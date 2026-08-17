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বৃষ্টি হচ্ছে রোজ, তবু কেন মেটে না 'গরমের খিদে' ! ব্যাখ্যা দিলেন আইআইটির অধ্যাপক

শহরে বৃষ্টির কমতি নেই । তবু গরমের হাত থেকে রেহাই নেই । কারণ জানতে আইআইটি খড়গপুরের অধ্যাপক জয়নারায়ণ কুট্টিপুরাথের মুখোমুখি ইটিভি ভারতের সৌমিতা ভট্টাচার্য ।

KOLKATA
চেনা তবু চেনা নয়... কলকাতার পরিবেশ নিয়ে চিন্তায় বিশেষজ্ঞরা (আরকেসি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 17, 2026 at 5:01 PM IST

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কলকাতা, 17 অগস্ট : তীব্র গরম পেরিয়ে এসেছে সাধের বর্ষাকাল। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি হচ্ছে। কখনও টানা, আবার কখনও ঘণ্টাখানেকের বৃষ্টি । কিন্তু এ যেন পছন্দের খাবার খেয়ে পেট ভরল কিন্তু মন ভরল না ! মানে এত বৃষ্টির পরও কাঙ্খিত স্বস্তি মিলছে না। তাপমাত্রা তেমন একটা নামছে না । বৃষ্টি থামতে না থামতেই বাড়ছে গরমের দাপট। এমন অস্বস্তি খুব একটা চেনা নয় নাগরিকদের ।

বাতাসে আর্দ্রতা বাড়ায় পাল্লা দিয়ে বাড়ছে অস্বস্তি । এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে, কলকাতার তাপমাত্রা বাড়ার পিছনে কি শুধু জলবায়ু পরিবর্তনই দায়ী? নাকি শহরের দ্রুত নগরায়ণও বাড়িয়ে দিচ্ছে তাপ? এই নিয়ে গবেষণা করছে আইআইটি খড়গপুর ।

অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ড. জয়নারায়ণন কুট্টিপুরাথের গবেষণায় উঠে এসেছে, শহরের জমির ব্যবহার এবং তার পরিবর্তনের সঙ্গে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সরাসরি যোগ রয়েছে। তাঁর ব্যাখ্যায়, গাছপালা, কৃষিজমি, জলাশয়ের মতো অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা ভূমি যখন বাড়িঘর, রাস্তা, কংক্রিটের নির্মাণে বদলে যায়, তখন সেই এলাকা বেশি তাপ শোষণ ও নির্গত করে। ফলে শহরের তাপমাত্রা আশপাশের এলাকার তুলনায় বেড়ে যায়। নগরায়ণ এবং কলকাতার তাপ নিয়ে ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হয়ে একাধিক চমকপ্রদ তথ্য দিলেন অধ্যাপক জয়নারায়ণ কুট্টিপুরাথ।

KOLKATA
বদলে যাচ্ছে চেনা শহরের চেনা পরিবেশ (আরকেসি)

প্রশ্ন: কলকাতার তাপমাত্রা বাড়ার ক্ষেত্রে নগরায়ণের ভূমিকা কতটা ?

