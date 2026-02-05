ইটিভি ভারতের খবরের জের ! চন্দননগরের ফরাসি মিউজিয়ামে আলোকিত তেরঙা

ইটিভি ভারতের খবরের জের ! চন্দননগরের ফরাসি মিউজিয়ামে আলোকিত তেরঙা
Published : February 5, 2026 at 7:18 PM IST
চন্দননগর, 5 ফ্রেব্রুয়ারি: ইটিভি ভারতের খবরের জেরে অবশেষে নড়েচড়ে বসল প্রশাসন ৷ চন্দননগর ফরাসি মিউজিয়ামে থাকা জাতীয় পতাকায় লাগানো হল সোলার আলো ৷ এমনকি এই ঐতিহাসিক মিউজিয়ামে ফের ডিরেক্টর হিসাবে নিযুক্ত করা হল বাসবী পালকে ৷
ফরাসি স্থাপত্যের নিদর্শন চন্দননগর ফরাসি মিউজিয়াম ৷ বেশ কয়েকদিন ধরে সেই ফরাসি মিউজিয়ামে আলো জ্বালানো হয়নি । ফরাসি মিউজিয়াম থেকে জাতীয় পতাকা পুরোটাই অন্ধকারে রাখা হয়েছিল । সেই নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে সরব হয় চন্দননগরবাসী । জাতীয় পতাকার অবমাননা ও ঐতিহাসিক মিউজিয়ামকে অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় রাখা নিয়ে স্থানীয় মানুষ থেকে মহানাগরিক সকলের অভিযোগের ভিত্তিতে ইটিভি ভারত প্রতিবেদনে বিষয়টি তুলে ধরে । আর সেই খবরের জেরেই এবার ব্যবস্থা নিল প্রশাসন ।
তেরঙায় সোলার লাইট
বিশেষ ব্যবস্থা নিয়ে মিউজিয়ামের আলো ছাড়াও জাতীয় পতাকায় লাগানো হয়েছে সোলার লাইট । যাতে কোনও ভাবেই জাতীয় পতাকা অন্ধকারে না থাকে তার জন্য এগিয়ে আসেন ফের নিযুক্ত হওয়া ডিরেক্টর বাসবী পালই ।
তিনি অভিযোগ করেন, তাঁর মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে তিনি কিছুদিন মিউজিয়ামে আসা বন্ধ করে দিয়েছিলেন । সেই সুযোগে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া(ASI)-এর কর্মী ও মিউজিয়ামের কর্মীদের গাফিলতিতে এই ঘটনা ঘটেছে । এরা আগেও দু'তিনদিন এই একইভাবে মিউজিয়ামকে অন্ধকারে রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ ।
ডিরেক্টর পদের মেয়াদ বৃদ্ধি
উচ্চশিক্ষা দফতরের অনুমোদনে ডিরেক্টর পদে ফের ছ'মাসের মেয়াদ বৃদ্ধি হয়েছে বাসবী পালের ৷ এই সময়ে আর এই ধরনের ঘটনা ঘটবে না বলে দাবি করেছেন তিনি ।
বাসবী পাল বলেন, "আমার রিনিউয়াল অর্ডারটা আসতে দেরি করছিল, তার জন্য ফরাসি মিউজিয়ামের যে চেহারা-ছবি নজরে এসেছে, সেটা খুবই দুঃখজনক । যাঁরা স্থায়ী কর্মী এখানকার তাঁরা পূর্ণ অসহযোগিতা করেন । ইচ্ছাকৃতভাবে এগুলো করা হয় । রাতে আলো জ্বালানো হয় কি না সেটাও আমার পক্ষে দেখা সম্ভব নয় । এমনকি 62টি সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে ৷ সবকটি আমার আমলে বসেছিল । সেই ক্যামেরার ছবি ডিরেক্টরের মোবাইলে দেখার জন্য দেওয়া হয়নি । কিন্ত এখানকার কর্মীরাই তাঁদের মোবাইলে দেখার জন্য রেখেছেন ।"
ডিরেক্টরের অভিযোগ
তিনি আরও বলেন, "কর্মীরা মিউজিয়ামকে অন্ধকার রেখেছিল সেটা এখানকার কেউ আমায় জানায়নি । সাধারণ মানুষ আমাকে খবর দেন ৷ সেখান থেকেই আমি জানতে পেরেছি বিষয়টি । গত বছরের 25 ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ও শনিবার জাতীয় পতাকায় আলো জ্বালানো হয়নি । সেটা খুবই বাজে কাজ হয়েছে । এই আলো জ্বালানোর দায়িত্ব ছিল এএসআই-এর কর্মীদের ৷ কিন্তু তাঁরা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত কারণে আলো জ্বালাননি । এখানে যিনি এএসআই-এর প্রতিনিধি রয়েছেন তাঁরও দ্বায়িত্ব ছিল বিষয়টা দেখার ।"
ফরাসি মিউজিয়ামের ডিরেক্টরের কথায়, "এই পরিস্থিতিতে আমি নিজ উদ্যোগে এখানে একটি সোলার আলো লাগানোর ব্যবস্থা করেছি । কেউ আলো না জ্বালালেও, অটোমেটিক আলো জ্বলে যাবে ৷ আগামিদিনে জাতীয় পতাকা অন্ধকারে থাকবে না । এছাড়াও আমি এএসআই-এর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি । রাতে স্থায়ী নিরাপত্তারক্ষী থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এই ঘটনা ঘটেছে । এখানকার কর্মীরা ইচ্ছামতো আসেন, যান । অনেক সময় হাজিরা দেন না । অনেক পর্যটক এসে ঘুরে যান । আমার নির্দেশ অমান্য করেন স্থায়ী কর্মীরা ।"
খুশি চন্দননগরবাসী
ইটিভি ভারতের খবরের জেরে যে এই তাৎক্ষণিক সমাধান সূত্র বেরিয়েছে সেটার প্রশংসা করেছেন চন্দননগরবাসী ৷ স্থানীয় বাসিন্দা কল্যাণ চক্রবর্তী বলেন, "আলো লাগানো হয়েছে ভালো কথা । ফের রাজ্য শিক্ষা দফতর ডিরেক্টর বাসবী পালকে নিযুক্ত করেছেন ঠিকই তবে এরপরও যদি কোনও কাজ সঠিকভাবে না হয় তার দায়িত্ব বর্তায় তাঁর উপর । আমার মনে হয় এই মিউজিয়ামের দিকে সঠিকভাবে দৃষ্টি দেওয়ার দরকার আছে । এই মিউজিয়ামের মধ্যেই রাজনীতির খেলা চলছে । চন্দননগরবাসী হিসেবে আমার প্রশ্ন, যাই হোক না কেন এখানকার আচার্য হচ্ছেন আমাদের রাজ্যপাল, এ ব্যাপারে তাঁরও এগিয়ে আসা উচিত মিউজিয়ামের স্বার্থে ।"
চন্দননগর পুরনিগমের মেয়র রাম চক্রবর্তী বলেন, "আশা করি এই ঘটনা আর ঘটবে না । ডিরেক্টর বাসবী পালের প্রতি আস্থা আছে আমার ।"