ভেদাভেদের কারণ হয় না সনাতন, মুখোমুখি সনাতনী স্বাস্থ্য সেনার আহ্বায়ক

ভেদাভেদের কারণ হয় না সনাতন, মুখোমুখি সনাতনী স্বাস্থ্য সেনার আহ্বায়ক
Sanatani Swasthya Sena: সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। উপস্থিত থাকবেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় এবং ক্রীড়া মন্ত্রী চিকিৎসক ইন্দ্রনীল খাঁ-সহ বিশিষ্টরা। পাপড়ি চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ।
Published : September 27, 2026 at 12:24 AM IST
কলকাতা, 27 সেপ্টেম্বর: স্বাস্থ্য-সেবা-সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রবাদের মেলবন্ধন ঘটাতে কলকাতায় আয়োজিত হতে চলেছে 'সনাতনী স্বাস্থ্য সেনা'-র প্রথম জাতীয় সম্মেলন। রবিবার কলকাতার একটি বেসরকারি হোটেলে চিকিৎসক প্রকাশ কুমার হাজরার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এই অনুষ্ঠান। সংগঠনের মূল মন্ত্র হল ‘স্বাস্থ্য, সেবা ও নিষ্ঠা।
বিধানসভা নির্বাচনের আগেও সংবাদ শিরোনামে এসেছিলেন প্রকাশ । সৌজন্য তাঁর এক বিশেষ ঘোষণা । তিনি জানিয়েছিলেন, কোনও রোগী তাঁর কাছে এসে জয় শ্রী রাম বললেই পাবেন পাঁচশো টাকার বিশেষ ছাড় । এবার তাঁর উদ্যোগেই কলকাতায় বসছে এক বিশেষ সম্মেলনের আসর ।
ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সঙ্গে আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবার মেলবন্ধন ঘটিয়ে জনসেবা করাই এই সংগঠনের প্রধান লক্ষ্য। "সনাতনের জয়! স্বাস্থ্যের জয়! সেবার জয়!"—সংগঠনের আদর্শ। কলকাতায় প্রথমবারের মতো আয়োজিত এই ধরনের সম্মেলন স্বাস্থ্য ও সংস্কৃতি জগতের মানুষের মধ্যে যথেষ্ট কৌতুহলের সৃষ্টি করেছে। শুধু চিকিৎসকরাই নন রাষ্ট্রবাদী একাধিক আরএসএস কর্মীরাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।
চিকিৎসকরা কোনও রং বা জাতপাত বিচার করে চিকিৎসা করেন না। তাঁরা মানুষের সেবায় নিয়োজিত। অথচ বিজেপির মতাদর্শে বিশ্বাসী চিকিৎসকরা তাঁদের সংগঠনের নামের সঙ্গে 'সনাতনী ' কথাটি জুড়ে দিয়েছেন। কেন ? ডাঃ পি কে হাজরা বলেন, "2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে আমি বলেছিলাম, আমার রোগীরা ' জয় শ্রীরাম ' বললে তাঁদের ফি থেকে 500 টাকা ছাড় দেওয়া হবে। এমনটা করায় আমাকে অনেকেই কটাক্ষ করেছিলেন। বলেছিলেন যে চিকিৎসকদের এমনটা করা অনুচিত। এটা মেডিক্যাল এথিক্সের পরিপন্থি। এমনকী চিকিৎসক শান্তনু সেন আমার রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার আবেদন জানিয়ে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল বা IMA তে অভিযোগও জানিয়েছিলেন। যদি রাজ্যে পালা বদল না হতো তাহলে হয়ত আমার রেজিট্রেশন বাতিল হয়ে যেত।" তিনি বলেন, "আমি যে ভাবধারায় বিশ্বাস করি সেটা ধার্মিক হলেও সবার জন্য। আমি কিন্তু কোনও ভেদাভেদ করিনি। সেদিনও করিনি, আজও করি না। আর এই ভাবনা থেকেই সনাতনী স্বাস্থ্য সেনার জন্ম।"
