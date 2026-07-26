ইটিভি ভারত IMPACT: কীটনাশকের ব্যবহার রুখতে চা-পাতা কেনার ক্ষেত্রে কড়া সিদ্ধান্ত
27 জুলাই থেকে কার্যকর হবে নর্থবেঙ্গল টি প্রোডিউসার অ্যাসোসিয়েশনের সিদ্ধান্ত ৷ উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা-চাষি সমিতিকে সহযোগিতার আবেদন ৷ ইটিভি ভারতের অভিজিৎ বোসের রিপোর্ট ৷
Published : July 26, 2026 at 5:26 PM IST
জলপাইগুড়ি, 26 জুলাই: চা-গাছে নিষিদ্ধ কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার ৷ আর তার জেরে ডুয়ার্সে উৎপাদিত চা-পাতার কদর বিদেশের বাজারে কমছে ৷ গত 16 জুলাই ইটিভি ভারতে বিশেষ এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল ৷ তারপরেই এবার নড়েচড়ে বসল নর্থবেঙ্গল টি প্রোডিউসার অ্যাসোসিয়েশন ৷ জানানো হয়েছে, এবার থেকে MRL (Maximum Residue Level) রিপোর্ট ছাড়া কোনও ক্ষুদ্র চা-চাষির থেকে কাঁচা চা-পাতা নেবে না উত্তরবঙ্গের বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলি ৷ আগামী 27 জুলাই থেকে এই নিয়ম কার্যকর করা হবে বলে জানিয়েছে নর্থবেঙ্গল টি প্রোডিউসার অ্যাসোসিয়েশন ৷
ইতিমধ্যেই, উত্তরবঙ্গের সমস্ত ক্ষুদ্র চা-বাগান মালিক সংগঠনকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এই কথা ৷ ক্ষুদ্র চাষিদের চা-বাগানে যথেচ্ছভাবে নিষিদ্ধ কীটনাশক ব্যবহারের ফলে চায়ের গুণগত মান নষ্ট হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছিল ৷ ফলে উৎপাদিত চা বিক্রির ক্ষেত্রে বিপাকে পড়ছে উত্তরবঙ্গের 274টি বটলিফ ফ্যাক্টরির চা-উৎপাদকরা ৷ তাই চায়ের গুণগত মান ঠিক রাখতেই এই কঠোর পদক্ষেপ করছে বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলি ৷
চা-উৎপাদকদের কাছে ফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া টি ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন (FAITTA)-এর তরফেও চা-পাতার গুণগত মান ঠিক রাখতে আর্জি জানানো হয়েছে ৷ এমনকি চা-পাতার গুণগত মান পরীক্ষার জন্য যে সমস্ত ল্যাবকে ব্যবহার করা হবে, সেই ল্যাবগুলি অবশ্যই NABL (National Accreditation Board of Testing and Calibration Laboratories) স্বীকৃত এবং ভারতীয় চা-পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে ৷ অভিযোগ উঠেছে, নিষিদ্ধ কীটনাশক ব্যবহারের ফলে ডুয়ার্সের চা-পাতা রফতানি কমে গিয়েছে ৷ শুধু তাই নয়, দেশের বাজারে যে সংস্থাগুলি চা-পাতা কেনে, তারাও রীতিমতো মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে ৷ নিরাপদ চা-পাতা ছাড়া ভারতীয় সংস্থাগুলি বটলিট ফ্যাক্টরিগুলি থেকে উৎপাদিত চা-পাতা কিনতে রাজি নয় ৷
নর্থবেঙ্গল টি প্রোডিউসার অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান সঞ্জয় ধানুটি বলেন, "কয়েক বছর ধরেই আমরা একটা সমস্যার মধ্যে দিয়ে চা-উৎপাদন করে চলেছি ৷ চা-পাতা উৎপাদনের ক্ষেত্রে একাংশ ছোট চা-বাগানে বেশ কিছু নিষিদ্ধ কীটনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ যার নিয়ন্ত্রণ বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলির হাতে নেই ৷ যেহেতু চা-এর কাঁচাপাতা শেষ ধাপে ফ্যাক্টরিতে আসে, ফলে চা-পাতা উৎপাদনের পর পরীক্ষা করার সময় ধরা পড়ে কীটনাশকের মাত্রার বিষয়টি ৷"