জয়নারায়ন : নির্দিষ্ট করে কোনও একটি সংখ্যা দিয়ে বলা সম্ভব নয় যে কলকাতার তাপমাত্রা বাড়ার জন্য নগরায়ণ ঠিক কত শতাংশ দায়ী। তবে বিষয়টি বুঝতে গেলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক খতিয়ে দেখতে হবে। সাধারণত আমরা যে তাপমাত্রার কথা শুনি, সেটি মাটি থেকে প্রায় 2 মিটার উচ্চতায় মাপা হয়। অর্থাৎ আমরা যে উচ্চতা থাকি এটা সেখানকার তাপমাত্রা । সংবাদমাধ্যমে বা আবহাওয়ার পূর্বাভাসে যে তাপমাত্রা বলা হয়, সেটিও মূলত এই অঞ্চলেরই বায়ুর তাপমাত্রা। কিন্তু আরও একটি তাপমাত্রা রয়েছে, যেটি মাটির একেবারে উপরের পৃষ্ঠে মাপা হয়। সেটিকে বলা হয় ভূমিপৃষ্ঠের তাপমাত্রা। নগরায়ণ এবং নগর-উষ্ণতার প্রভাব বুঝতে সাধারণত এই ভূমিপৃষ্ঠের তাপমাত্রাকেই দেখা হয়। এটিকে বলা হয় ‘সারফেস আরবান হিট আইল্যান্ড’ । এর তীব্রতাকে বলা হয় ‘সারফেস আরবান হিট আইল্যান্ড ইনটেনসিটি’। গত 20 বছরের দিকে তাকালে দেখা যায়, এই নগর-উষ্ণতার তীব্রতা গড়ে প্রায় 4 থেকে 6 ডিগ্রি পর্যন্ত বেড়েছে।


প্রশ্ন: এই নগর-উষ্ণতার তীব্রতা কীভাবে বাড়ছে?

জয়নারায়ন: এর সঙ্গে জমির পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। ধরা যাক কোনও জায়গায় কৃষিজমি রয়েছে। পরে সেই জমিতে বাড়ি তৈরি হল। আবার গাছপালা-জলাশয়-ছোট হ্রদ, পুকুর বা নদী এলাকার জমিও নির্মাণের কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তাতেও জমির চরিত্র বদলে যায়। সূর্য থেকে আসা বিকিরণ সব ধরনের পৃষ্ঠ একইভাবে শোষিত হয় না। জল, গাছপালা, কৃষিজমি, অনাবাদি জমি এবং বাড়ি বা রাস্তার পৃষ্ঠ—সবকটির তাপ শোষণ এবং তাপ নির্গমনের ধরন একে অপরের থেকে আলাদা। নির্মাণের কাজ করা হয়েছে এমন এলাকায় সূর্যের বিকিরণ বেশি শোষিত হয় এবং পরে সেই তাপ বেশি নির্গতও হয়। তাই নির্মিত এলাকা যত বাড়বে, ওই এলাকায় তাপও তত বাড়বে।


প্রশ্ন: কলকাতার কোন এলাকায় এই তাপের পার্থক্য বেশি দেখা যায়?

জয়নারায়ন: পার্ক স্ট্রিট, ধর্মতলা , সল্টলেক, নিউটাউন , হাওড়া, দমদম এবং ব্যারাকপুরের মতো এলাকায় ভূমিপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বেশি। অন্যদিকে, কল্যাণী, হালিশহর বা কাঁচরাপাড়ার মতো তুলনামূলক সবুজ বা পরিকল্পিত এলাকার সঙ্গে তুলনা করলে তাপমাত্রার পার্থক্য প্রায় 8 থেকে 10 ডিগ্রি পর্যন্ত হতে পারে। এর অর্থ হল, যেখানে নির্মিত এলাকা এবং বাড়ি বেশি, সেখানে তাপমাত্রা বেশি। আর যেখানে গাছপালা বা জলাশয় রয়েছে, সেখানে তাপমাত্রা তুলনামূলকভাবে কম। তবে তার মানে এই নয় যে একটি বাক্যে বলা যাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধির একমাত্র কারণ এটাই। কিন্তু নতুন করে আরও বেশি এলাকায় নির্মাণের কাজ বৃদ্ধি পেলে যে তাপমাত্রার কাঠামো বদলে যায় তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই।

প্রশ্ন: 2000 থেকে 2020 এই গত 20 বছরে জমির ব্যবহারে কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে?

