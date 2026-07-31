ইটিভি ভারতের খবরের জের ! পানীয় জলে মরা মাছ, বৃদ্ধের বাড়িতে পুর ইঞ্জিনিয়ার
খবর করেছিলাম আমরা ৷ শেষমেশ পানীয় জলে ময়লা বেরনো নিয়ে অভিযোগকারীর বাড়ি পৌঁছলেন পুর ইঞ্জিনিয়ার ৷ আশ্বাস দিলেন সমস্যা মেটানোর ৷
Published : July 31, 2026 at 9:50 PM IST
কলকাতা, 31 জুলাই: পারশি বাগান এলাকার বাসিন্দা বৃদ্ধ শহিদুল আনসারের বাড়িতে শেষমেশ হাজির হলেন কলকাতা কর্পোরেশন পানীয় জল সরবরাহের ইঞ্জিনিয়াররা। প্রাক্তন শিক্ষক তথা বৃদ্ধ শহিদুল আনসার পানীয় জলের সমস্যার কথা জানিয়েও সুরাহা মেলেনি। সেই খবর ইটিভি ভারতে প্রকাশিত হওয়ার পর শহিদুল আনসারের বাড়ি হাজির হন পুর ইঞ্জিনিয়াররা।
গত 27 তারিখ তিনি নানা আধিকারিকের কাছে ঘুরে শেষে কলকাতা কর্পোরেশন প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডের অফিসে হাজির হয়েছিলেন। অভিযোগ ছিল, বাড়ির পানীয় জলের লাইন থেকে মরা মাছ জাতীয় ময়লা বের হচ্ছে। অতীতে কেঁচো বের হয়ছে ৷ তবে বোতলে জল নিতে হয়ে সেই ময়লা বোতলবন্দি হয়েছিল। সেটি সঙ্গে করে নিয়েই কলকাতা কর্পোরেশন সদর দফতরে হাজির হয়েছিলেন ওই বৃদ্ধ প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক। তিনি সুরাহা চেয়ে বেশ ক'য়েকজন আধিকারিকের ঘরে সামনে ঘুরে শেষে প্রশাসকের ঘরের বাইরে গিয়ে হাজির হন ৷
সেখানে তাঁর সমস্যার কথা শুনে চিঠি গ্রহণ করা হয়। তবে তারপরেও সমস্যা মিটছিল না। শেষে ইটিভি ভারত এই খবর প্রকাশ করেন। খাস কলকাতার বুকে এমন কাণ্ড। মরা মাছ বেরোচ্ছে পরিস্রুত পানীয় জলের লাইন থেকে। এর পরেই নড়েচড়ে বসে কলকাতা পুর প্রশাসন। খবর প্রকাশের পর সংশ্লিষ্ট অভিযোগকারীর বাড়ি গিয়ে হাজির হন পানীয় জল সরবরাহের ইঞ্জিনিয়াররা। তাঁরা সবটা খতিয়ে দেখেন। জানান রাস্তায় কাজ চলছে ৷
পাইপ লাইন কোনওভাবে লিক হয়ছে যার জেরেই এমন বিপত্তি। তাঁরা আশ্বাস দিয়েছেন এই সমস্যা দ্রুত মিটিয়ে ফেলার। শাহিদুল আনসার বলেন, "আমি অভিযোগ জানালেও সুরাহা পাইনি। আপনাদের প্রতিষ্ঠান খবরটি করার জেরে তাঁরা আমার কাছে আসেন। জানতে চান সমস্যা। পাশাপাশি, দ্রুত সমাধান করার আশ্বাস দিয়ে গিয়েছেন। যদিও কবে সেই পদক্ষেপ করব এটাই দেখার বিষয়। পানীয় জলের মতো বিষয় আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। না-হলে পেট খারাপের মতো সমস্যা ছড়াবে আশপাশেও।" জল এখন স্নানের কাজে ব্যবহার করা হলেও খাবার ক্ষেত্রে বাইরে কেনা জলের উপর নির্ভর করছে অভিযুক্ত পরিবার। সমস্যা মিটলে ফের পানীয় জলের কল থেকে পরিস্রুত জল ব্যবহার করবেন বলে জানান তারা।