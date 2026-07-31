ইটিভি ভারত IMPACT: ক্ষুদ্র চা-চাষি ও বটলিফ ফ্যাক্টরির টানাপোড়েন মেটাতে বৈঠক ডাকলেন বিজেপি সাংসদ
আগামিকাল, শনিবার বৈঠক হবে ৷ সেখানে ভারতীয় চা পর্ষদ, প্যাকেটিং সংস্থা, চা-চাষি সহ বটলফ ফ্যাক্টরিও থাকবে ৷ অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদন ৷
Published : July 31, 2026 at 9:25 PM IST
জলপাইগুড়ি, 31 জুলাই: MRL (ম্যাক্সিমাম রেসিডিউ লেভেল) রিপোর্ট ছাড়া কাঁচা চা-পাতা নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলি । ফলে বিপাকে পড়েছেন উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা-চাষিরা । কাঁচা চা-পাতা ফেলে দিতে হচ্ছে ক্ষুদ্র চা-চাষিদের । ফলে রুটিরুজিতে আঘাত এসেছে । এমন পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র চা-চাষি ও বটলিফ ফ্যাক্টরির এই সমস্যা সমাধানে ভারতীয় চা-পর্ষদ, প্যাকেটিং সংস্থা, চা-চাষি সহ বটলফ ফ্যাক্টরিদের নিয়ে বৈঠক ডাকলেন জলপাইগুড়ির সাংসদ ড. জয়ন্তকুমার রায়। শনিবার এই বৈঠক হবে ৷
উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা-চাষিদের থেকে কাঁচা চা-পাতা নিয়ে বটলিফ ফ্যাক্টরির চা-পাতা উৎপাদন করে থাকে । তবে সম্প্রতি এমআরএল রিপোর্ট ছাড়া চা-পাতা নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে উত্তরবঙ্গের বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলো । বিপাকে পড়েছেন উত্তরবঙ্গের 50 হাজারের বেশি ক্ষুদ্র চাষি ৷ 42 হাজার হেক্টর জমিতে ক্ষুদ্র চা-চাষিরা চাষ করে থাকেন । ক্ষুদ্র চা-চাষের সঙ্গে প্রায় 30-35 লক্ষ মানুষের জীবন জীবিকা নির্ভর করে থাকে বলে দাবি ক্ষুদ্র চা-চাষি সমিতির ।
উত্তরবঙ্গের 274টি বটলিফ ফ্যাক্টরি ক্ষুদ্র চা-চাষিদের থেকে কাঁচা চা-পাতা নিয়ে থাকে । এখন তারা আর চা-পাতা নিচ্ছে না ৷ তাদের দাবি, কীটনাশক মিশ্রিত চা-পাতা প্যাকেটিং করতে নাকচ টাটা, হিন্দুস্তান কোম্পানি । তাই তারা এমআরএল রিপোর্ট ছাড়া চা-পাতা নিতে চাইছেন না ৷ এমন পরিস্থিতিতে একদিকে যেমন ক্ষুদ্র চা-চাষিরা বিপাকে পড়েছেন, অন্যদিকে সমস্যায় পড়েছেন বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলো ।
এই নিয়ে একাধিকবার ইটিভি ভারত-এ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ৷ তারই ইমপ্যাক্ট পড়ে বিভিন্ন মহলে ৷ শুরু হয় আলোচনা ৷ এই পরিস্থিতিতে জলপাইগুড়ির বিজেপি সাংসদ বৈঠক ডাকেন ৷
জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্তকুমার রায় বলেন, ‘‘বটলিফ ফ্যাক্টরি ও ক্ষুদ্র চা চাষিদের সমস্যার সমাধানের জন্য সবাইকে ডাকা হয়েছে । আশাকরি আমরা একটা সমাধানের পথ খুঁজে পাব । 27 জুলাই থেকে এমআরএল রিপোর্ট ছাড়া ক্ষুদ্র চা-চাষিদের থেকে কাঁচা চা-পাতা নিচ্ছে না বলে শুনেছি । এতে ক্ষুদ্র চা-চাষিদের একটা বড় সমস্যা হচ্ছে । উত্তরবঙ্গের বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলো না নিলে চা-পাতা বিক্রি করতে পারবেন না চা-চাষিরা ।’’
নর্থ বেঙ্গল টি প্রোডিউসার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সঞ্জয় ধানুটি বলেন, ‘‘সমস্যা সমাধানে সাংসদ বৈঠক ডেকেছেন শনিবার । বৈঠকে প্যাকেটিং সংস্থা, চা-পর্ষদ, ক্ষুদ্র চা-চাষি, এফএএসএসএআই থাকবে । আমরা উত্তরবঙ্গের সমস্ত ক্ষুদ্র চা-চাষি সংগঠনের সঙ্গে বৈঠক করে আমরা বলে দিয়েছিলাম, এমআরএল রিপোর্ট ছাড়া কাঁচা পাতা নেওয়া হবে না । আমাদের উৎপাদিত চা টাটা, হিন্দুস্তান কোম্পানিগুলো নিতে চাইছে না । কীটনাশক মিশ্রিত চা উৎপাদন করার পর আমাদের চা আর বিক্রি হচ্ছে না । ফলে আমরা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘উৎপাদিত চা বিক্রির আগে পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে নিষিদ্ধ কীটনাশকের পরিমাণ বেশি । তাতে ভারতীয় চা পর্ষদ ও এফএএসএসএআই আমাদের জবাবদিহি চাইছে । আমরা চাই সমস্যার সমাধান হোক । আশাকরি আগামিকালের বৈঠকের পর আমরা সমস্যার সমাধান করতে পারব । কারণ, আমরাও চা উৎপাদন করতে পারছি না । ফলে ক্ষতিটা আমাদেরও হচ্ছে ।’’
জলপাইগুড়ি কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান স্মল টি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, ‘‘বটলিফ ফ্যাক্টরি যদি MRL রিপোর্ট ছাড়া চা-পাতা নেওয়া বন্ধ করেছে । এর ফলে রুটিরুজিতে আঘাত এসেছে । উত্তরবঙ্গের হাজার হাজার কৃষক এই চা-চাষের সঙ্গে জড়িয়ে আছে । ক্ষুদ্র চা-চাষিদের থেকে বটলিফ ফ্যাক্টরি কাঁচা পাতা বিক্রি না নিলে আর্থিকভাবে ক্ষতির মুখে পড়বে উত্তরবঙ্গের প্রায় 50 হাজার চাষি । পাশাপাশি এই চা-চাষের সঙ্গে জড়িয়ে কয়েক লক্ষ শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা । আমরা চাই সমস্যার সমাধান হোক । আগামিকাল সাংসদ বৈঠক ডেকেছেন আশাকরি সমস্যার সমাধান হবে ।’’