জয়নারায়ন: আমাদের হিসেবে বলছে, আগে গাছপালা ছিল কলকাতায় এমন জমির পরিমাণ কমেছে 16 বর্গকিলোমিটার। কৃষিজমি কমেছে প্রায় 18 থেকে 20 বর্গকিলোমিটার। অনাবাদি বা পতিত জমির ক্ষেত্রে পরিমাণটা 20 থেকে 25 বর্গকিলোমিটার। জলাশয় কমেছে প্রায় 10 বর্গকিলোমিটার। এই জমিগুলির একটি অংশ নির্মিত এলাকায় পরিণত হয়েছে। পুরো শহর বা কলকাতা মহানগর এলাকার একই পরিসর বিবেচনা করলে দেখা যায়, প্রায় 20 বছর আগে নির্মিত এলাকার পরিমাণ ছিল প্রায় 72 শতাংশ। এখন তা বেড়ে প্রায় 86 শতাংশ হয়েছে। অর্থাৎ জমির ধরন বদলেছে। আর জমির ধরন বদলানোর সঙ্গে তাপেরও বদল হয়েছে। জলাশয়, কৃষিজমি ও গাছপালা থাকা এলাকায় তুলনামূলক কম তাপমাত্রা থাকে। নির্মিত এলাকায় বেশি তাপ থাকে।

প্রশ্ন: গাছ আছে এমন জমি বা জলাশয় নির্মাণের সঙ্গে তাপ বাড়ার কী সম্পর্ক ?

জয়নারায়ন: তাপের উৎস সূর্য। সূর্যের বিকিরণ পৃথিবীর মাটিতে এসে পড়ে। কিন্তু সব জায়গায় সেই বিকিরণ একইভাবে শোষিত হয় না। যদি বিকিরণ জলের উপর পড়ে, তার শোষণ এক রকম হবে। আবার গাছপালা থাকা জায়গায় অন্যরকম হবে । কারণ এই ধরনের এলাকায় বিকিরণ আটকে যায়। ফলে সেই এলাকা ঠান্ডা থাকে। একইভাবে কৃষিজমি এবং বাড়ির ছাদ বা রাস্তার মধ্যে তাপের দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে। আপনি যদি বাড়ির ছাদে দাঁড়ান, পায়ের নিচ থেকেও তাপ অনুভব করবেন। কিন্তু কোনও জলাশয়ের পাশে দাঁড়ালে একই ধরনের তাপ অনুভব করবেন না। কারণ দুটি পৃষ্ঠের তাপ শোষণ এবং নির্গমনের ক্ষমতা আলাদা। তাই জলাশয়, কৃষিজমি বা গাছপালা থাকা জমিকে যদি নির্মিত এলাকায় পরিবর্তন করা হয়, তাহলে তাপমাত্রা বাড়বে।

KOLKATA
কলকাতা নিয়ে উঠে এল নানা চাঞ্চল্যকর তথ্য (আরকেসি)

প্রশ্ন: নগরায়ণ বলতে ঠিক কী বোঝাচ্ছেন?

জয়নারায়ন: ভারতে নগরায়ণ বলতে সাধারণত শহরে মানুষের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও বাড়ি, পরিবহণ, জল সরবরাহ, স্কুল, সেতু এবং অন্যান্য পরিকাঠামো তৈরি হওয়াকে বোঝায়।কলকাতায় মানুষের সংখ্যা বাড়লে তাঁদের জন্য আরও বেশি পরিমাণে বাড়ি দরকার, পরিবহণ দরকার, জল দরকার, স্কুল দরকার, সেতু দরকার। ফলে এই প্রয়োজন মেটাতে জমির একটি অংশ নির্মাণের কাজে ব্যবহার করতে হয়।

প্রশ্ন: আর নগর বিস্তার কী?

জয়নারায়ন : শহুরে এলাকা ধীরে ধীরে আশপাশের দিকে ছড়িয়ে পড়লে তাকে নগর বিস্তার বলা যায়। প্রথমে শহর প্রান্তবর্তী এলাকার দিকে প্রসারিত হয় । তারপর আরও বাইরের দিকে যায়। একটা সময়ের পরে সেই এলাকাগুলিও শহরের অংশ হয়ে যায়। শহরের প্রান্তে আগে কৃষিজমি থাকতে পারে, গাছ থাকতে পারে, অনাবাদি জমি থাকতে পারে, জলাশয়ও থাকতে পারে। কিন্তু শহর যখন বাইরের দিকে এগিয়ে যায়, তখন এই জমিগুলিও নির্মিত এলাকায় পরিবর্তিত হয়।এভাবেই নগর বিস্তারের সঙ্গে জমির পরিবর্তন এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির সম্পর্ক তৈরি হয়।

প্রশ্ন: গাড়ি নাকি কংক্রিটের বাড়ি-কোনটি কলকাতাকে বেশি গরম করছে?

