ইটিভি ভারতের খবরের জের ! অবশেষে বানভাসি বিলাইমারিতে প্রশাসনের ত্রাণ, পরিদর্শনে মন্ত্রী-সাংসদ
Flood Situation in Malda: বন্যাকবলিত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে ভাঙন রোধ নিয়ে বিগত সরকারকে দুষলেন রাজ্যের সেচ দফতরের প্রতিমন্ত্রী জোয়েল মুর্মু ৷
Published : September 17, 2026 at 6:49 PM IST
মালদা, 17 সেপ্টেম্বর: অবশেষে টনক নড়ল ৷ ইটিভি ভারতে খবর প্রকাশিত হওয়ার পর বন্যা বিধ্বস্ত রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পা পড়েছে প্রশাসনিক কর্তাদের ৷ শুধুই কি প্রশাসনিক কর্তা! বানভাসি এলাকায় গিয়ে মানুষকে খাবার খাওয়াচ্ছেন খোদ মন্ত্রী আর সাংসদ ৷ শুধু খাওয়ানোই নয়, গঙ্গার ভাঙন ও বন্যাকবলিত মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার আশ্বাসও দিচ্ছেন মন্ত্রী ৷ সাংসদের গলায় পুনর্বাসনের কথা ৷
গঙ্গা-ফুলহারের জলস্তর কমতে শুরু করলেও এখনও বানভাসি মালদা জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা ৷ ভূতনি চর থেকে গঙ্গার জল কবে পুরোপুরি নামবে, কেউ জানে না ৷ তবে, এই এলাকায় বানভাসি মানুষের জন্য প্রশাসন সমস্ত ব্যবস্থা নিয়েছে ৷ ত্রাণ শিবিরগুলিতে প্রতিদিনই রান্না করা খাবার বন্যার্তদের দেওয়া হচ্ছে ৷ যাঁরা এখনও বাড়িতে রয়েছেন, তাঁদের শুকনো খাবার বিলি করা হচ্ছে ৷ বন্যার্তদের চিকিৎসার দিকেও নজর রেখেছে প্রশাসন ৷ তৈরি রাখা হয়েছে বোট অ্যাম্বুল্যান্স ৷
কিন্তু মানিকচকের ভূতনি কিংবা রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের মহানন্দটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকার বানভাসি মানুষ প্রশাসনের সহায়তা পেলেও দীর্ঘ সময় ধরে তার ছিটেফোঁটাও পাননি রতুয়ার বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বন্যা দুর্গতরা বলে অভিযোগ ৷ তাঁরা অভিযোগ করেছিলেন, সরকারি ত্রাণ বিলি নিয়ে বিমাতৃসুলভ আচরণ করছে জেলা প্রশাসন ৷ ভূতনি ও মহানন্দটোলায় বন্যার্তদের কাছে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছোলেও বিলাইমারির বানভাসিরা কিছু পাননি ৷
অভিযোগ উঠছে, খাবার, পানীয় জল, গোখাদ্য, চিকিৎসার ব্যবস্থা থেকে অনেকে বঞ্চিত ৷ তাঁদের মধ্যে কিছু মানুষ ত্রাণ শিবিরে গেলেও বেশিরভাগ বাঁধে আশ্রয় নিয়েছেন ৷ তাঁদের জন্য প্রশাসন একটা পলিথিনের ব্যবস্থাও করেনি ৷ দেওয়া হয়নি কোনও নৌকা ৷ বিপন্ন মানুষ পকেটের টাকা খরচ করে বাঁধ থেকে বাড়ি যাচ্ছেন, সেখান থেকে আবার ফিরছেন ৷ এনিয়ে প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন রতুয়ার বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়ও ৷ তিনিও জানিয়েছিলেন, মহানন্দটোলার বন্যা দুর্গতরা প্রশাসনিক সহায়তা পেলেও তা থেকে ব্রাত্য বিলাইমারির বানভাসিরা ৷ বিষয়টি প্রশাসনের দেখা উচিত বলে জানিয়েছিলেন তিনি ৷
প্রশাসন ও পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে বন্যা ও ভাঙন পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, "আমরা সূর্যাপুর হাইস্কুলে এসেছিলাম ৷ এখানে ত্রাণ শিবির করা হয়েছে ৷ মহানন্দটোলা ও বিলাইমারি পঞ্চায়েত-সহ আরও অনেক এলাকা থেকে বন্যার্ত মানুষ এখানে আশ্রয় নিয়েছেন ৷ রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের বহু এলাকা প্লাবিত হয়েছে ৷ বাড়িঘরে জল ঢুকেছে ৷ গঙ্গার ভাঙনে মহানন্দটোলা ও বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েত গঙ্গাগর্ভে চলে যাওয়ার মুখে ৷ গঙ্গা আর ফুলহারের দূরত্ব এখন মাত্র 500 মিটার ৷ এই এলাকায় রয়েছে ফুলহারের শাখা, কোশি নদীও ৷ যদি কোনও কারণে তিনটি নদী এক হয়ে যায়, রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের কাহালা, দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত-সহ রতুয়ার অধিকাংশ এলাকা গঙ্গাগর্ভে চলে যাবে ৷ এই পরিস্থিতিতে মানুষ এখানে আছেন ৷ অনেকে খোলা আকাশের নীচে রয়েছেন ৷"
