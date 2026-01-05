মেলার আগে গঙ্গাসাগর ঘাটের ভাঙনই প্রশাসন-পুণ্যার্থীদের কাছে প্রধান চ্যালেঞ্জ
জেলা প্রশাসনের বক্তব্য, গঙ্গাসাগর মেলার কথা মাথায় রেখে সুরক্ষিত ঘাটের ব্যবস্থা করা হয়েছে । সেখানে 24 ঘণ্টার নজরদারি থাকছে ।
Published : January 5, 2026 at 3:32 PM IST
গঙ্গাসাগর, 5 জানুয়ারি: কয়েকদিন পরেই শুরু গঙ্গাসাগর মেলা ৷ আর এই মেলাকে কেন্দ্র করে জলপথকে সুগম করতে ভেসেল-সহ পর্যাপ্ত যানবাহনের ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন ৷ তবে এই মুহূর্তে গঙ্গাসাগরে আসা মানুষদের জন্য বড় প্রশ্নের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানে থাকা ঘাটগুলির অবস্থা ।
ঘাটগুলির অবস্থা
দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গঙ্গাসাগর মেলার জন্য পুণ্যার্থীরা হাজার হাজার মাইল যাত্রা করে এখানে আসেন । কিন্তু তাঁদের মূল উদ্দেশ্য পুণ্যস্নানই এই মুহূর্তে বড় প্রশ্নের মুখে । কারণ সাগরে ভয়ানক ভাঙনের ফলে এতদিন ঘাট বলে পরিচিত জায়গাগুলি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে । যা রয়েছে তার অধিকাংশ জায়গায় চোখে পড়ছে বিপদের সংকেত ।
প্রশাসনের তরফ থেকে সতর্কবার্তা, এই ঘাট স্নানের জন্য উপযুক্ত নয় । কেন উপযুক্ত নয়, ইটিভি ভারতের তরফ থেকে কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল মন্দির লাগোয়া সাগরের ঘাটগুলি প্রবলভাবে ভাঙনের সম্মুখীন হয়েছে । রাজ্য প্রশাসনের তরফ থেকে ভাঙন রোধের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হলেও এই মুহূর্তে এই ঘাটগুলির অধিকাংশতেই রয়েছে মোটা কাদার স্তর । শাল কাঠের জঞ্জাল । ফলে স্নানের জন্য যাঁরা আসছেন তাঁদের মূল ঘাট থেকে এক থেকে দেড় কিলোমিটার হেঁটে যেতে হচ্ছে দূরে । তবেই স্নানের জন্য নামা সম্ভব হচ্ছে ।
প্রশাসনের উদ্যোগ
স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে কথা বললে তারা জানাচ্ছে, বিষয়টি অসুবিধাজনক হলেও এই মুহূর্তে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা ছাড়া কোনও উপায় অবশিষ্ট নেই । বিষয়টি নিয়ে ইটিভি ভারত কথা বলেছে সাগরের বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরার সঙ্গে । তিনি বলেন, "প্রত্যেক বছরের মতোই এ বছরও গঙ্গাসাগর মেলাকে সফল করার জন্য প্রশাসনের উদ্যোগের কোনও খামতি নেই । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে আসছেন । কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে লড়াইয়ের ক্ষমতা তো আমাদের নেই ।"
পরিস্থিতির কথা স্বীকার করে নিয়ে সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন, "এটা বাস্তব যে বিগত কয়েক বছরে প্রবল ভাঙনের মুখে পড়েছে গঙ্গাসাগর । গোটা সাগর দ্বীপ বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমুদ্র এগিয়ে আসছে । রাজ্য সেচ দফতরের তরফ থেকে উদ্যোগ নিয়ে গঙ্গাসাগরের ভাঙন রোধের জন্য সব রকম চেষ্টা করা হচ্ছে । কিন্তু সমস্যা হল, সরকারের তরফ থেকে সব রকম চেষ্টা করা হলেও সাগরকে তার পুরনো অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া কার্যত অসম্ভব । তাই এখানে আসা মানুষের এই অসুবিধা, অস্বীকার করার মতো কোনও বিষয় নয় ।"
