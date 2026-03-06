ইটিভি ভারতের খবরের জের ! সমবায়ের বিপুল কেরোসিন দুর্নীতির অভিযোগে সরব মন্ত্রী

ইটিভি ভারতের খবরের জের ! সমবায়ের বিপুল কেরোসিন দুর্নীতির অভিযোগে সরব মন্ত্রী
কালোবাজারির খবর প্রকাশিত হতেই ডিপোতে ফিরল ব্যারোল ভর্তি কেরোসিন তেল ৷ নিজের উদ্যোগে কেরোসিন তেল দিলেন অভিযুক্ত ডিরেক্টর ৷
Published : March 6, 2026 at 8:15 PM IST
দুর্গাপুর, 6 মার্চ: ইটিভি ভারতের খবরের জের ৷ দুর্গাপুর স্টিল প্লান্ট কনজিউমার কো-অপারেটিভ সোসাইটি বা সমবায়ের কেরোসিন দুর্নীতির অভিযোগে সরব হলেন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার ৷ রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের সচিবকে লিখিত অভিযোগ জানালেন তিনি ৷ সেই সঙ্গে এই সমবায়ের নামে জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে তোলা কেরোসনি তেলের পরিমাণ কত, তা-ও জানতে চেয়েছেন মন্ত্রী ৷ এক্ষেত্রে কোনওরকম দুর্নীতি ধরা পড়লে, সরকার যাতে পদক্ষেপ করে, সেই আবেদনও জানিয়েছেন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার ৷
বৃহস্পতিবারই ইটিভি ভারতে খবর হয়, সদ্য নির্বাচিত তৃণমূল পরিচালিত দুর্গাপুর স্টিল প্লান্ট কনজিউমার কোঅপারেটিভ সোসাইটির বোর্ডের ডিরেক্টর শঙ্কর সরকার-সহ অনেকেই কেরোসিন তেলের দুর্নীতিতে জড়িত রয়েছেন ৷ অভিযোগ ওঠে, ফেব্রুয়ারি মাসের 26 তারিখে দু’টি চালানে সই করে একই সমবায়ের নামে 12 হাজার ও চার হাজার লিটার কেরোসিন তেল তোলা হয় ৷ কিন্তু, সেই তেল ডিএসপি-র সমবায়ের দশটি ডিপোতে পৌঁছায়নি ৷
সম্প্রতি সেই কেরোসিন তেল তোলার দু’টি সরকারি রশিদ প্রকাশ্যে এসেছে ৷ সেখানে দেখা যায়, সন্তোষ বারুই এবং অবিনাশ রায় নামে দুই ব্যক্তির নামে সই করা রয়েছে রিসিভারের জায়গায় ৷ তবে, সেই নাম দু’টি কেটে পাশে দুর্গাপুর স্টিল প্লান্ট কনজিউমার কো-অপারেটিভ সোসাইটির কেরোসিন তেল বিভাগের ডিরেক্টর শঙ্কর সরকারের সই রয়েছে ৷ এরপরেই সমবায় এবং খোদ ডিরেক্টরের বিরুদ্ধে কেরোসিন তেলের কালোবাজারির অভিযোগ ওঠে ৷ যা নিয়ে সরব হয়েছে, বিজেপি, সিটু-সহ একাধিক রাজনৈতিক দল ৷
ইটিভি ভারতের সেই কেরোসিন তেলের দুর্নীতির অভিযোগের খবর নজরে আসে রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারের ৷ তাঁর দফতরের একটি সমবায়ে এমন ঘটনা কথা জানতে পেরেই নড়েচড়ে বসেন মন্ত্রী ৷ বিশেষত, যেখানে বোর্ড পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে শাসকদলের সংগঠন ৷ তাই সরাসরি রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের সচিবকে ইমেলের মাধ্যমে অভিযোগ জানিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী নিজে ৷
