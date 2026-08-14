ইটিভি ভারতের খবরের জের, নেতাজি রোড থেকে সরল শ্যামাপ্রসাদ নামাঙ্কিত বোর্ড
নেতাজির নামে থাকা রাস্তার নাম বদলের খবর প্রথম তুলে ধরেছিল ইটিভি ভারত ৷ সংবাদ প্রকাশের জেরে খোলা হল শ্যামাপ্রসাদের নামাঙ্কিত গেরুয়া বোর্ড ৷
Published : August 14, 2026 at 3:11 PM IST
রামপুরহাট, 14 অগস্ট: ইটিভি ভারতের খবরের জের ৷ নেতাজি সুভাষ রোড থেকে সরিয়ে ফেলা হল শ্যামাপ্রসাদের নাম লেখা গেরুয়া বোর্ড ৷ প্রায় 3 কিলোমিটার রাস্তার নাম 'নিয়মবহির্ভূতভাবে' পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন রামপুরহাটের বিজেপি বিধায়ক ধ্রুব সাহা । ইটিভি ভারত সেই খবর তুলে ধরতেই নিন্দার ঝড় উঠেছিল রাজ্যজুড়ে ৷ সেই ঘটনার পরপরই শুক্রবার ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রোড লেখা বোর্ড দুটি তড়িঘড়ি খুলে ফেলা হল ৷
এই বিষয়ে রামপুরহাটের বিজেপি বিধায়ক ধ্রুব সাহা বলেন, "নেতাজি আমাদের হৃদয়ে আছেন । আর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আমাদের শ্রদ্ধার ৷ এই দু'জনকে নিয়ে কোনও বিতর্ক হতে পারে না ৷ আমি আগেও বলেছিলাম যদি রাস্তাটি নেতাজির নামে থাকে তাহলে বোর্ড সরিয়ে দেওয়া হবে ৷ অন্য কোনও রাস্তার নাম শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে করা হবে ।"
রামপুরহাটের পাঁচমাথা মোড় থেকে ঝনঝনিয়া সেতু পর্যন্ত রাস্তা প্রায় 3 কিলোমিটার লম্বা ৷ এটি দীর্ঘদিন ধরেই নেতাজি সুভাষ রোড নামে পরিচিত । স্থানীয় দোকানের সাইনবোর্ড-সহ সরকারি সমবায়ে পর্যন্ত লেখা আছে নেতাজি রোডের নাম ৷ অথচ, রাজ্যে পালাবদলের পর রামপুরহাটে বিজেপি বিধায়ক ধ্রুব সাহা ঘটা করে নেতাজি রোডের নাম বদলে দিয়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রোড নাম দেন । লাগান গেরুয়া বোর্ডও ৷ এ নিয়ে সরব হয়েছিল সিপিআইএম-সহ বাম দলগুলি ৷ রামপুরহাট পুরসভা ও মহকুমা শাসককে ডেপুটেশনও দিয়েছিল বাম নেতৃত্ব ৷ প্রশ্ন উঠেছিল একজন বিধায়কের কি এক্তিয়ার আছে কোনও রাস্তার নাম এভাবে বদল করার ?
সেই খবর প্রথম তুলে ধরে ইটিভি ভারত। তা নিয়ে রাজ্যজুড়ে নিন্দার ঝড় ওঠে ৷ নেতাজিকে অবমাননা করলে কড়া পদক্ষেপ নেবে পুলিশ, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর এই নির্দেশের পরই সুর নরম করেছেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজ । ক্ষমাও চেয়েছেন তিনি ৷ এবার তড়িঘড়ি রামপুরহাটে নেতাজির নামের বদলে শ্যামাপ্রসাদের নাম লেখা গেরুয়া বোর্ড দুটি খুলে ফেলা হল ৷ এদিন, শহরজুড়ে তিরঙ্গা যাত্রা করে বিজেপি ৷ উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ধ্রুব সাহা, বিজেপি নেতা রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় । নাম বদল করা এই রাস্তা দিয়েই মিছিল করা হয় ৷ মিছিল শেষে দেখা গেল বোর্ড দু'টি খুলে ফেলা হয়েছে ।
সিপিএমের বীরভূম জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ বলেন, " আমরা প্রথম থেকেই এই বিষয়টি নিয়ে আন্দোলন করছিলাম ৷ সংবাদমাধ্যমও সরব হয়েছিল । তাই ওরা বোর্ড খুলতে বাধ্য হয়েছে । আসলে ইতিহাস ভুলিয়ে দেবার চক্রান্ত বিজেপির ৷ কিন্তু, ইতিহাস এভাবে পাল্টে ফেলা যায় না ।"
সিপিএমের বীরভূম জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য সঞ্জীব মল্লিক বলেন, "প্রথম থেকেই ইটিভি ভারত দেখিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীন সংগ্রামের মাটিতে নেতাজির অবমাননা মানা যায় না ৷ আর আমরাও প্রথম থেকে প্রতিবাদ করে এসেছি । পুরসভায় ডেপুটেশন দিয়েছিলাম বোর্ড খোলার জন্য ৷ অবশেষে চাপে পরে বোর্ড খুলে ফেলেছে ৷ রামপুরহাটবাসী এতে খুশি ।"