জয়নারায়ন: এটা মূলত গাড়ির বিষয় নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল বাড়ি, রাস্তা এবং অন্যান্য নির্মাণ। আমরা এগুলিকে ‘ইমপারভিয়াস সারফেস’ বলি। ধরুন, একটি অনাবাদি জমির উপর পিচের রাস্তা তৈরি করলেন। সেই পৃষ্ঠ বেশি বিকিরণ শোষণ করবে এবং পরে বেশি তাপ নির্গত করবে। আপনি যদি ফুটপাথের উপর হাঁটেন এবং পিচের রাস্তার উপর হাঁটেন, তাহলে রাস্তার উপর বেশি গরম অনুভব করবেন। অর্থাৎ বিভিন্ন পৃষ্ঠের তাপ শোষণ এবং তাপ নির্গমনের ক্ষমতা আলাদা।

প্রশ্ন: তাহলে গাড়ির কোনও ভূমিকা নেই?

জয়নারায়ন: না সেটা ভাবার কোনও কারণ নেই । গাড়িরও ভূমিকা রয়েছে। বেশি গাড়ি মানে বেশি নির্গমন। যেমন কার্বন ডাই-অক্সাইড একটি গ্রিনহাউস গ্যাস। এটি বায়ুমণ্ডলে তাপ আটকে রাখতে পারে এবং বায়ুমণ্ডলকে উষ্ণ করে। আবার শহরে বেশি মানুষ মানে বেশি যানবাহন এবং বেশি যাতায়াত। তার অর্থ বেশি নির্গমন এবং বেশি উষ্ণতা। শুধু তাই নয়, বেশি যানবাহন মানে আরও রাস্তা, আরও সেতু এবং আরও নির্মাণের প্রয়োজন। সেটিও শহরের তাপ বাড়ায়।

প্রশ্ন: কাজের কারণে দিনের বেশি সময়টা যাঁদের রাস্তায় থাকতে হয় তাঁদের উপর শহরের এই বাড়তি তাপের কী প্রভাব ?

জয়নারায়ন : তাঁরা খুব বেশি প্রভাবিত হবেন। খাবার পৌঁছে দেওয়ার কর্মী, ট্রাফিক পুলিশ, নির্মাণকর্মী, রিকশাচালক, ছোট দোকানদার বা দৈনিক মজুরির শ্রমিকরা দিনের বেশিরভাগ সময় বাড়ির বাইরে থাকেন । সরাসরি তাপের মধ্যে কাজ করেন। বিষয়টি বুঝতে একজন খাবার পৌঁছে দেওয়ার কর্মীকেই ধরুন। তিনি রাস্তায় থাকছেন এবং উচ্চ তাপমাত্রার মধ্যে কাজ করছেন। ফলে তাঁর স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব পড়বে। তাপপ্রবাহের সময় বিষয়টি আরও গুরুতর হয়। তখন অনেক সময় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাইরে না যাওয়ার মতো নির্দেশ বা সতর্কতা দেওয়া হয়। সকাল 11টা থেকে বিকেল 3টা পর্যন্ত বাইরে না থাকার পরামর্শ দেওয়া হতে পারে। আবহাওয়া দফতর বা রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা ব্যবস্থার তরফেও তাপপ্রবাহের সময় সতর্কতা দেওয়া হয়।

প্রশ্ন: দীর্ঘমেয়াদে এই তাপের ঝুঁকি কেন আরও বাড়তে পারে?

