প্রথম নয়, মমতার দলের মতো কাদের অতীতেও ভুগতে হয়েছিল ? (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 18, 2026 at 10:42 AM IST

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কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পর তৃণমূলের অন্দরের সঙ্কট ঘনীভূত হয়েছে। আগামী 6 অক্টোবর নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর কেন্দ্রে উপনির্বাচন। ঠিক তার আগেই নির্বাচন কমিশনের কড়া পদক্ষেপে মুছে গেল পরিচিত 'জোড়াফুল'। দলের রাশ কার হাতে থাকবে, তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই 'কালীঘাট' এবং 'ঋতব্রত' শিবিরের মধ্যে দড়ি টানাটানি চলছিল। সেই বিবাদের জেরেই এবার চরম সিদ্ধান্ত নেয় কমিশন ৷

সাময়িকভাবে ফ্রিজ করে দেওয়া হল 'অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস' নাম এবং 'জোড়াফুল' প্রতীক। নির্দেশ অনুযায়ী, জোড়া কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিবদমান কোনও পক্ষই এই নাম বা প্রতীক ব্যবহার করতে পারবে না। দুই শিবিরকেই নিজেদের জন্য নতুন নাম এবং প্রতীক বেছে নিতে হবে। তবে দেশের রাজনীতিতে এমন ঘটনা কিন্তু এই প্রথম নয়। অতীতেও কোন্দলে জর্জরিত একাধিক দলকে ঠিক এই একই পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়েছে।

তৃণমূলের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি মিল পাওয়া যায় মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে শিবসেনার ভাঙনের। 2022 সালে দলের মালিকানা নিয়ে উদ্ধব ঠাকরে এবং একনাথ শিন্ডের মধ্যে লড়াই চরমে ওঠে। ঠিক সেই সময় আন্ধেরি ইস্ট বিধানসভায় উপনির্বাচন ঘোষণা হয়। তখন অন্তর্বর্তীকালীন বন্দোবস্ত হিসেবে নির্বাচন কমিশন শিবসেনার নাম এবং পরিচিত 'তীর-ধনুক' প্রতীক সাময়িকভাবে ফ্রিজ করে দেয়। পরবর্তীতে একনাথ শিন্ডে শিবিরকে 'দুই তরবারি এবং ঢাল' এবং উদ্ধব শিবিরকে 'জ্বলন্ত মশাল' প্রতীক বরাদ্দ করা হয়।

মহারাষ্ট্রের গণ্ডি পেরিয়ে বিহারেও দেখা গিয়েছে একই ছবি। লোক জনশক্তি পার্টির (এলজেপি) প্রতিষ্ঠাতা রামবিলাস পাসওয়ানের মৃত্যুর পর দলে চরম ভাঙন ধরে। দলের মালিকানা কার, তা নিয়ে তীব্র সংঘাত শুরু হয় রামবিলাসের ছেলে চিরাগ পাসওয়ান এবং ভাই পশুপতি পারসের মধ্যে। সেই সময় নির্বাচন কমিশন দু'পক্ষের বক্তব্য শোনে। দলের নাম পশুপতির শিবিরকে দেওয়া হলেও, এলজেপি-র মূল প্রতীক 'বাংলো' সেবারও ফ্রিজ করে দিয়েছিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

  • দল ভেঙে দু'টুকরো হলেও পুরনো দলের নামের অংশ রেখে দেওয়ার রেওয়াজ রাজনীতিতে বেশ পুরনো। কংগ্রেস ভেঙেই অতীতে তৃণমূল বা ওয়াইএসআর কংগ্রেস তৈরি হয়েছে
  • দল ছাড়লেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন দলের নামে 'কংগ্রেস' শব্দটি সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন।
  • ঠিক তেমনই মহারাষ্ট্রে বালাসাহেব ঠাকরের তৈরি দলের মূল অধিকার হারালেও উদ্ধব ঠাকরে তাঁর নতুন দলের নাম রেখেছেন 'শিবসেনা (উদ্ধব বালাসাহেব ঠাকরে)'।
  • আবার এনসিপি ভেঙে যাওয়ার পর ভাইপো অজিত পাওয়ারের কাছে দলের রাশ হারালেও প্রবীণ রাজনীতিক শরদ পওয়ার তাঁর নতুন দলের নাম রেখেছেন 'এনসিপি (শরদচন্দ্র পওয়ার)'।
  • তৃণমূলের ক্ষেত্রেও কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে, কোনও পক্ষ 'সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস' নামটি ব্যবহার করতে না-পারলেও, নতুন নামের সঙ্গে মূল দলের যোগসূত্র অনায়াসেই রাখা যেতে পারে। অর্থাৎ, পুরনো দলের ছায়া রেখেই নতুন নাম বাছতে পারবে যুযুধান দুই শিবির।
  • এবার দেখার বিষয়, 'কালীঘাট' শিবির তাদের দলের নতুন নামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম জুড়ে দেয় কি না। আর 'ঋতব্রত' শিবিরই বা নিজেদের দলের জন্য কী নাম এবং প্রতীক বেছে নেয়। উপনির্বাচনের আগে বাংলার রাজনৈতিক মহলের নজর এখন সেদিকেই ।

TAGGED:

তৃণমূল প্রতীক ফ্রিজ
TMC PARTY NAME AND SYMBOL
কালীঘাট ও ঋতব্রত তৃণমূল
PARTY NAME SYMBOL FREEZING HISTORY
EC ON TMC SYMBOL

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