তিনি স্পষ্ট করে বলেন, " তৃণমূলের একটি অংশ রাস্তায় নেমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কুশপুত্তলিকা পড়ানো থেকে শুরু করে সেবাশ্রয়ের নামে সরকারের প্রচুর অর্থ নয়ছয় করেছিলেন, আত্মসাৎ করেছিলেন । ওয়েস্ট বেঙ্গলের মেডিক্যাল কাউন্সিলের মধ্যে ঘুঘুর বাসা বানিয়ে ফেলেছিলেন । সেইসব আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্তদের সরকার থেকে সরাতে হলে RSS ও বিজেপিই যে একমাত্র বিকল্প সেটা বাংলার মানুষ বুঝেছিলেন ।" শান্তনু সেনের পাশাপাশি তৃণমূলের আরও অনেক বড় মাথারাও গত দেড় দশক ধরে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে দুর্নীতি করেছেন বলে দাবি ডক্টর হাজরার।
তাঁর ক্ষোভ, এখন দেখা যাচ্ছে তৃণমূলের বহু নেতা রাতারাতি শিবির বদলে ফেলেছেন । এমনকী তৃণমূল কর্মীরাও গেরুয়া জামা পরে ফেলেছেন । এই বিষয় ডক্টর হাজরা বলেন, "এটাই তো আমাদের রাগের কারণ। আর এই রাগই সনাতনী স্বাস্থ্য সেনা গড়ে তলার অন্যতম প্রধান কারণ। আমরা চেয়েছিলাম যে অন্তত পাঁচ বছর এই ধরনের দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষজনকে দূরে সরিয়ে রেখে যাঁরা দেশাত্মবোধ এবং রাষ্ট্রবাদে বিশ্বাস করেন এবং একদম প্রথম থেকে বিজেপি দলটা করে এসেছে তাদের নিয়ে দলটা চলুক। তখনই এই সংগঠনটা গড়ে তোলার কথা চিন্তা করেছিলাম।"
একজন চিকিৎসক জাতি-বর্ণ-ধর্ম দেখে চিকিৎসা করেন না। কিন্তু সংগঠনের নাম যদি সনাতনী স্বাস্থ্য সেনা হয় তাহলে কি সংখ্যালঘুরা এই চিকিৎসকদের কাছে চিকিৎসা করাতে আসতে দুবার চিন্তা করবেন না ? এই বিষয় ডক্টর হাজরা মনে করছেন, সনাতন কথাটি কোনও ভেদাভেদের সৃষ্টি করে না। হিন্দু ধর্ম সবাইকে আঁকড়ে রাখে। সবাইকে ভালোবাসে। তাই যার এই নামে অসুবিধা রয়েছে তিনি আসবেন না। আর যার কোনও অসুবিধা নেই তিনি আসবেন।
তিনি একেবারে শেষে বলেন, "আমি শুধু চেয়েছি সমস্ত চিকিৎসকরা একটা ছাতার তলায় আসুন। সকলে এক হন। আরজি করের সময় আমরা দেখেছিলাম কীভাবে একজন চিকিৎসককে কিছু মানুষের অত্যাচার ও বর্বরতার শিকার হতে হয়েছিল। চিকিৎসকদের উপরে বিভিন্ন সময় অত্যাচার হচ্ছে । এই আরজি করের ঘটনা তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।"
তিনি স্পষ্ট জানান যে আরজি করের ঘটনার পিছনে তৃণমূলের কিছু বড় মাথার মদত রয়েছে। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ তৃণমূলের প্রথম সারির অনেক নেতারাই এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এছাড়াও বর্তমান সরকারকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয় পরামর্শ দেওয়ার উদ্দেশ্যেও এই সংগঠনটি তৈরি করা হয়েছে বলে জানান চিকিৎসক পিকে হাজরা।