জয়নারায়ন: বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে পটভূমিগত উষ্ণতা বাড়ছে। তার সঙ্গে শহরের নিজস্ব তাপ যোগ হচ্ছে। ধরুন, পটভূমিগত উষ্ণতা 0.5 ডিগ্রি বাড়ল । তাহলে শহরের আগের তাপমাত্রা যদি 45 ডিগ্রি থাকে, তাহলে এখন তা বেড়ে 45.5 ডিগ্রি হতে পারে। পরের বছর আরও কিছুটা বাড়তে পারে। 10 বছর পরে আরও বেশি হতে পারে। অর্থাৎ বিশ্ব উষ্ণায়ন শহরের তাপকে আরও বাড়িয়ে দেবে এবং সমস্যাও আরও বাড়বে। বিশেষ করে দৈনিক মজুরিতে কর্মরত শ্রমিক, রিকশাচালক, ছোট দোকানদার, নির্মাণকর্মী এবং বাইরে কাজ করা মানুষ বেশি ঝুঁকিতে থাকবেন। তাঁদের জলশূন্যতা, তাপঘাতের মতো সমস্যা হতে পারে। অনেকের স্বাস্থ্য পরিষেবায় পৌঁছনোর সুযোগও সীমিত। ফলে তাঁদের ঝুঁকি আরও বাড়ে।

TEMPERATURE
কলকাতার তাপমাত্রা বাড়ার পিছনে কি শুধু জলবায়ু পরিবর্তনই দায়ী ? (ইটিভি ভারত)

প্রশ্ন: বর্ষাকালে বৃষ্টি হলেও গরম কমছে না কেন?

জয়নারায়ন: শহরে বৃষ্টি হলেও তাপ সব সময় চলে যায় না। এখন অনেক সময় বৃষ্টি একটানা হয় না। এক-দু’ঘণ্টা বৃষ্টি হল, তারপর আবার রোদ উঠল। তখন ফের তাপ বাড়তে শুরু করে। বৃষ্টির সময় তাপমাত্রা অবশ্যই কিছুটা কমে। কিন্তু যে পৃষ্ঠগুলি শহরকে গরম করছে, সেগুলি তো থেকেই যাচ্ছে। নির্মানের কাজ হয়েছে এমন পৃষ্ঠগুলিতে বৃষ্টির পরে আবার রোদ পেলে তাপ শোষণ করতে শুরু করে। তাই শুধু বৃষ্টি হলেই শহরের তাপের সমস্যা পুরোপুরি সমাধান হয় না।

প্রশ্ন: তাহলে কলকাতাকে ঠান্ডা রাখতে প্রথম কী করতে হবে?

জয়নারায়ন: আরও গাছ লাগাতে হবে, শহরের সবুজায়ন বাড়াতে হবে এবং শহরে যে খোলা জায়গাগুলি এখনও রয়েছে, সেগুলিকে রক্ষা ও পুনরুদ্ধার করতে হবে। আরও পার্ক থাকা দরকার।

প্রশ্ন: কোন কোন এলাকায় এখন বেশি নজর দেওয়া দরকার?

জয়নারায়ন: হাওড়া, এসপ্লানেড, পার্ক স্ট্রিট, সল্টলেক, নিউটাউন, দমদম, ব্যারাকপুর, গড়িয়া এবং দক্ষিণের মহেশতলার মতো এলাকায় নির্মাণ হয়েছে এমন এলাকা বেশি । ফলে সেখানকার তাপমাত্রাও বেশি। এই এলাকাগুলিতে কোথাও পরিত্যক্ত বা অনাবাদি জমি রয়েছে কি না, পরিত্যক্ত শিল্প এলাকা বা পরিত্যক্ত ভবন রয়েছে কি না, সেসব দেখতে হবে। সেখান থেকে কীভাবে আরও সবুজ তৈরি করা যায়, সেটা ভাবতে হবে। রাস্তার দু’পাশে আরও গাছ লাগানো যেতে পারে। পার্কের জায়গা তৈরি করা যেতে পারে।

প্রশ্ন: বাড়ির ক্ষেত্রেও কি তাপ কমানোর ব্যবস্থা করা সম্ভব?