সঞ্জয় ধানুটি জানাচ্ছেন, বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলির কীটনাশক ব্যবহারে কোনও ভূমিকা না-থাকা সত্ত্বেও, তাদের দোষের ভাগিদার হতে হয় ৷ তিনি বলেন, "যেহেতু বিভিন্ন বাগান থেকে চায়ের কাঁচাপাতা নিয়েই বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলি চা-পাতা উৎপাদন করে, ফলে চা-পর্ষদ বা খাদ্য নিয়ামক সংস্থাগুলি বটলিট ফ্যাক্টরিকেও দোষারোপ করে ৷ যেখানে কীটনাশকের প্রয়োগের বিষয়ে বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলি কোনও অংশেই দায়ী নয় ৷ তারপরেও টি-বোর্ড, ক্রেতা এবং এফএসএসএআই (FSSAI)-এর মতো নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছে জবাবদিহি করতে হয় তাদেরকেই ৷ হিন্দুস্তান ইউনিলিভার লিমিটেড (HUL), টাটা কনজ্যুমার প্রোডাকটস লিমিটেড (TCPL), ফেডারেশন অব অল ইন্ডিয়া টি ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন (FAITTA)-এর মতো প্রধান চা-ক্রেতারা তাই এই বিষয়ে কড়া পদক্ষেপ করেছে ৷"
সঞ্জয় ধানুটি আরও বলেন, "অবিলম্বে বটলিফ ফ্যাক্টরির পক্ষ থেকে দৃঢ় পদক্ষেপ না-নেওয়া হলে, আমাদের বটলিফ ভবিষ্যৎ এবং তার উপর নির্ভরশীল হাজার হাজার মানুষের জীবিকা সংকটে পড়তে পারে ৷ তাই আমরা উত্তরবঙ্গ চা-উৎপাদক সমিতির পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কাঁচা চা-পাতার MRL রিপোর্ট ছাড়া, চা-পাতা কেনা হবে না ৷ যারা আমাদের কাঁচা চা-পাতা দেয়, তাদেরকে MRL রিপোর্ট দিয়েই বটলিফ ফ্যাক্টরিকে কাঁচা চা-পাতা দিতে হবে ৷"
তিনি বলছেন, "আগামী 27 জুলাই 2026 থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে ৷ কোনও চা-চাষিদের অসুবিধা সৃষ্টি করার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি ৷ এটি চা-চাষি, কারখানা এবং উত্তরবঙ্গের চা-পাতার সুনাম ও স্বার্থ রক্ষার জন্য নেওয়া হয়েছে ৷ আমরা ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গের সমস্ত ক্ষুদ্র চা-চাষি সমিতিকে ডেকে আমাদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে জন্য তাদের পূর্ণ সমর্থন জানানোর জন্য বলা হয়েছে ৷"
এদিকে ক্ষুদ্র চা-চাষি সমিতির সভাপতি বিজয় গোপাল চক্রবর্তী বলেন, "আমরা চা-চাষিদের সচেতন করছি ৷ তাঁদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছি ৷ যাতে কীটনাশক মুক্ত নিরাপদ চা-পাতা উৎপাদন করা যায় ৷ যার ফলে দেশ ও বিদেশের বাজারে আমাদের সুনাম রক্ষা হয় ৷ আমরা লক্ষ্য করছি এক শ্রেণির চাষি নিষিদ্ধ কীটনাশক ব্যবহার করছেন ৷ সেটা বন্ধ হওয়া উচিত ৷"
উল্লেখ্য, চা-বাগানে লাল মাকড়, রেড রাস্ট, লুপার, গ্রিন ফ্লাই, হেলোপাইলিটিস, থ্রিপস এই জাতীয় শোষক পোকাগুলির প্রকোপ রুখতে ক্ষুদ্র চা-চাষিদের একাংশ 'ভারতীয় চা পর্ষদে'র তরফে নিষিদ্ধ কীটনাশক ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ 2020 সাল থেকে 'ভারতীয় চা-পর্ষদ' চায়ের গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য 20টি কীটনাশকের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ৷ কোন-কোন কীটনাশক ব্যবহার করা যাবে, আর কী কী যাবে না, তার তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে ৷ অভিযোগ, তারপরেও গত কয়েকবছর ধরে কিছু ছোট চা-বাগান অত্যাধিক মাত্রায় কীটনাশক ব্যবহার করে চলেছে ৷