সাংসদ আরও বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে মন্ত্রীরা বন্যা কবলিত এলাকায় পরিষেবা দেওয়ার জন্য পড়ে রয়েছেন ৷ এখানে সরকারি পরিষেবার কোনও অভাব নেই ৷ দুর্গত মানুষজনই বলছেন, এবার প্রশাসনের তরফে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা আগে কখনও দেখা যায়নি ৷ এঁদের মূল সমস্যা পুনর্বাসনের ৷ এঁদের বাড়িঘর গঙ্গাগর্ভে চলে গিয়েছে ৷ এই মুহূর্তে একটা বাসস্থান তাঁদের সবচেয়ে জরুরি ৷ জল কমতে শুরু করলে ভাঙনের তীব্রতা বাড়বে ৷ আমরা এঁদের দ্রুত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছি ৷ বিপন্ন মানুষের স্বাস্থ্য নিয়েও প্রশাসন পদক্ষেপ করেছে ৷ বিপদের এই সময় যাঁরা দুর্গতদের ত্রাণ দিচ্ছেন, বিপন্ন মানুষগুলির পাশে রয়েছেন, তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ ৷"
এদিকে রাজ্যের সেচ দফতরের প্রতিমন্ত্রী জোয়েল মুর্মু বলেন, "এবারের গঙ্গা ভাঙন ভয়াবহ ৷ বিগত সরকার ভাঙন রোধে ব্যবস্থা নিলে মানুষকে আজ এই সমস্যায় পড়তে হত না ৷ এখানে গঙ্গা আর ফুলহার, দুই নদীরই ব্যাপক ভাঙন চলে ৷ ভাঙনে সব হারিয়ে রতুয়ার মানুষ আজ সত্যিই খুব কষ্টে রয়েছেন ৷ এর মধ্যে শুরু হয়েছে বন্যা ৷ সূর্যাপুর হাইস্কুলে তিনশো জনেরও বেশি মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন ৷ এঁদের প্রশাসনের তরফে যথাযথ পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে ৷ যে কোনও সহায়তার জন্য প্রশাসন প্রস্তুত রয়েছে ৷ এখানে বানভাসিদের খাবার থেকে শুরু করে গবাদি পশুদের খাবারও বিলি করা হচ্ছে ৷ যাদের ঘরবাড়ি শেষ হয়ে গিয়েছে, তাদের জন্য সরকার চিন্তা করছে ৷"
তাঁর কথায়, "গঙ্গা ভাঙন রোধে এবারের বাজেটে 3600 কোটি টাকা ধরা হয়েছে ৷ কিন্তু শুধু বাজেটে এই অর্থ ধরলেই হবে না ৷ গঙ্গা ভাঙন নিয়ে আমাদের রাজ্যের পাশাপাশি বিহার ও ঝাড়খণ্ডেরও সমস্যা আছে ৷ তিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের পরেই এই সমস্যার সমাধান করা যাবে ৷ মালদার ভাঙন সমস্যা এখন আন্তর্জাতিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ এই সমস্যার কীভাবে সমাধান করা যায় তার উত্তর খুঁজতে কানপুর আইআইটি থেকে 6-7 জনের একটি প্রতিনিধি দল এখানে আসবে ৷ তাঁরা সমস্ত কিছু পরীক্ষা করে দেখার পর গঙ্গার ড্রেজিং করা হবে ৷"
তিনি আরও বলেন, "বিহারের সকরিগলিতে একটি ক্যানাল করে গঙ্গার প্রবাহকে দু'ভাগে ভাগ করা হবে ৷ তাহলেই মালদার নদী ভাঙন রোধ করা যাবে ৷ মালদাবাসীও বাঁচবে সরকার চাইছে, ফরাক্কা ব্যারেজ যেন ভেঙে না যায় ৷ ভাঙন রোধে যে টাকা বরাদ্দ হয়েছে তার সিংহভাগই খরচ হবে মালদায় ৷ টাকা বাঁচলে মুর্শিদাবাদ ও 24 পরগনায় কাজ হবে ৷ আমরা এখন আইআইটি কানপুরের প্রতিনিধি দলের অপেক্ষায় ৷ তারা সবকিছু পরীক্ষা করে এস্টিমেট তৈরি করবে ৷ তারপরেই শুখা মরশুমে ভাঙন রোধের কাজে হাত পড়বে ৷"
এদিকে বানভাসি চাঁদপুর গ্রামের জেসারত আলি বৃহস্পতিবার বলেন, "বুধবার থেকে প্রশাসনের লোকজন বিলাইমারি এলাকায় আসতে শুরু করেছেন ৷ এসেছেন মালদা উত্তর কেন্দ্রের সাংসদ খগেন মুর্মু ও রাজ্যের মন্ত্রী জোয়েল মুর্মুও ৷ এলাকায় সরকারি ত্রাণসামগ্রী বিলির কাজ শুরু হয়েছে ৷ দুর্গতদের পলিথিনও দেওয়া হচ্ছে ৷ প্রশাসন জানিয়েছে, এখানে পানীয় জলের নলকূপও বসানো হবে ৷ তবে এখনও এলাকায় রান্না করা খাবার বিলি করা হয়নি ৷ আমাদের বলা হয়েছে, ত্রাণ শিবিরে গিয়ে খাবার খেয়ে আসতে ৷ কিন্তু এখান থেকে ত্রাণ শিবির অনেকটাই দূরে ৷ প্রতিদিন দু'বেলা সেখানে গিয়ে খাবার খেয়ে আসা সম্ভব নয় ৷ প্রশাসন যদি এখানেই রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা করে তবে ভালো হয় ৷"
এদিকে গঙ্গার জলস্তর ক্রমশ কমছে ৷ এদিন দুপুরে নদীর জলস্তর ছিল 25.65 মিটার ৷ এখনও চূড়ান্ত বিপদসীমা 25.30 মিটার থেকে 35 সেন্টিমিটার উপরে রয়েছে গঙ্গা ৷ জল কমছে ফুলহারেরও ৷ এদিন তার উচ্চতা ছিল 27.51 মিটার ৷ বিপদসীমা 27.43 মিটার থেকে আট সেন্টিমিটার উঁচুতে ৷