জয়নারায়ন: অবশ্যই। বাড়িতে ‘কুল রুফ’ করা যেতে পারে। একটি সহজ উপায় হল ছাদ সাদা রং করা। সাদা রং সূর্যের বিকিরণকে প্রতিফলিত করে। কোনও পৃষ্ঠ যদি বিকিরণ শোষণ করে, তাহলে সেটি গরম হয়। কিন্তু যদি বিকিরণ প্রতিফলিত করে, তাহলে ততটা গরম হবে না। তাই প্রতিফলনশীল পৃষ্ঠ ব্যবহার করলে ভবনের তাপ কিছুটা কমানো সম্ভব। এর পাশাপাশি ছায়াযুক্ত রাস্তা এবং জল শোষণ করতে পারে এমন পেভমেন্টের কথাও ভাবা যেতে পারে।

প্রশ্ন: গণপরিবহণ বাড়ানো কি শহরের তাপ কমানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ?

জয়নারায়ন: খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ট্রেন, মেট্রো এবং গণপরিবহণের সুবিধা উন্নত করতে হবে। মানুষকে ব্যক্তিগত গাড়ির বদলে এই পরিবহণ ব্যবস্থাগুলি ব্যবহারে উৎসাহিত করতে হবে। হাঁটা এবং সাইকেল চালানোর সুযোগ বাড়াতে হবে। যানজট কমাতে হবে। এতে যানবাহনের নির্গমন কমবে। পাশাপাশি আরও রাস্তা তৈরির প্রয়োজনও কমবে। ফলে জমির চরিত্র পরিবর্তন করে নতুন নির্মিত পৃষ্ঠ তৈরির প্রয়োজন কম হবে।

প্রশ্ন: শিল্পাঞ্চলের দূষণ নিয়েও কি ভাবতে হবে?

জয়নারায়ন: অবশ্যই ভাবতে হবে। হাওড়া বা মহেশতলার মতো এলাকায় শিল্পাঞ্চল রয়েছে। সেখানে কীভাবে দূষণ কমানো যায়, তার উপায় খুঁজতে হবে এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

প্রশ্ন: ‘ব্লু-গ্রিন ইনফ্রাস্ট্রাকচার’ নিয়ে এখন খুব চর্চা হচ্ছে । বিষয়টি একটু সহজ করে বোঝাবেন ?

জয়নারায়ন: পার্ক, জলাভূমি, পুকুর, হ্রদ, খাল এবং গাছপালা আছে এমন অঞ্চলগুলিকে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত করে একটি ব্যবস্থা তৈরি করা যায়। একে ‘ব্লু-গ্রিন ইনফ্রাস্ট্রাকচার’ বলা হয়। অর্থাৎ আরও পার্ক, আরও পুকুর, খাল বা জলাশয় এবং গাছের সারি থাকা করিডর তৈরি করতে হবে। এই ধরনের নীল-সবুজ করিডর শহরের মধ্যে শীতল পরিবেশ তৈরি করতে সাহায্য করবে। কলকাতার মধ্যে দিয়ে হুগলি নদীও প্রবাহিত হয়েছে। নদীর কাছাকাছি অনেক নির্মাণ রয়েছে। তাই এই এলাকাগুলির পরিকল্পনার সময় বন্যার ঝুঁকির কথাও মাথায় রাখতে হবে।

প্রশ্ন: ইতিমধ্যেই ঘনবসতি আছে এমন এলাকায় কী করা উচিত ?

