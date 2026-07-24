মানিকচক-হরিশ্চন্দ্রপুরে শুরু নদীভাঙন, জল বাড়তেই সেই চেনা আতঙ্ক
গঙ্গার পর এবার ছোবল ফুলহরের ৷ জেলার দুই ব্লকে শুরু হয়েছে এই নদীর ভাঙন ৷ হরিশ্চন্দ্রপুরে নদীর জল ঢুকে পড়েছে ফসলি জমিতে ৷
Published : July 24, 2026 at 8:13 PM IST
মালদা, 24 জুলাই: 'একে গঙ্গায় রক্ষা নেই, সুগ্রীব ফুলহর' ৷ মানিকচক ও হরিশ্চন্দ্রপুরে শুরু হয়েছে ফুলহরের ভাঙন ৷ মানিকচক ব্লকের মথুরাপুর ও শংকরটোলা ঘাটে ফুলহরের ভাঙনে তলিয়ে গিয়েছে প্রায় 25 মিটার এলাকা ৷ হরিশ্চন্দ্রপুরের উত্তর ও দক্ষিণ ভাকুরিয়া, রশিদপুর, কাওয়াডোল এলাকাতেও শুরু হয়েছে নদীর ভাঙন ৷
সবচেয়ে বড় কথা, হরিশ্চন্দ্রপুরে ফুলহরের জল গ্রামে ঢুকতে শুরু করেছে ৷ ইতিমধ্যে জলের নীচে চলে গিয়েছে বহু আবাদি জমি ৷ একই সঙ্গে বন্যা আর ভাঙনের ভয় গ্রাস করেছে গ্রামবাসীদের ৷ পরিস্থিতির উপর নজর রেখে চলেছে সেচ দফতর ৷ তৈরি রয়েছে প্রশাসনও ৷
গত দু'সপ্তাহ ক্রমশই বেড়ে চলেছে ফুলহরের জলস্তর ৷ শুক্রবার এই নদীর জল 25.79 মিটার উচ্চতা দিয়ে বইছে ৷ জলস্তর বিপদসীমায় না পৌঁছোলেও শুরু হয়ে গিয়েছে তাণ্ডব ৷ বুধবার রাতেই ফুলহরের জল হরিশ্চন্দ্রপুর 2 নম্বর ব্লকের উত্তর ও দক্ষিণ ভাকুরিয়া, রশিদপুর ও কাওয়াডোল এলাকায় পাড় উপচে যায় ৷ এই জল শুক্রবার ঢুকে পড়েছে পাট সহ করলা ও পটলের মতো আনাজের জমিতে ৷ দ্রুত এই জল না নামলে আনাজের চাষে বিপুল ক্ষতি হবে বলে জানাচ্ছেন কৃষকরা ৷
রশিদপুরের এক আনাজ চাষি উত্তম মাহাতো জানিয়েছেন, নদীর ধারে আড়াই বিঘা জমিতে পটল চাষ করেছি ৷ ফলন বেশ ভালো হয়েছিল ৷ নিয়মিত বাজারে বিক্রি করছিলাম ৷ কিন্তু গতকাল ফুলহরের জল জমিতে ঢুকে গিয়েছে ৷ যতটা পেরেছি, গাছ থেকে পটল তুলে নিয়েছি ৷এখনও অনেকদিন ফসল তোলা যেত ৷ এই জল দু-চারদিনের মধ্যে জমি থেকে নেমে না-গেলে পটল গাছ পচে যাবে ৷ ধার, দেনা করে চাষ করেছিলাম ৷ ফসল নষ্ট হয়ে গেলে ঋণের টাকা মেটাব কী করে চিন্তায় রয়েছি ৷"
হরিশ্চন্দ্রপুর 2 নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তথা দুর্গত এলাকার বাসিন্দা মঞ্জু সাহার কথায়, "ফুলহরের জলস্তর শুধু বাড়ছেই না, এর সঙ্গে কয়েক জায়গায় নদীর ভাঙনও শুরু হয়েছে ৷ পুরো বিষয়টি চাঁচল মহকুমা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে ৷ নদীর জল চাষের জমিতে ঢুকে পড়ায় হয়তো পাটের কোনও সমস্যা হবে না, কিন্তু আনাজের জমি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাবে ৷ এখন এই জল দ্রুত নেমে গেলে মঙ্গল ৷ না-হলে কৃষকদের চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হবে ৷"
এদিকে মানিকচকের মথুরাপুর ও শংকরটোলার যে জায়গায় ফুলহরের ভাঙন শুরু হয়েছে, তার অদূরেই রয়েছে ঘন জনবসতি ৷ শংকরটোলা ঘাট সংলগ্ন এলাকার এক বাসিন্দা আলমগীর খান বলছেন, "আমার বাড়ি থেকে এখন ফুলহরের দূরত্ব মেরে-কেটে 35 মিটার ৷ গত বছর রাজ্য সরকারের তরফে কয়েক লাখ টাকায় এখানে ভাঙন রোধের কাজ হয়েছিল ৷ কিন্তু সেই কাজ কতটা নিম্নমানের ছিল, তা আজ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে ৷ এক বছরের মধ্যে সেই কাজ স্রোতের তোড়ে ভেঙে যাচ্ছে ৷ নদীর জল প্রতিদিন বাড়ছে ৷ বাড়ছে স্রোতও ৷ এভাবে জল বাড়তে থাকলে কয়েকদিনের মধ্যেই আমার বাড়ি নদীতে চলে যাবে ৷ দ্রুত ভাঙন রোধের কাজ না-হলে আমাদের ভিটেমাটি হারাতে হবে ৷"
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জেলা সেচ দফতরের এক আধিকারিক বলেন, "মালদা জেলায় মূলত জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নদী ভাঙন চলে ৷ এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি ৷ আমরা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি ৷ ইতিমধ্যেই গঙ্গার ভাঙন প্রবণ এলাকায় কাজ শুরু হয়েছে ৷ ফুলহরের ভাঙন রুখতেও দ্রুত কাজ করা হবে ৷ দফতরের ইঞ্জিনিয়াররা ভাঙন প্রবণ এলাকা পরিদর্শন করে এসেছেন ৷ তাঁদের রিপোর্টের ভিত্তিতে কাজের পরিকল্পনা করা হচ্ছে ৷"
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