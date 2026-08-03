ইটিভি ভারত IMPACT: অবশেষে স্বস্তি, MRL রিপোর্ট ছাড়াই কাঁচা চা-পাতা নেওয়া শুরু বটলিফ ফ্যাক্টরিতে

ইটিভি ভারত IMPACT: অবশেষে স্বস্তি, MRL রিপোর্ট ছাড়াই কাঁচা চা-পাতা নেওয়া শুরু বটলিফ ফ্যাক্টরিতে
জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্তকুমার রায়ের মধ্যস্থতায় শেষে কাটল জট । শর্ত সাপেক্ষে ক্ষুদ্র চা-চাষিদের কাছ থেকে কাঁচা চা-পাতা সংগ্রহ করবে উত্তরবঙ্গের বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলো ।
Published : August 3, 2026 at 6:32 PM IST
জলপাইগুড়ি, 3 অগস্ট: অবশেষে স্বস্তি । সোমবার থেকে এমআরএল রিপোর্ট ছাড়াই কাঁচা চা-পাতা নেওয়া শুরু করল বটলিফ ফ্যাক্টরি । আগামী 6 মাসের মধ্যে ক্ষুদ্র চা-বাগান থেকে নিষিদ্ধ কীটনাশক ব্যবহার পাকাপাকিভাবে বন্ধ হওয়ার আশ্বাস দিলেন ক্ষুদ্র চা-চাষিরা ।
নিষিদ্ধ কীটনাশক ব্যবহারের ফলে তৈরি চা-পাতা বিক্রি হচ্ছে না । FASSAI বটলিফ চা রিজেক্ট করছিল । ফলে সাতদিন ধরে এমআরএল রিপোর্ট ছাড়া কাঁচা চা-পাতা নিচ্ছিল না উত্তরবঙ্গের 274টি বটলিফ ফ্যাক্টরি । আর তাতেই বিপাকে পড়েছিলেন প্রায় 50 হাজার চা-চাষি । জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্তকুমার রায়ের মধ্যস্থতায় শেষে কাটল জট । শর্ত সাপেক্ষে ক্ষুদ্র চা-চাষিদের কাছ থেকে কাঁচা চা-পাতা সংগ্রহ করবে উত্তরবঙ্গের বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলো ।
গত 27 জুলাই থেকে উত্তরবঙ্গের 274টি বটলিফ ফ্যাক্টরি ক্ষুদ্র চা-চাষিদের কাছ থেকে কাঁচা চা-পাতা নেওয়া বন্ধ করে দেয় । এমআরএল রিপোর্ট ছাড়া কোনওভাবেই কাঁচা চা-পাতা নেওয়া হবে না বলে নির্দেশিকা জারি করা হয় । আর এতেই বিপত্তি বাড়ে । ক্ষুদ্র চা-চাষিদের দাবি, এমআরএল রিপোর্ট করে চা-পাতা বিক্রি করা সম্ভব নয় । কারণ এমআরএল রিপোর্ট করাটাই সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ ।
এদিকে বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলোর দাবি, ক্ষুদ্র চা-চাষিদের দেওয়া কাঁচা চা-পাতায় নিষিদ্ধ কীটনাশক ব্যবহার করা হয় । তাতে উৎপাদিত চা বিক্রির ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়ছিল বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলো । দেশের 35 শতাংশ তৈরি চা যারা প্যাকেটিং করে যেমন হিন্দুস্তান ইউনিলিভার, টাটা কোম্পানিগুলো, তারা কোনওভাবে কীটনাশক মিশ্রিত চা কিনতে নারাজ । ফলে বটলিফ ফ্যাক্টরির মালিকরা কীটনাশক মিশ্রিত চা-পাতা নিতে নারাজ । কারণ যদি ক্ষুদ্র চা চাষিরা নিষিদ্ধ কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ না করেন, তাহলে কাঁচা চা-পাতা নেওয়া যাবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয় । সেই কারণেই এমআরএল রিপোর্ট ছাড়া কাঁচা চা-পাতা নেওয়া হচ্ছিল না বটলিফ ফ্যাক্টরিতে ।
জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্তকুমার রায় বলেন, "ক্ষুদ্র চা-চাষের সঙ্গে কয়েক লক্ষ মানুষ জড়িত । সামনে পুজো তাই বটলিফ ফ্যাক্টরি যাতে কাঁচা চা-পাতা নেয় আমি তাঁদের অনুরোধ করেছিলাম । মানবিক হওয়ার আবেদন করেছিলাম । অন্যদিকে কোনও ক্ষুদ্র চা-বাগানে নিষিদ্ধ কীটনাশক যাতে স্প্রে না-করা হয়, সেই বিষয়ে নজরদারি চালানোর জন্য ক্ষুদ্র চা-চাষি সমিতির সদস্যদের বলা হয়েছে । আমরা চাই নিরাপদ চা তৈরি হোক । তাতে বটলিফ ফ্যাক্টরির ক্ষতি হবে না, পাশাপাশি কাঁচা চা-পাতা বিক্রির ক্ষেত্রেও সমস্যা হবে না ।"
এদিকে কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান স্মল টি অ্যাসোসিয়েশনের (CISTA) সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, "আমরা বৈঠকে আশ্বাস দিয়েছি আগামী 6 মাসের মধ্যে ক্ষুদ্র চা-বাগান থেকে নিষিদ্ধ কীটনাশক মুক্ত করব । আমাদের চা-চাষিরাও নজরদারি চালাবেন যাতে কেউ নিষিদ্ধ কীটনাশক চা-বাগানে স্প্রে না-করেন । নিরাপদ চা তৈরির লক্ষ্যেই আমরা কাজ করব । বটলিফ ফ্যাক্টরি ও আমরা মিলেমিশে কাজ করব ।"
অন্যদিকে নর্থ বেঙ্গল টি প্রোডিউসার অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান সঞ্জয় ধানুটি বলেন, "ক্ষুদ্র চা-চাষিরা নিষিদ্ধ কীটনাশক ব্যবহার করবেন না বলে জানিয়েছেন । আমরা আশাবাদী, ধীরে ধীরে নিষিদ্ধ কীটনাশকের ব্যবহার বন্ধ হবে । আমরা কারও ক্ষতি করতে চাই না । আমাদের উৎপাদিত চা যদি বিক্রিতে সমস্যা না-হয় তাহলে আমাদের কোনও সমস্যা নেই । নিষিদ্ধ কীটনাশক মিশ্রিত চা উৎপাদন করার পর প্যাকেটিং সংস্থা চা কিনতে নাকচ করেছে এবং FASSAI আমাদের চা রিজেক্ট করে দিচ্ছে বলেই আমাদের কড়া পদক্ষেপ করতে হয়েছিল । আশা করি, আগামীতে নিরাপদ চা তৈরি করতে পারব আমরা ।"