জয়নারায়ন : হাওড়া, মহেশতলা, এসপ্লানেড, পার্ক স্ট্রিট, গড়িয়া, ব্যারাকপুর, দমদম এবং সল্টলেকের মতো এলাকায় নির্মিত এলাকা ইতিমধ্যেই ঘন। তাই সেখানে নির্মাণ আরও বাড়ানোর পরিবর্তে সবুজায়ন এবং গাছের সংখ্যা বাড়াতে হবে। যেখানে সম্ভব, নির্মিত এলাকার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

KOLKATA
কলকাতার তাপমাত্রা নিয়ে চলছে গবেষণা (আরকেসি)

প্রশ্ন: আর শহর যে দিকে ভবিষ্যতে বাড়বে, সেখানে কী পরিকল্পনা দরকার?

জয়নারায়ন: শহরের পরিধি বাড়াবেই । তাকে আটকানো সম্ভব নয়। কিন্তু শহরকে পরিকল্পিতভাবে বাড়াতে হবে। রাজারহাট এবং দক্ষিণ কলকাতা মহানগর এলাকার প্রান্তবর্তী কিছু অঞ্চলে শহরের বিস্তার বেশি হচ্ছে। পুরাইপুর ও জলাভূমি অঞ্চল এবং বুদবুদ-গার্ডেনরিচ করিডরেও শহরের বিস্তার বেশি দেখা যাচ্ছে। এই জায়গাগুলিতে এখনও যে জলাভূমি বা গাছপালা রয়েছে, সেগুলিকে রক্ষা করা উচিত। সেখানে সবুজ বাফার তৈরি করা যেতে পারে। সম্ভব হলে জলাশয়ও রাখা উচিত।

প্রশ্ন: শহরের তাপ কমাতে মানুষের ঝুঁকির দিকটি কীভাবে দেখতে হবে?

জয়নারায়ন: শহরে কারা বেশি ঝুঁকিতে রয়েছেন, তা চিহ্নিত করতে হবে। তাপপ্রবাহ হলে কারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, সেটাও আগে থেকে জানা দরকার। স্কুল, হাসপাতাল, বয়স্কদের থাকার জায়গা এবং তাপের ক্ষেত্রে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় যে মানুষের বসবাস সেগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে। তারপর সেখানে কী ধরনের ব্যবস্থা প্রয়োজন, তা ঠিক করতে হবে। বাড়িঘর এমনভাবে তৈরি দরকার যাতে তা তুলনামূলক ঠান্ডা থাকে।

প্রশ্ন: কুলিং সেন্টার বা শীতলীকরণ কেন্দ্রের প্রয়োজন আছে?

জয়নারায়ন: এই ধরনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কুলিং সেন্টারে মানুষ তীব্র গরমের সময় কিছুটা সময় কাটাতে পারবেন। তারপর পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে আবার কাজে ফিরতে পারবেন। পরিষ্কার বাতাসের জায়গাও তৈরি করা যেতে পারে।

প্রশ্ন: তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

জয়নারায়ন: খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাপপ্রবাহ, বজ্রঝড় বা ঘূর্ণিঝড়ের মতো পরিস্থিতিতে যেমন মানুষকে বার্তা পাঠানো হয়, তেমনই তাপ ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সতর্কবার্তাও দিতে হবে। মানুষকে আগে থেকে জানাতে হবে যে তাপমাত্রা বাড়তে চলেছে । সেই তাপ থেকে কীভাবে নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে হবে সেটাও বলে দিতে হবে।

প্রশ্ন: সচেতনতার প্রয়োজন কতটা?

জয়নারায়ন: সচেতন থাকা খুব প্রয়োজন। অনেকে জানেন না জলবায়ু পরিবর্তন বা শহরের তাপ কীভাবে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে প্রভাব ফেলছে। জলবায়ু এবং আবহাওয়ার পরিবর্তন তাঁদের জীবনে কীভাবে প্রভাব ফেলছে, সেটা বোঝানো দরকার। তাই সতর্কবার্তার পাশাপাশি সচেতনতা কর্মসূচিও প্রয়োজন।

প্রশ্ন: ‘সারফেস আরবান হিট আইল্যান্ড’ বিষয়টি সাধারণ মানুষকে কীভাবে সহজ-সরল ভাষায় বোঝানো যায় ?

