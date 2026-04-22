এখনও রয়েছে চাপা উত্তেজনা ! জঙ্গিপুরের ভোট বড় চ্যালেঞ্জ - ইটিভি ভারতের গ্রাউন্ড রিপোর্ট

এখনও রয়েছে চাপা উত্তেজনা ! জঙ্গিপুরের ভোট বড় চ্যালেঞ্জ - ইটিভি ভারতের গ্রাউন্ড রিপোর্ট
অশান্তির আবহে ভোটের অগ্নিপরীক্ষা উতরোতে কমিশনের কী প্রস্তুতি, তারই হাল-হকিকৎ জানতে জঙ্গিপুরের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ালেন ইটিভি ভারতের অয়ন নিয়োগী ৷
Published : April 22, 2026 at 8:09 PM IST
জঙ্গিপুর, 22 এপ্রিল: ছাব্বিশের নির্বাচনে রাজ্য রাজনীতির 'হটস্পট' মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর ৷ রাজনৈতিক লড়াইয়ের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও মানুষের নিরাপত্তা কমিশনের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ৷ সাম্প্রতিক সময়ে বারবার অশান্তির আগুনে পড়েছে এই এলাকা ৷ ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদ থেকে শুরু করে রামনবমীর গোষ্ঠী সংঘর্ষ ও স্থানীয় স্তরে বিবাদ - বারবার রক্তাক্ত করেছেন জঙ্গিপুর পুলিশ জেলারই অন্তর্গত সুতি, ধুলিয়ান, সামশেরগঞ্জ-সহ বিস্তীর্ণ এলাকাকে ৷ এই অবস্থায় ভোটের অগ্নিপরীক্ষা উতরোতে কমিশনের কী প্রস্তুতি, তারই হাল-হকিকৎ জানতে জঙ্গিপুরের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াল ইটিভি ভারত ৷
জঙ্গিপুরে 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচন আর পাঁচটা নির্বাচনের মতো নয় । একাধিক কারণে এই কেন্দ্র এবার সবার নজরে ৷ মাস কয়েক আগেই জঙ্গিপুর মহকুমার সামশেরগঞ্জ ও ধুলিয়ান এলাকায় চরম অশান্তির ঘটনা সামনে আসে । স্থানীয় স্তরের বিবাদ দ্রুত বড় আকার নেয় । একাধিক জায়গায় ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও সংঘর্ষের অভিযোগ ওঠে । পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়ে ওঠে যে স্থানীয় পুলিশ প্রথমে অশান্তি নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খেয়ে যায় । পরে অতিরিক্ত বাহিনী নামানো হয় এবং কলকাতা থেকে শীর্ষ আইপিএস আধিকারিকদের পাঠিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয় ।
কয়েকদিনের টানটান উত্তেজনার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলেও সেই অস্থিরতার রেশ এখনও পুরোপুরি কাটেনি । এর আগেও ওয়াকফ নিয়ে অশান্তির সাক্ষী থেকেছে জঙ্গিপুর ৷ আর সেই কারণেই এবারের নির্বাচন প্রশাসনের কাছে বড় পরীক্ষা ৷ শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে জঙ্গিপুরে নেওয়া হয়েছে নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা । গোটা বিধানসভা জুড়ে মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী । রাস্তায় রাস্তায় চলছে টহল, নাকা চেকিং - এককথায় নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে গোটা জঙ্গিপুরকে ৷
তবে জঙ্গিপুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে এটা বেশ অনুভব করা যায় যে, ভোটের প্রাক্কালে উত্তেজনা প্রকাশ্যে না-থাকলেও তা হয়ে রয়েছে ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির মতো ৷ কোথাও বড় সংঘর্ষের ছবি নেই ঠিকই, তবে চারদিকে অদ্ভুত রকমের এক থমথমে পরিবেশ । ফাঁকা রাস্তায় ভারী বুটের শব্দ, স্থানীয়দের সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের চোখে চোখে যোগাযোগ বলে দিচ্ছে, বাইরে সব ঠিক থাকলেও মনে শান্তি নেই এলাকার মানুষের ৷ এখনও যেন তাঁদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে একটা চাপা আতঙ্ক ৷ অতীতের হিংসার স্মৃতি এখনও তাজা তাঁদের মনে ৷
রাজনৈতিক দিক থেকেও এই কেন্দ্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । জঙ্গিপুরের নির্বাচনী ইতিহাস বলছে, এই কেন্দ্রের মানুষ বিভিন্ন নির্বাচনে সুযোগ দিয়েছেন বিভিন্ন দলকে ৷ 2001 ও 2006 সালে আরএসপি এই কেন্দ্র দখলে রাখলেও পালাবদল ঘটে 2011 সালে ৷ 68,699 ভোট পেয়ে জয়ী হন কংগ্রেসের মহম্মদ সোহরাব ৷ সিপিএম প্রার্থী পূর্ণিমা ভট্টাচার্য 62,363 ভোট পেয়ে ছিলেন দ্বিতীয় স্থানে ৷ যদিও এরপরের নির্বাচনে অর্থাৎ 2016 সালে, সোহরাব চলে যান তিন নম্বরে ৷ জয়ী হন তৃণমূল কংগ্রেসের জাকির হোসেন ৷ দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন সিপিএম প্রার্থী সোমনাথ সিংহ রায় ৷
2021-এর ভোটে জাকির হোসেন ভোট আরও বাড়িয়ে 1,06,444 ভোট পেয়ে আসন ধরে রাখেন ৷ সেবার বিজেপির সুজিত দাস উঠে আসেন দ্বিতীয় স্থানে ৷ এবারও তৃণমূলের হয়ে লড়ছেন জাকির হোসেন ৷ বিজেপির প্রার্থী চিত্ত মুখোপাধ্যায়, সিপিএম-এর প্রার্থী অলোককুমার দাস, কংগ্রেসের প্রার্থী মহম্মদ ইমরান ৷ অন্যদিকে, এবারের ভোটে মাথা তুলে দাঁড়ানো হুমায়ুন কবীরের দল আম জনতা উন্নয়ন পার্টি জঙ্গিপুরে প্রার্থী করেছে মহম্মদ হাসানুজ্জামানকে ৷
অশান্তির আবহে এবারের ভোট গণদেবতার কাছে 'মুড টেস্ট'। মানুষ কোন দিকে ঝুঁকছে, আগের মতো ভোট সরে যাওয়ার প্রবণতা কি থাকছে, নাকি প্রভাব ফেলবে ধর্মীয় মেরুকরণ - সবটাই স্পষ্ট হতে পারে এই নির্বাচনে ।
সব মিলিয়ে, জঙ্গিপুরের এই ভোটে শুধু প্রার্থীদের ভাগ্যপরীক্ষা নয়, এই ভোট আইনশৃঙ্খলা, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং রাজনৈতিক জনমতেরও এক বড় পরীক্ষা হতে চলেছে । ভোটবাক্সে কী বার্তা মেলে, তার জন্য অপেক্ষা আর কয়েকদিনের ৷