জেলা প্রশাসনের বক্তব্য
জেলা প্রশাসনের এক কর্তার কথায়, "প্রতি বছর একটু একটু করে প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং নদী ভাঙনের জেরে ক্রমশ দূরত্ব কমছে কপিলমুনি মন্দিরের সঙ্গে সমুদ্রের । প্রতি বছর গঙ্গাসাগর মেলা থেকে শুরু করে মাঘী পূর্ণিমার ও মহালয়ার সময় দেশ বিদেশ থেকে পুণ্যার্থীদের সমাগম হয় কপিলমুনির আশ্রমে । সম্প্রতিক ভাঙন রাজ্য সরকারের মাথায় যেমন চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে, তেমনই এলাকাবাসীদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে গিয়েছে । এই অবস্থায় মাটি ফেলে সাময়িকভাবে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হলেও তা কার্যকরী হচ্ছে না । আর সে কারণেই কংক্রিটের নদী বাঁধ একমাত্র সমাধান সূত্র বলে মনে করা হচ্ছে । আর তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে 1 নম্বর স্নানঘাট থেকে 6 নম্বর স্নানঘাট পর্যন্ত স্থায়ী কংক্রিটের নদী বাঁধ নির্মাণ করা হবে ।"
প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ইতিমধ্যেই নেদারল্যান্ডসের সমুদ্র বিশেষজ্ঞরা গঙ্গাসাগরে এসে পরিদর্শন করছেন । কীভাবে আধুনিক প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানকে একত্রে কাজে লাগিয়ে সমুদ্র ভাঙন রোধ করার সম্ভব হবে সে বিষয়ে প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছে নেদারল্যান্ডসের প্রতিনিধি দল । 100 কোটি টাকা ব্যয়ে এই পথ সংরক্ষণের প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে । জেলা প্রশাসনের ওই কর্তা জানান, নেদারল্যান্ডসের প্রযুক্তি ব্যবহারের পরামর্শ নিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি রাজ্য সরকার । আইআইটি মাদ্রাজ ও আইআইটি চেন্নাইয়ের বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে ভাঙন মোকাবিলার জন্য ।
ঘাটগুলিতে 24 ঘণ্টার নজরদারি
এদিকে গঙ্গাসাগর মেলার সময় যাতে এখানে আসা মানুষদের অসুবিধা না হয় সেই দিকটা নজর রাখছে জেলা প্রশাসন ৷ দক্ষিণ 24 পরগনার জেলাশাসক অরবিন্দ মীনা বলেন, "মেলার কথা মাথায় রেখে সুরক্ষিত ঘাটের ব্যবস্থা করেছে জেলা প্রশাসন । এখানে 24 ঘণ্টার নজরদারি যেমন থাকছে, কোন সমস্যা হলে প্রস্তুত থাকছে উদ্ধারকারী দল । মোটের উপর গঙ্গাসাগর মেলাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সবরকম ব্যবস্থা নিচ্ছি আমরা । রবিবারই এ বিষয়ে একটা বৈঠক হয়েছে । আজ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে আসছেন । তিনি সরেজমিনে পরিস্থিতির পর্যালোচনা করবেন । যেহেতু এ বছর কুম্ভ নেই তাই অন্যান্য বছরের তুলনায় বাড়তি ভিড়ের সম্ভাবনা থাকছে । কিন্তু এই অবস্থাতেও যাতে কোন বিপদ-আপদ না ঘটে তার জন্য আমরা সক্রিয় থাকছি ।"
প্রশাসনের উদ্যোগ, সক্রিয়তার আশ্বাস সবকিছুর পরেও ঘাটগুলির অবস্থা নিয়ে চিন্তিত ভক্তরা । তবে এর জন্য অবশ্য পুণ্যার্থীদের আসা আটকাচ্ছে না । মূল মেলা শুরু হতে এখনও অনেকটা সময় বাকি আছে । দূর দূরান্ত থেকে মানুষ কিন্তু আসা শুরু করেছেন এখন থেকেই ।