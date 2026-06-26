ইটিভি ভারতের খবরের জের, শতায়ু কৃষ্ণদাসকে সম্মান জানাল শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রিসার্চ ফাউন্ডেশন

ইটিভি ভারতের খবরের জের, শতায়ু কৃষ্ণদাসকে সম্মান জানাল শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রিসার্চ ফাউন্ডেশন
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে দেখেছিলেন কৃষ্ণদাস দাস ৷ ইটিভি ভারতে প্রকাশিত খবর দেখে তাঁকে সম্মান জানাল ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রিসার্চ ফাউন্ডেশন ৷ অভিষেক দত্তরায়ের রিপোর্ট ৷
Published : June 26, 2026 at 8:59 PM IST
বোলপুর, 26 জুন: স্বাধীন ভারতের প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকে দেখেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে ৷ তাঁর সঙ্গে কথাও হয়েছিল কৃষ্ণদাস দাসের ৷ সেদিনের তরুণ পুলিশ অফিসার আজ শতায়ু ৷ ইটিভি ভারতে তাঁকে নিয়ে প্রকাশিত খবর দেখে 105 বছর বয়সি কৃষ্ণদাসে দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রিসার্চ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় ৷
ফাউন্ডেশনের তরফে তাঁর সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয় ৷ অনির্বাণ বলেন, "যেন তীর্থদর্শন হল" ৷ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে সামনে থেকে দেখেছেন ও কাজ করেছেন এমন তিন জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন অনির্বাণ ৷
বোলপুরের সুঁড়িপাড়ার ধর্মরাজতলার বাসিন্দা কৃষ্ণদাস দাস ৷ 1921 সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন ৷ স্বাধীন ভারতের প্রথম ব্যাচের অন্যতম পুলিশ অফিসার ৷ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকের সময় তিনি সংসদে নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন ৷ সেই সময় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল ৷ দেশভাগ নিয়ে নানা কথা সেদিনের তরুণ কৃষ্ণদাসকে বলেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ ৷
জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু দিবসের আবহে এই প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করেন প্রাক্তন এই পুলিশ অফিসার ৷ ইটিভি ভারতে এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয় ৷ এই প্রতিবেদন দেখে এদিন বোলপুরে তাঁর বাড়িতে এসে দেখা করেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রিসার্চ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান তথা বিজেপি নেতা অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় ৷
ফাউন্ডেশনের তরফে কৃষ্ণদাস দাসকে সম্মান জানানো হয় ৷ ওড়িশার উত্তরীয়, পুষ্পস্তবক-সহ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একটি বাঁধানো ছবি তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় ৷ পাশাপাশি শ্যামাপ্রসাদের উপর লেখা বেশ কিছু বই উপহার হিসেবে দেওয়া হয় এই প্রবীণকে ৷
কৃষ্ণদাস দাসের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ডঃ অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "ইটিভি ভারতে প্রকাশিত খবর দেখে ওঁর কথা জানতে পারি ৷ আমার জীবনে এমন কয়েকজন মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছে যাঁরা সরাসরি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে মিশেছিলেন । তাঁদের মধ্যে একজনর সঙ্গে রেঙ্গুনের দুর্গাবাড়িতে, দ্বিতীয় জনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল শিলচরে ৷ আর তৃতীয় জনের সঙ্গে দেখা হল এই বোলপুরে ৷ আমি ধন্য হলাম ৷ তিনি যেভাবে সেদিনের কথাগুলি বলছিলেন আমি গবেষক হিসাবে দেখলাম একেবারে অবিকল মিলে যাচ্ছে ৷ আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল ৷ ওঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যেন তীর্থদর্শন হল ৷ ওঁর পরিবারের মঙ্গল কামনা করি ৷ তিনি এই মুহূর্তে একজন লিভিং লেজেন্ড ৷"
প্রসঙ্গত, নিজের বাড়িতে বসেই ইটিভি ভারত-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কৃষ্ণদাস দাস বলেছিলেন, অবিভক্ত ভারতে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সাহেবদের তত্ত্বাবধানে পুলিশের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছিল তাঁর ৷ 1946 সালের অক্টোবর মাস থেকে 1947 সালের 15 অগস্ট যখন ভারত স্বাধীন হল, সেই সময় রাজশাহী শিবিরে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন তিনি ৷ পুরো শিবির উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে এই খবরে ৷ স্বাধীনতার প্রায় 20 দিন পর ব্যারাকপুর পুলিশ ব্যারাকে অ্যাসিস্ট্যান্ট দারোগা পদে কাজে যোগ দিয়েছিলেন কৃষ্ণদাস দাস ৷
কর্তব্যরত অ্যাসিস্ট্যান্ট দারোগা সাক্ষী থেকেছেন স্বাধীন ভারতের প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকের ৷ একে একে বৈঠকে যোগ দিতে দেখেছেন ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মাউন্টব্যাটেন প্রমুখকে ৷
এই সময়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কৃষ্ণদাস বলেছিলেন, "হঠাৎ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন ৷ ডেকে বললেন, 'এত অল্প বয়সে পুলিশে চাকরি করো'। আমি বললাম 'হ্যাঁ স্যার'। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন বাড়ি কোথায় ? আমি বললাম, শান্তিনিকেতনে ৷ তিনি খুশি হলেন ৷ এই বলে তিনি ভিতরে চলে গেলেন ৷ শুরু হল মন্ত্রীসভার বৈঠক ৷"
কৃষ্ণদাস দাস আরও বলেছিলেন, "মন্ত্রীসভার বৈঠকের মাঝেই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাইরে বেরিয়ে আসেন ৷ কিছুক্ষণ চুপ করে ঘোরাঘুরি করে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এই যে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি তোমার কী মনে হয় ?' আমি বললাম, 'স্যার খুব আনন্দ হচ্ছে, স্বাধীনতা মানে তো তখন বুঝতাম না, আজ বুঝছি'। তিনি তখন বললেন, 'না, দেশ এখনও স্বাধীন হয়নি, ঘোষণা হয়েছে মাত্র ৷ সুযোগ সন্ধানী অনেকেই আছে ৷ তাঁদের সঙ্গে আমার মতের মিল হচ্ছে না ৷ বাংলা ভাগে আমি রাজি নই ।' আমি তখন চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম ৷ এত বড় বড় বিষয়ে কী করে কথা বলি, আমি একজন এসিস্ট্যান্ট দারোগা মাত্র ৷" কৃষ্ণদাসের কথায়, 'সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্ শস্যশ্যামলাং মাতরম্'-এর বাংলা ভাগ চাননি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৷"