প্রদীপ মজুমদার ইটিভি ভারতকে ফোনে বলেন, "আমি তো এর বিন্দুবিসর্গ জানি না ৷ গ্রাহকরা কেউ তেল পাচ্ছে না, অথচ তেল আগে তোলা হতো ৷ আর নির্বাচন ছাড়া এই সমবায় চলছিল বছরের পর বছর৷ তার থেকে মুক্ত করতে সমবায়ের নির্বাচন করানো হয় ৷ দুর্গাপুর স্টিল প্লান্ট কনজিউমার কো-অপারেটিভের নবনির্বাচিত বোর্ডের সকলে দুর্গাপুর স্টিল প্লান্টের স্থায়ী কর্মী ৷ নিজেরাই নির্বাচন করে এটা ঠিক করেছে ৷"
কেরোসিন তেলের দুর্নীতির অভিযোগে তদন্তের প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, "যখন আমি ইটিভি ভারতের ক্লিপটা দেখলাম আর শুনলাম, কেউ নাকি আমার ঘনিষ্ঠ বলে অন্যায় করছে ৷ রাজ্যের ফুড অ্যান্ড সিভিল সাপ্লাই দফতরের অধীনে যে সিভিল সাপ্লাই বিভাগ রয়েছে, তারা এটা দেখে কেরোসিন সাপ্লাই ৷ আমি ফুড অ্যান্ড সাপ্লাই দফতরের সচিব পারভেজ সিদ্দিকীকে সঙ্গে-সঙ্গে মেইল করলাম ৷ সেখানে বললাম, নতুন কমিটি গঠন হওয়ার পর জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে ডিপো থেকে এই সমবায়ের নামে কত তেল তোলা হয়েছে, তার বিস্তারিত রিপোর্ট চাইলাম ৷ ওটা ওরা দেখছে ৷"
দুর্নীতির অভিযোগে প্রদীপ মজুমদার বলেন, "কোনও গ্রাহক এখানে তেল পায় না ৷ কালকে কী এটা দেখিয়েছে, দু’জনকে তেল দিয়েছে ৷ এভাবে কখনও হয় ! 16 হাজার লিটার মানে, চারটিখানি ব্যাপার নয় ৷ একজন লোক 12 হাজার লিটার তেল তুলেছে ৷ আমার কাছে সব সই করা চালানের কপি পাঠিয়েছে ৷ দু’টো দফতরকে জানিয়ে দিয়েছি ৷ তারা তদন্ত করে যে তথ্য পাবে, তা যেন দেয় এবং তার ভিত্তিতে যা ব্যবস্থা নেওয়ার নেবে ৷"
অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার কেরোসিন তেলের কালোবাজারির খবর প্রকাশিত হওয়ার মাঝেই জানা যায়, ডিএসপি-র সমবায়ের অধীনে দুর্গাপুরের এ-জোন শিবাজি রোডে কেরোসিন ডিপো থেকে তেল দেওয়া হচ্ছে ৷ সেই খবর পেতেই ইটিভি ভারত সেখানে উপস্থিত হয় ৷ দেখা যায় স্বয়ং ডিরেক্টর শঙ্কর সরকার সেখান থেকে দু’জন গ্রাহককে কেরোসিন তেল দিচ্ছেন ৷ ডিপোর কর্মীদের বদলে ডিরেক্টর কেন কেরোসিন তেল দিচ্ছেন ! এই প্রশ্নে শঙ্কর সরকার দাবি করেন, "আমি জানি এই পদ্ধতিটা ভুল ৷ কিন্তু, আমাদের উদ্দেশ্যটা সৎ ৷"
কিন্তু, 26 ফেব্রুয়ারি তোলা কেরোসিন তেল কোথায় গেছিল, আর এই তেল কোথা থেকে এল ? তবে, কি কালোবাজারির খবর ছড়িয়ে পড়তে কেরোসিন তেল ডিপোতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে ? এমন একাধিক প্রশ্নে ডিরেক্টর ক্যামেরার সামনে নয়, আলাদা করে কথা বলবেন বলে জানান ৷ কিন্তু, রাজি না-হওয়ায় পরে কথা বলবেন বলে এড়িয়ে যান ৷