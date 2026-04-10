নাগরিক পরিষেবা ও শান্তি থাকলেই হাসবে পাহাড়, ভোটের আগে গ্রাউন্ড রিপোর্ট ইটিভি ভারতের
হাইভোল্টেজ নির্বাচনের প্রাক্কালে পাহাড়ের ছবিতে বিশেষ কোনও বদল নেই ৷ কী চাইছে সেখানকার মানুষজন? ঘুরে দেখলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি শুভদীপ রায় নন্দী ৷
Published : April 10, 2026 at 8:16 PM IST
দার্জিলিং, 8 এপ্রিল: আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তা । কালো কুণ্ডলি পাকানো ধোঁয়া উড়িয়ে পাহাড়ি জনপদ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে টয়ট্রেন । পাহাড়ের গায়ে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে একের পর এক চা বাগান । সবাই ব্যস্ত যে যার কাজে ৷ ছাব্বিশের হাইভোল্টেজ নির্বাচনের প্রাক্কালে পাহাড়ের ছবিতে বিশেষ কোনও বদল নেই ৷ বরাবরের মতোই চৈত্রের দাবদাহ পাহাড়কে কাবু করতে পারেনি ৷ তেমনই প্রার্থীদের প্রচারে কিছু মিছিল-মিটিং হলেও তাতে ভোটের উত্তাপ সামান্যই ৷ সাদামাটা শান্তশিষ্ট মানুষগুলোর মতোই শান্ত মেজাজে রয়েছে দার্জিলিং ৷
নির্বাচনের আগে কী ভাবছে শৈলরানি ? ভোটের পারদ কাঞ্চনজঙ্ঘার বরফ এতটুকুও কি গলাতে পারল ? তারই সুলুকসন্ধানে দার্জিলিংয়ে হাজির ইটিভি ভারত ৷ আমরা কথা বলি পাহাড়ের মানুষের সঙ্গে ৷ বোঝার চেষ্টা করি, তাঁরা কাকে মসনদে দেখতে চায় ৷ তাঁদের সঙ্গে কথা বলে এটা স্পষ্ট, এঁরা রাজনীতির কচকচানিতে নেই ৷ নিজেদের সমস্যাগুলোর আশু সমাধান আর শান্ত পাহাড়ই তাঁদের স্বপ্ন ৷
গোটা রাজ্য থেকে পাহাড়ের রাজনৈতিক পরিবেশটা বরাবর আলাদা । পৃথক রাজ্যের দাবিতে সশস্ত্র আন্দোলন থেকে অমিতাভ মালিকের মতো পুলিশকর্মীর মৃত্যু । টানা 102 দিনের ধর্মঘট । বন্ধ চা বাগান । খাবারের জন্য হাহাকার । পর্যটক শূন্য দার্জিলিং । এসবের অভিজ্ঞতা রয়েছে এই শৈল শহরের । তবে এবারের ভোটের মুখে পাহাড় যেন একেবারে অন্যরকম । কোনও রাজনৈতিক কোলাহল নেই । আন্দোলনের বদলে এখন পাহাড়বাসীর কাছে একটাই অগ্রাধিকার, শান্তি ও নাগরিক পরিষেবা সুনিশ্চিত করা ।
পাহাড়ের রাজনৈতিক সমীকরণটাও গোটা রাজ্যের থেকে আলাদা । সেখানে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলির একটা আলাদা গুরুত্ব আছে । মূল রাজনৈতিক দলগলি হল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা, ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা, ইন্ডিয়ান গোর্খা জনমুক্তি ফ্রন্ট । আর এবার লড়াইটাও ত্রিমুখী । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে জোট রয়েছে অনিত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার, বিমল গুরুংয়ের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সঙ্গে জোট রয়েছে বিজেপির । বিজেপির আরেক জোট শরিক জিএনএলএফ তাদের সঙ্গে রয়েছে । আর অপরদিকে, একলা লড়াই করছে আইজিজেএফ ।
