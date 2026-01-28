মাছ ধরা থেকে বিরত থাকুন ! মুড়িগঙ্গায় জাহাজডুবিতে দূষণ-উদ্বেগ পরিবেশবিদদের
বাংলাদেশি জাহাজ এমভি তামজীদ নাসির ফ্লাই অ্যাশ বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছিল ৷ সেসময় মুড়িগঙ্গা নদীতে ডুবে যায় সেটি ৷
Published : January 28, 2026 at 8:03 PM IST
কলকাতা, 28 জানুয়ারি: মুড়িগঙ্গায় অতিরিক্ত পরিমাণে ফ্লাই অ্যাশবাহী বাংলাদেশি জাহাজ ডুবে যাওয়ার ঘটনা একটা গুরুতর পরিবেশগত উদ্বেগ ৷ এমনটাই জানাচ্ছেন পরিবেশ বিজ্ঞানী সমেন্দ্রমোহন ঘোষ । বন্দর কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে ওভারলোডিং বন্ধের আর্জি জানিয়েছেন তিনি । পাশাপাশি সাধারণ মানুষ বা ছোট ছোট জেলেদের সেই সমস্ত জায়গায় মাছ ধরা থেকে বিরত থাকা ও সতর্ক করার জন্য পদক্ষেপ করতে দাবি জানানো হয়েছে ৷
চলতি বছরের 21 জানুয়ারি সুন্দরবন অঞ্চলের ঘোড়ামারা দ্বীপের কাছে ঘটনাটি ঘটে ৷ সেখানে অতিমাত্রায় ফ্লাই অ্যাশ বহনকারী একটি বাংলাদেশি জাহাজ ডুবে যায় । যা বাস্তুতন্ত্রের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায় বলে পরিবেশবিদদের মত ।
এই ঘটনায় পরিবেশ বিজ্ঞানী সমেন্দ্রমোহন ঘোষ দাবি করেন, স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন যে এমভি তামজীদ নাসির নামক ছোট জাহাজে অতিরিক্ত মাত্রায় বিষাক্ত ফ্লাই অ্যাশ ভর্তি ছিল । ফ্লাই অ্যাশে আর্সেনিক, পারদ, ক্যাডমিয়াম এবং সিসার মতো ভারী ধাতু রয়েছে ৷ আছে কার্বন কণা, যা জলকে ভয়ঙ্কর ভাবেই দূষিত করে থাকে । টন টন ফ্লাই অ্যাশ জলে মিশে যাওয়াতে জলজ প্রাণীর ক্ষতি হবেই এবং কৃষি উৎপাদনশীলতাকে প্রভাবিত করতে পারে । মাটির নীচে এই ফ্লাই অ্যাশ চরা পড়ে থিতিয়ে যায় । এর জেরে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা প্রায় তলানিতে ঠেকে ।
পরিবেশবিদদের একাংশ ওই ঘটনাস্থল ও বিস্তীর্ণ এলাকা পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কঠোর পর্যবেক্ষণ ও বন্দর কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিয়ন্ত্রণের দাবি জানিয়েছেন । জাহাজ সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেছেন তাঁরা । বিপুল পরিমাণে ফ্লাই অ্যাশ জলে মিশে যাওয়ার ক্ষেত্রে দূষণের কারণে অন্তত মাস খানেকের বেশি সময় সেই জলে মাছ ধরা বা কোনও ভাবে ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে মানুষকে সতর্ক করতে আবেদন করেছেন ।
এরই সঙ্গে পরিবেশবিদদের তরফে জানা গিয়েছে, জাহাজডুবিতে ফ্লাই অ্যাশ জলে মিশে দূষণ ঘটাতে পারে ৷ যার জেরে বিষাক্ত পদার্থ ভূগর্ভস্থ জলে প্রবেশ করে । সমুদ্রে মিশে সামুদ্রিক প্রাণীর ক্ষতি করবে । মৎস্য চাষের উপর প্রভাব পড়বে । দূষণ এই অঞ্চলের হাজার হাজার জেলের জীবিকাকে হুমকির মুখে ফেলেছে এই ঘটনা । এই জায়গায় ধরা মাছ বাজারে এলে সেটা খাবার ফলে সাধারণ মানুষের শরীরে নানা ধরনের রোগ বা সংক্রমণ হতে পারে । বাস্তুতন্ত্রের ব্যাঘাত ঘটবে । দূষণ জলের রসায়ন পরিবর্তন করতে পারে এবং স্থানীয় খাদ্যশৃঙ্খলকে ব্যাহত করতে পারে ।
পরিবেশ বিজ্ঞানী সমেন্দ্র মোহন ঘোষ বলেন, "এটি নদীর বাস্তুতন্ত্রের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য হুমকি । মাছের ঘনত্ব হ্রাস পাবে ব্যাপকভাবে । যার সরাসরি প্রভাব পড়বে ছোট ছোট জেলেদের উপর । ম্যানগ্রোভ বাস্তুতন্ত্রও ঝুঁকির মুখে পড়বে । জমা ছাই সূর্যালোককে বাধাগ্রস্ত করবে । সালোকসংশ্লেষণ ব্যাহত করবে । নদীর তলদেশে ভারী ধাতু জমা করবে । ধীরে ধীরে খাদ্যশৃঙ্খলে প্রবেশ করবে । যা গুরুতর পরিবেশগত এবং স্বাস্থ্যগত হুমকির সৃষ্টি করবে । এই ক্ষেত্রে শুধু জলের মান পরীক্ষা করে বিরত থাকলে হবে না । জেলেদের বোঝানো, আশপাশের এলাকার লোকজনকে বোঝানো, টুরিস্ট লঞ্চ চালকদের বোঝানোর মাধ্যমে দূষণের হাত থেকে দূরে রাখতে হবে । ওভার লোড বন্ধ করলে এই দুর্ঘটনার ঝুঁকিও অনেকটাই কমে যায় । ফলে দূষণ সৃষ্টির ঝুঁকি কমে ।"