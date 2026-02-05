ETV Bharat / state

ইটিভি ভারতের খবরের জের ! চন্দননগরের ফরাসি মিউজিয়ামে আলোকিত তেরঙা

নিযুক্ত হয়েছে ডিরেক্টরও ৷ তিনি জানান, কর্মীদের সহযোগিতা পেলে অবশ্যই ফরাসি মিউজিয়ামের জন্য নতুন পরিকল্পনা করবেন ।

chandannagar French museum
চন্দননগর ফরাসি মিউজিয়াম (নিজস্ব ছবি)
চন্দননগর, 5 ফ্রেব্রুয়ারি: ইটিভি ভারতের খবরের জেরে অবশেষে নড়েচড়ে বসল প্রশাসন ৷ চন্দননগর ফরাসি মিউজিয়ামে থাকা জাতীয় পতাকায় লাগানো হল সোলার আলো ৷ এমনকি এই ঐতিহাসিক মিউজিয়ামে ফের ডিরেক্টর হিসাবে নিযুক্ত করা হল বাসবী পালকে ৷

ফরাসি স্থাপত্যের নিদর্শন চন্দননগর ফরাসি মিউজিয়াম ৷ বেশ কয়েকদিন ধরে সেই ফরাসি মিউজিয়ামে আলো জ্বালানো হয়নি । ফরাসি মিউজিয়াম থেকে জাতীয় পতাকা পুরোটাই অন্ধকারে রাখা হয়েছিল । সেই নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে সরব হয় চন্দননগরবাসী । জাতীয় পতাকার অবমাননা ও ঐতিহাসিক মিউজিয়ামকে অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় রাখা নিয়ে স্থানীয় মানুষ থেকে মহানাগরিক সকলের অভিযোগের ভিত্তিতে ইটিভি ভারত প্রতিবেদনে বিষয়টি তুলে ধরে । আর সেই খবরের জেরেই এবার ব্যবস্থা নিল প্রশাসন ।

ফরাসি মিউজিয়ামে জাতীয় পতাকায় লাগল আলো (নিজস্ব ভিডিয়ো)

তেরঙায় সোলার লাইট

বিশেষ ব্যবস্থা নিয়ে মিউজিয়ামের আলো ছাড়াও জাতীয় পতাকায় লাগানো হয়েছে সোলার লাইট । যাতে কোনও ভাবেই জাতীয় পতাকা অন্ধকারে না থাকে তার জন্য এগিয়ে আসেন ফের নিযুক্ত হওয়া ডিরেক্টর বাসবী পালই ।

তিনি অভিযোগ করেন, তাঁর মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে তিনি কিছুদিন মিউজিয়ামে আসা বন্ধ করে দিয়েছিলেন । সেই সুযোগে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া(ASI)-এর কর্মী ও মিউজিয়ামের কর্মীদের গাফিলতিতে এই ঘটনা ঘটেছে । এরা আগেও দু'তিনদিন এই একইভাবে মিউজিয়ামকে অন্ধকারে রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ ।

chandannagar French museum
ডিরেক্টরও নিযুক্ত করা হয়েছে (নিজস্ব ছবি)

ডিরেক্টর পদের মেয়াদ বৃদ্ধি

উচ্চশিক্ষা দফতরের অনুমোদনে ডিরেক্টর পদে ফের ছ'মাসের মেয়াদ বৃদ্ধি হয়েছে বাসবী পালের ৷ এই সময়ে আর এই ধরনের ঘটনা ঘটবে না বলে দাবি করেছেন তিনি ।