জয়নারায়ন: এটি খুব সহজ একটি হিসেব। প্রথমে কলকাতার মূল শহরের কোনও এলাকার গড় ভূমিপৃষ্ঠের তাপমাত্রা নিতে হবে। তারপর শহরের বাইরে, যেমন কল্যাণীর দিকে কোনও এলাকার গড় ভূমিপৃষ্ঠের তাপমাত্রা নেওয়া দরকার। মনে রাখতে হবে ওই এলাকায় যেন সবুজের পরিমাণ বেশি থাকে । এরপর দুটি তাপমাত্রার মধ্যে ফারাক কতটা সেটা দেখতে হবে । যে পার্থক্য পাওয়া গেল, সেটাই নগর তাপদ্বীপের তীব্রতা। এটিকে ‘হিট আইল্যান্ড’ বলা হয় কারণ শহরের তাপমাত্রা আশপাশের শহরতলি বা গ্রামের তুলনায় বেশি। আর আমরা যেহেতু ভূমিপৃষ্ঠের তাপমাত্রা নিচ্ছি, তাই এটি ‘সারফেস আরবান হিট আইল্যান্ড’।

TEMPERATURE
শহরের বৃদ্ধি নিয়ে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়ার সময় এসে গিয়েছে (ইটিভি ভারত)

প্রশ্ন: 4 থেকে 6 ডিগ্রি তীব্রতা বলতে ঠিক কী বোঝায়?

জয়নারায়ন: ধরুন, 2020 সালে কলকাতায় হিসেব করে নগর নগর উষ্ণতা তীব্রতা ৪ ডিগ্রি পাওয়া গেল। পরে 2026 সালে একই হিসাব করে যদি 6 ডিগ্রি পাওয়া যায়, তাহলে বোঝা যাবে তীব্রতা 2 ডিগ্রি বেড়েছে। এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এর অর্থ হল শহরের ভিতর এবং বাইরের এলাকার তাপমাত্রার পার্থক্য বাড়ছে। আমাদের এখন ভাবতে হবে কীভাবে এই তাপ কমানো যায়।

প্রশ্ন: কলকাতার সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কী?

জয়নারায়ন : শহরকে বড় হওয়া থেকে আটকানো যাবে না। আমরা বলতে পারি না যে শহর আর বাড়বে না। মানুষের সংখ্যা বাড়বে, পরিকাঠামোর প্রয়োজনে বাড়বে। কিন্তু শহরের বড় হওয়াটা স্মার্টভাবে করতে হবে। কিছু এলাকা ইতিমধ্যেই খুব ঘন হয়ে গিয়েছে। সেগুলিকে আর আগের মতো বাড়ানো সম্ভব নয়। সেখানে কীভাবে তাপ কমানো যায়, সেটা দেখতে হবে। অন্যদিকে শহর ভবিষ্যতে যে দিকে বাড়বে, সেই এলাকাগুলির জন্য আগে থেকেই পরিকল্পনা করতে হবে। কোথায় নির্মাণ হবে, কোথায় গাছ থাকবে, কোথায় জলাশয় থাকবে, কোথায় সবুজ বাফার থাকবে—এসব পরিকল্পনা করতে হবে। বিশ্ব উষ্ণায়ন থেকে আসা পটভূমিগত উষ্ণতা থাকবেই। তার সঙ্গে শহরের নিজস্ব তাপ যোগ হচ্ছে। শহরে মানুষ বাড়লে যানবাহন বাড়বে, নির্গমন বাড়বে, নির্মাণ বাড়বে এবং তাপও বাড়তে পারে। অর্থাৎ আমাদের সামনে দু’টি কাজ—ইতিমধ্যেই ঘন হয়ে যাওয়া এলাকাগুলিতে তাপ কমানো এবং ভবিষ্যতে শহর যে দিকে বাড়বে, সেখানে পরিকল্পিতভাবে শহরকে বাড়ানো। শহর বাড়বে। কিন্তু কীভাবে বাড়বে, সেটাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ । এখানেই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হবে ।

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