দার্জিলিং কেন্দ্রে বিজিপিএম-এর প্রার্থী বিজয় কুমার রাই, বিজেপি-মোর্চা জোটের হয়ে লড়ছে নোমান রাই, আইজিজেএফ-এর হয়ে প্রার্থী হয়েছেন অজয় এডওয়ার্ড ৷ কার্শিয়াং কেন্দ্রে বিজিপিএম প্রার্থী করেছে অমর লামাকে, বিজেপি-মোর্চা জোটর প্রার্থী হয়েছেন সোনম লামা, আইজিজেএফ-এর হয়ে লড়ছেন বন্দনা রাই ৷ আর কালিম্পং কেন্দ্রে বিজিপিএম প্রার্থী হয়েছেন রুদেন লেপচা, বিজেপি-মোর্চা জোট প্রার্থী হয়েছেন ভারত ছেত্রী ও আইজিজেএফ প্রার্থী করেছে বিবি লেপচাকে ৷
ছাব্বিশের নির্বাচনের প্রাক্কালে নিজেদের দাবিগুলো আদায়ের স্বপ্ন দেখছে পাহাড়বাসী ৷ এখন তাঁরা শুধু চান শান্তি আর নাগরিক পরিষেবা । পৃথক রাজ্য গোর্খাল্যান্ডের দাবি এখন পুরনো । এখন চাই পানীয় জল, রাস্তা, পার্কিংয়ের ব্যবস্থা আর যানজটের সমাধান । প্রতিদিন গড়ে 10 হাজার পর্যটকের আগমন হয় পাহাড়ে । অল্প জায়গা, কিন্তু সমস্যা অধিক । সমস্যা যা ছিল তা আজও প্রায় একই । কিন্তু সমাধান করেনি কেউ । প্রতিশ্রুতির বন্যা থাকলেও আদতে খরা কাটছে না ।
দার্জিলিংয়ের হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য রাজেশ রজক বলেন, "পাহাড়ের মূল স্তম্ভ পর্যটন । আমরা চাই পাহড়ে শান্তি বজায় থাকুক । সবাই করে খাক । সঙ্গে নাগরিক পরিষেবা উন্নত হোক ।" দার্জিলিং ট্যাক্সি ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য শরণ রজক বলেন, "পাহাড়ে শান্তিই শেষ কথা । পর্যটক আসুক । আর সবাই ভালো করে বাঁচি । আমরা চাই সিজন ভালো ভাবে চলুক ৷ শান্তি থাকুক ৷ পর্যটনের ক্ষেত্রে কোনও বাধা আসা উচিত না ৷ এখানে পার্কিং একটা বড় সমস্যা ৷ মরশুমের সময় বাইরে থেকে প্রচুর গাড়ি আসে ৷ যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক, বাইরের গাড়িগুলির জন্য 7-8 কিলোমিটার দূরে একটা নির্দিষ্ট পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা হোক ৷"
অন্যদিকে, ব্যবসায়ী প্রণয় সুব্বা বলেন, "পাহাড়ে অনেক সমস্যা আছে । কিন্তু কেউ খুলে কথা বলে না । পাহড়ে পানীয় জল, ট্রাফিক, অবৈধ নির্মাণ, যানজট সমস্যা আছে । আমরা চাই এইসব সমস্যার সমাধান হোক ।" তিনি আরও বলেন, "এখানে পানীয় জলের খুব সংকট ৷ আমাদের অন্য জায়গা থেকে জল কিনে আনতে হয় ৷ রাস্তাঘাটও এখানে খুব খারাপ ৷ সকালে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুলে যেতে সমস্যার মুখে পড়তে হয় ৷ পর্যটকরাও খুবই অসুবিধেয় পড়েন ৷ 2 ঘণ্টার রাস্তা যেতে 6-7 ঘণ্টা লেগে যায় ৷ ট্রাফিকের সমস্যার জন্য আমরাও বেশি গ্রাহক পাই না ৷ নতুন যেই সরকার আসুক, আমরা চাই পাহাড়ে উন্নয়ন ৷ বরাদ্দ হওয়া টাকাগুলো ঠিকমতো খরচ হোক ৷"