বাসবী পাল বলেন, "আমার রিনিউয়াল অর্ডারটা আসতে দেরি করছিল, তার জন্য ফরাসি মিউজিয়ামের যে চেহারা-ছবি নজরে এসেছে, সেটা খুবই দুঃখজনক । যাঁরা স্থায়ী কর্মী এখানকার তাঁরা পূর্ণ অসহযোগিতা করেন । ইচ্ছাকৃতভাবে এগুলো করা হয় । রাতে আলো জ্বালানো হয় কি না সেটাও আমার পক্ষে দেখা সম্ভব নয় । এমনকি 62টি সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে ৷ সবকটি আমার আমলে বসেছিল । সেই ক্যামেরার ছবি ডিরেক্টরের মোবাইলে দেখার জন্য দেওয়া হয়নি । কিন্ত এখানকার কর্মীরাই তাঁদের মোবাইলে দেখার জন্য রেখেছেন ।"

chandannagar French museum
চন্দননগরের ঐতিহাসিক মিউজিয়াম (নিজস্ব ছবি)

ডিরেক্টরের অভিযোগ

তিনি আরও বলেন, "কর্মীরা মিউজিয়ামকে অন্ধকার রেখেছিল সেটা এখানকার কেউ আমায় জানায়নি । সাধারণ মানুষ আমাকে খবর দেন ৷ সেখান থেকেই আমি জানতে পেরেছি বিষয়টি । গত বছরের 25 ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ও শনিবার জাতীয় পতাকায় আলো জ্বালানো হয়নি । সেটা খুবই বাজে কাজ হয়েছে । এই আলো জ্বালানোর দায়িত্ব ছিল এএসআই-এর কর্মীদের ৷ কিন্তু তাঁরা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত কারণে আলো জ্বালাননি । এখানে যিনি এএসআই-এর প্রতিনিধি রয়েছেন তাঁরও দ্বায়িত্ব ছিল বিষয়টা দেখার ।"

chandannagar French museum
জাতীয় পতাকায় লাগানো হল সোলার আলো (নিজস্ব ছবি)

ফরাসি মিউজিয়ামের ডিরেক্টরের কথায়, "এই পরিস্থিতিতে আমি নিজ উদ্যোগে এখানে একটি সোলার আলো লাগানোর ব্যবস্থা করেছি । কেউ আলো না জ্বালালেও, অটোমেটিক আলো জ্বলে যাবে ৷ আগামিদিনে জাতীয় পতাকা অন্ধকারে থাকবে না । এছাড়াও আমি এএসআই-এর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি । রাতে স্থায়ী নিরাপত্তারক্ষী থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এই ঘটনা ঘটেছে । এখানকার কর্মীরা ইচ্ছামতো আসেন, যান । অনেক সময় হাজিরা দেন না । অনেক পর্যটক এসে ঘুরে যান । আমার নির্দেশ অমান্য করেন স্থায়ী কর্মীরা ।"

খুশি চন্দননগরবাসী

ইটিভি ভারতের খবরের জেরে যে এই তাৎক্ষণিক সমাধান সূত্র বেরিয়েছে সেটার প্রশংসা করেছেন চন্দননগরবাসী ৷ স্থানীয় বাসিন্দা কল্যাণ চক্রবর্তী বলেন, "আলো লাগানো হয়েছে ভালো কথা । ফের রাজ্য শিক্ষা দফতর ডিরেক্টর বাসবী পালকে নিযুক্ত করেছেন ঠিকই তবে এরপরও যদি কোনও কাজ সঠিকভাবে না হয় তার দায়িত্ব বর্তায় তাঁর উপর । আমার মনে হয় এই মিউজিয়ামের দিকে সঠিকভাবে দৃষ্টি দেওয়ার দরকার আছে । এই মিউজিয়ামের মধ্যেই রাজনীতির খেলা চলছে । চন্দননগরবাসী হিসেবে আমার প্রশ্ন, যাই হোক না কেন এখানকার আচার্য হচ্ছেন আমাদের রাজ্যপাল, এ ব্যাপারে তাঁরও এগিয়ে আসা উচিত মিউজিয়ামের স্বার্থে ।"

চন্দননগর পুরনিগমের মেয়র রাম চক্রবর্তী বলেন, "আশা করি এই ঘটনা আর ঘটবে না । ডিরেক্টর বাসবী পালের প্রতি আস্থা আছে আমার ।"

