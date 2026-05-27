বকেয়া পিএফ জমা না-দেওয়ায় লংভিউ চা-বাগানের ডিরেক্টরের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি ইপিএফও'র

বকেয়া পিএফ জমা না-দেওয়ায় লংভিউ চা-বাগানের ডিরেক্টরের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি ইপিএফও'র
Published : May 27, 2026 at 3:21 PM IST
শিলিগুড়ি, 27 মে: দীর্ঘদিনের বকেয়া প্রভিডেন্ট ফান্ডের অর্থ জমা না-দেওয়ায় লংভিউ চা-বাগানের ডিরেক্টর সৌরভ গর্গ-এর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে কর্মচারী ভবিষ্যৎ তহবিল সংস্থা। বকেয়া প্রায় 7 কোটি 30 লক্ষ টাকা আদায়ের লক্ষ্যে এই কড়া আইনি পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের আওতাধীন এই সংস্থা।
শিলিগুড়ি আঞ্চলিক কার্যালয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনার তথা রিকভারি অফিসার অঙ্কিত শ্রীবাস্তব এই পরোয়ানাটি জারি করে কার্শিয়াং থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে পাঠিয়েছেন ৷ নির্দেশ অনুযায়ী, অবিলম্বে বকেয়া অর্থ জমা না-দিলে, সৌরভ গর্গকে গ্রেফতার করে শিলিগুড়ির ভবিষ্যনিধি ভবনে অবস্থিত রিকভারি অফিসারের সামনে 24 ঘণ্টার মধ্যে হাজির করতে হবে।
এই ঘটনাটির পিছনে স্থানীয় সাংসদ রাজু বিস্তার সরাসরি হস্তক্ষেপ ও আন্দোলনের বড় ভূমিকা রয়েছে। গত 19 মে লংভিউ চা-বাগান পরিদর্শনে গিয়ে সাংসদ রাজু বিস্তা বাগান কর্তৃপক্ষকে বকেয়া পরিশোধের বিষয়ে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। চা-বাগানের শ্রমিকরা টানা 25 দিনেরও বেশি সময় ধরে 6 মাসের বকেয়া মজুরি এবং প্রায় 11 কোটি টাকার পিএফ, গ্র্যাচুইটি ও অন্যান্য পাওনার দাবিতে অনশন চালিয়ে আসছিলেন ৷ সাংসদ রাজু বিস্তা শ্রমিকদের ন্যায়বিচার পাওয়ার বিষয়ে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।
তিনি জেলা প্রশাসন, পুলিশ এবং শ্রম দফতরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। রাজু বিস্তার এই তৎপরতার পরপরই ইপিএফও-র তরফে এই গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হওয়ায় বিষয়টিকে শ্রমিকরা আন্দোলনের বড় জয় হিসেবে দেখছেন। সাংসদ স্পষ্ট জানিয়েছেন, যারা শ্রমিকদের অধিকার হরণ করেছে, তাদের কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না।
ইপিএফও'র তথ্য অনুযায়ী, 2013 থেকে 2022 সাল পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদে লংভিউ চা-বাগানের বিরুদ্ধে প্রায় 7,30, 67, 413 টাকা বকেয়া রয়েছে ৷ এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অ্যান্ড মিসলেনিয়াস প্রোভিশনস অ্যাক্ট, 1952-এর 8সি(2) ধারায় এই পরোয়ানা জারি করা হয়েছে ৷ 26 মে-এর মধ্যে এই ওয়ারেন্ট কার্যকর করার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল ৷
এই বিষয়ে মন্তব্য জানার জন্য লংভিউ চা-বাগান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাদের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷ বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে ৷