দার্জিলিং অ্যাসোসিয়েশন ফর ট্রাভেল এজেন্টসের সম্পাদক প্রদীপ লামা বলেন, "পাহাড় মোটামুটি ভালো আছে । শান্ত আছে । কিন্তু আমরা চাই পাহড়ে আরও পর্যটক আসুক । ট্রাফিক, পানীয় জল, রাস্তা দখল, পার্কিং সমস্যায় আমরা জেরবার । আমাদের সেই সমস্যার সমাধান করুক সরকার ।"
তাঁর আরও অভিযোগ, "গত পাঁচ বছরে পর্যটনে তো কোনও কিছুই হয়নি ৷ শিলিগুড়ি থেকে পাহাড়ে আসতে কখনও 6 ঘণ্টাও লেগে যাচ্ছে ৷ রাস্তার সম্প্রসারণের কথা বললেও তা হয়নি ৷ দার্জিলিংয়ের কাছে এসে রাস্তা খুবই সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে ৷ পার্কিংয়েও এতদিনে বিশেষ কিছুই হয়নি ৷ জিটিএ দুটো পার্কিং বানিয়েছে ৷ সেটাও কোনও প্রাইভেট সংস্থাকে লিজে দেওয়া আছে ৷ তাই জিএসটি-সহ অনেক ট্যাক্স, পার্কিং ফি দিতে হয় ৷ ফলে তাতে কোনও লাভ হয়নি ৷ নিকাশি তো পুরো ব্যর্থ ৷ আগে যেখানে এক-একটা পরিবারে চার-পাঁচজন করে ছিল ৷ এখন সেই বাড়ি ভেঙে 40-50টা হোটেল হয়েছে ৷ অথচ নিকাশির পাইপ সব পুরনো ৷ তাই দার্জিলিং এলেই আপনি এদিক-ওদিক দিয়ে নিকাশির জল বেরনোর ছবি দেখতে পাবেন ৷ পর্যটনস্থলও আগের থেকে অনেক কমে গিয়েছে ৷
প্রদীপ লামার মতে, "এখানে হাসপাতালের দিকে আগে নজর দিতে হবে ৷ হেডকোয়ার্টারে হাতে গোনা কয়েকজন ডাক্তার থেকে যদি বাকিরা শিলিগুড়ি, কলকাতাতেই থাকেন, তাহলে চলবে না ৷ আর এখানে সবচেয়ে বড় ইস্যু টয়ট্রেন ৷ সবাই বলে যে, টয়ট্রেনের জন্য দার্জিলিংয়ে এত পর্যটক আসেন ৷ তবে টয়ট্রেনে চড়ে দার্জিলিং ঘুরলেই সবচেয়ে বেশি যানজটের সৃষ্টি হয় ৷ তাই টয়ট্রেনের থেকে আসা টাকা তো দার্জিলিং পায় না ৷ তা কেন্দ্রের কাছে চলে যায় ৷ তবে সেই ট্রেনের জন্য রাস্তা ছেড়ে দিতে হয় ৷ সেজন্য পর্যটকদের সমস্যার মুখে পড়তে হয় ৷ তাই দার্জিলিংয়ে টয়ট্রেনের পরিষেবার সংখ্যা কমানো উচিত ৷"
ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী বারবার দাবি করেছেন যে, তাঁর আমলে পাহাড় হাসছে ৷ দেখা গিয়েছে বেশ কিছু সরকারি উদ্যোগও ৷ তবে তা যে সম্পূর্ণভাবে পাহাড়ের মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারেনি, তা স্পষ্ট তাঁদের কথাবার্তায় ৷ এদিকে, উত্তরে গেরুয়া শিবিরের দাপট থাকলেও তারা যে স্বপ্ন ফেরি করে পাহাড়ের মন জয় করেছিল, তাও বাস্তবের মুখ দেখেনি ৷ ছাব্বিশের নির্বাচনে নিজেদের হিসেব-নিকেশ বুঝে নিয়ে শান্তি ও পরিষেবার জন্যই ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন পাহাড়বাসী ৷ আগামী দিনে তাদের মুখের হাসি কি চওড়া হবে? তার উত্তর দেবে সময় ৷