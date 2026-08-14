ETV Bharat / state

ইটিভি ভারতের খবরের জের, নেতাজি রোড থেকে সরল শ্যামাপ্রসাদ নামাঙ্কিত বোর্ড

নেতাজির নামে থাকা রাস্তার নাম বদলের খবর প্রথম তুলে ধরেছিল ইটিভি ভারত ৷ সংবাদ প্রকাশের জেরে খোলা হল শ্যামাপ্রসাদের নামাঙ্কিত গেরুয়া বোর্ড ৷

Rampurhat road name controversy
ইটিভি ভারতের খবরের পরই সরিয়ে ফেলা হয়েছে শ্যামাপ্রসাদ নামাঙ্কিত গেরুয়া বোর্ড (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 14, 2026 at 3:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

রামপুরহাট, 14 অগস্ট: ইটিভি ভারতের খবরের জের ৷ নেতাজি সুভাষ রোড থেকে সরিয়ে ফেলা হল শ্যামাপ্রসাদের নাম লেখা গেরুয়া বোর্ড ৷ প্রায় 3 কিলোমিটার রাস্তার নাম 'নিয়মবহির্ভূতভাবে' পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন রামপুরহাটের বিজেপি বিধায়ক ধ্রুব সাহা । ইটিভি ভারত সেই খবর তুলে ধরতেই নিন্দার ঝড় উঠেছিল রাজ্যজুড়ে ৷ সেই ঘটনার পরপরই শুক্রবার ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রোড লেখা বোর্ড দুটি তড়িঘড়ি খুলে ফেলা হল ৷

এই বিষয়ে রামপুরহাটের বিজেপি বিধায়ক ধ্রুব সাহা বলেন, "নেতাজি আমাদের হৃদয়ে আছেন । আর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আমাদের শ্রদ্ধার ৷ এই দু'জনকে নিয়ে কোনও বিতর্ক হতে পারে না ৷ আমি আগেও বলেছিলাম যদি রাস্তাটি নেতাজির নামে থাকে তাহলে বোর্ড সরিয়ে দেওয়া হবে ৷ অন্য কোনও রাস্তার নাম শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে করা হবে ।"

Rampurhat road name controversy
(বাঁদিকে) বোর্ড খুলে ফেলার পরের ছবি, (ডানদিকে) বোর্ড লাগানো মুহূর্তের ছবি (ইটিভি ভারত)

রামপুরহাটের পাঁচমাথা মোড় থেকে ঝনঝনিয়া সেতু পর্যন্ত রাস্তা প্রায় 3 কিলোমিটার লম্বা ৷ এটি দীর্ঘদিন ধরেই নেতাজি সুভাষ রোড নামে পরিচিত । স্থানীয় দোকানের সাইনবোর্ড-সহ সরকারি সমবায়ে পর্যন্ত লেখা আছে নেতাজি রোডের নাম ৷ অথচ, রাজ্যে পালাবদলের পর রামপুরহাটে বিজেপি বিধায়ক ধ্রুব সাহা ঘটা করে নেতাজি রোডের নাম বদলে দিয়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রোড নাম দেন । লাগান গেরুয়া বোর্ডও ৷ এ নিয়ে সরব হয়েছিল সিপিআইএম-সহ বাম দলগুলি ৷ রামপুরহাট পুরসভা ও মহকুমা শাসককে ডেপুটেশনও দিয়েছিল বাম নেতৃত্ব ৷ প্রশ্ন উঠেছিল একজন বিধায়কের কি এক্তিয়ার আছে কোনও রাস্তার নাম এভাবে বদল করার ?

Rampurhat road name controversy
ইটিভি ভারতের খবর পর নেতাজি রোড থেকে খুলে ফেলা হয়েছে শ্যামাপ্রসাদ নামাঙ্কিত গেরুয়া বোর্ড (ইটিভি ভারত)

সেই খবর প্রথম তুলে ধরে ইটিভি ভারত। তা নিয়ে রাজ্যজুড়ে নিন্দার ঝড় ওঠে ৷ নেতাজিকে অবমাননা করলে কড়া পদক্ষেপ নেবে পুলিশ, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর এই নির্দেশের পরই সুর নরম করেছেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজ । ক্ষমাও চেয়েছেন তিনি ৷ এবার তড়িঘড়ি রামপুরহাটে নেতাজির নামের বদলে শ্যামাপ্রসাদের নাম লেখা গেরুয়া বোর্ড দুটি খুলে ফেলা হল ৷ এদিন, শহরজুড়ে তিরঙ্গা যাত্রা করে বিজেপি ৷ উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ধ্রুব সাহা, বিজেপি নেতা রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় । নাম বদল করা এই রাস্তা দিয়েই মিছিল করা হয় ৷ মিছিল শেষে দেখা গেল বোর্ড দু'টি খুলে ফেলা হয়েছে ।

সিপিএমের বীরভূম জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ বলেন, " আমরা প্রথম থেকেই এই বিষয়টি নিয়ে আন্দোলন করছিলাম ৷ সংবাদমাধ্যমও সরব হয়েছিল । তাই ওরা বোর্ড খুলতে বাধ্য হয়েছে । আসলে ইতিহাস ভুলিয়ে দেবার চক্রান্ত বিজেপির ৷ কিন্তু, ইতিহাস এভাবে পাল্টে ফেলা যায় না ।"

Rampurhat road name controversy
তিরঙ্গা যাত্রার দিনেও জ্বলজ্বল করছিল শ্যামাপ্রসাদ নামের বোর্ড (ইটিভি ভারত)

সিপিএমের বীরভূম জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য সঞ্জীব মল্লিক বলেন, "প্রথম থেকেই ইটিভি ভারত দেখিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীন সংগ্রামের মাটিতে নেতাজির অবমাননা মানা যায় না ৷ আর আমরাও প্রথম থেকে প্রতিবাদ করে এসেছি । পুরসভায় ডেপুটেশন দিয়েছিলাম বোর্ড খোলার জন্য ৷ অবশেষে চাপে পরে বোর্ড খুলে ফেলেছে ৷ রামপুরহাটবাসী এতে খুশি ।"

TAGGED:

NETAJI ROAD RENAMED SHYAMA PRASAD
RAMPURHAT ROAD NAME CONTROVERSY
রামপুরহাটে রাস্তার নাম বিতর্ক
ROAD NAME CONTROVERSY
ETV BHARAT IMPACT NEWS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.