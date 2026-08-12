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সরোবরের বাস্তুতন্ত্র রক্ষা করেই হোক পর্যটন স্থল ! একাধিক পরামর্শ উদ্বিগ্ন পরিবেশবিদের

পরিবেশবিদ সোনেন্দ্রমোহন ঘোষ জানাচ্ছেন, পর্যটন ক্ষেত্র করতে আপত্তি নেই । কিন্তু জাতীয় সরোবরে কোনও ভাবেই পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র বিপন্ন করা যাবে না ।

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সরোবরের বাস্তুতন্ত্র রক্ষা করেই হোক পর্যটন স্থল ! (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 12, 2026 at 7:10 PM IST

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কলকাতা, 12 অগস্ট: রবীন্দ্র সরোবর হয়ে উঠতে চলেছে পর্যটন ক্ষেত্র । সরোবরে পা রাখলে কাটতে হবে টিকিট । সেখানে হবে বেশ কিছু কর্মকাণ্ড । আর সেই নিয়েই উদ্বেগ প্রকাশ করছেন পরিবেশ কর্মী থেকে প্রাতঃভ্রমণকারীরা । তাঁদের বক্তব্য, শহুরে জীববৈচিত্র্যের কেন্দ্রস্থলগুলি পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম ভারসাম্যের উপর আলোকপাত করা প্রয়োজন ।

192 একর জুড়ে বিস্তৃত রবীন্দ্র সরোবর, যাকে অনেকেই দক্ষিণের ফুসফুস হিসেবে চেনেন । এর অভ্যন্তরে হ্রদটি রয়েছে প্রায় 73 একর জুড়ে । 7,900-রও বেশি গাছ এবং চারটি স্বতন্ত্র দ্বীপ আছে সেখানে । এটি কলকাতার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত অভয়ারণ্য হিসেবে কাজ করে । যেখানে স্থানীয় পাখি থেকে শীতকালীন পরিযায়ী পাখি যেমন গ্রিনিশ ওয়ার্বলার, সাইবেরিয়ান রুবিথ্রোট এবং এশিয়ান ওপেনবিলকে আশ্রয় নিতে দেখা যায় ৷ দিনকয়েকের জন্য রবীন্দ্র সরোবরই হয় ওঠে এই পরিযায়ীদের ঘরবাড়ি ।

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সরোবরে হবে প্যাডেল বোটিং (নিজস্ব চিত্র)

পরিবেশবিদদের দাবি, যদি প্যাডেল বোটিং বা সরোবরে প্রবেশের টিকিট চালু হয়, রাজস্ব আদায় চালু করা হয়, তবে জাতীয় হ্রদ সংরক্ষণ পরিকল্পনার নির্দেশিকা এবং জাতীয় সবুজ ট্রাইব্যুনালের নির্দেশনার উপর ভিত্তি করে পরিবেশ-কেন্দ্রিক আদর্শ কার্যপ্রণালী অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে ।

পরিবেশবিদ সোনেন্দ্রমোহন ঘোষ জানাচ্ছেন, "পর্যটন ক্ষেত্র করতে আপত্তি নেই । কিন্তু জাতীয় সরোবরে কোনও ভাবেই পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র বিপন্ন করা যাবে না । সরোবর রক্ষায় অর্থ উপার্জন প্রয়োজন । তবে বেশ কিছু উদ্বেগের বিষয় আছে যা আমার পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে ।"

তাঁর পর্যবেক্ষণে উঠে আসা প্রতিটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করেছেন পরিবেশবিদ সোনেন্দ্রমোহন ঘোষ ৷ সেগুলি হল...

সরোবরের নীরবতা ও শব্দ নিয়ন্ত্রণ

শব্দ দূষণ বিধিমালা অনুসারে সম্পূর্ণ 192-একর কমপ্লেক্সটিকে একটি নীরব অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করতে হবে । দিনের বেলায় পারিপার্শ্বিক শব্দের মাত্রা 45 ডিবি-এর নীচে এবং রাতে 40 ডিবি-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে । পরিধির রাস্তা বরাবর লাউড স্পিকার, সঙ্গীতানুষ্ঠান, উচ্চ ভলিউমের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম এবং যানবাহনের হর্ন বাজানো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে ।

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সরোবর নিয়ে একাধিক পরামর্শ উদ্বিগ্ন পরিবেশবিদের (নিজস্ব চিত্র)

দ্বীপগুলোর সীমানায় কঠোর সুরক্ষা বলয়

হ্রদের মধ্যে তিনটি বন্য দ্বীপ পানকৌড়ি, বক এবং নিশিবকের জন্য অপরিহার্য বিশ্রাম ও বাসা বাঁধার স্থান হিসেবে কাজ করে । প্রতিটি দ্বীপকে ভাসমান ন্যূনতম 50 থেকে 100 মিটারের একটি প্রবেশ-নিষেধাজ্ঞা অঞ্চল দিয়ে ঘিরে রাখতে হবে । এই অঞ্চলের ভিতরে কোনও প্যাডেল বোট বা মানুষের কার্যকলাপের অনুমতি দেওয়া যাবে না ।

প্রাকৃতিক উপকূলরেখা ও দ্বীপ সুরক্ষা

কংক্রিটের বাঁধ পরিহার করুন । দ্বীপের ক্ষয় নিয়ন্ত্রণ কঠোরভাবে জৈব-প্রকৌশল পদ্ধতির উপর নির্ভর করা উচিত ৷ যেমন স্থানীয় নদী তীরবর্তী গাছপালা ভেটিভার ঘাস, বাঁশের চাটাই এবং স্থানীয় নলখাগড়া রোপণ করা, যা মাটিকে স্থিতিশীল করার পাশাপাশি তলদেশের জীব এবং জলচর পাখিদের জন্য প্রাকৃতিক ক্ষুদ্র-আবাসস্থল তৈরি করে ।

প্যাডেল বোটিং পরিচালনার নিয়মাবলী

মোটরচালিত ব্যবস্থা বর্জন, তেল ছড়ানো থেকে বিরত থাকা, জলের নীচে জলজ প্রাণীদের শব্দগত ব্যাঘাত এড়াতে শুধুমাত্র মানব-চালিত, মোটরবিহীন প্যাডেল/বৈঠা চালিত নৌযানের অনুমতি দিন ।

নৌকা বিহারের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ

একটি নির্ধারিত গভীরতা থাকবে । সেই সংক্রান্ত এবং পরিবেশগত ধারণক্ষমতা মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে একই সময়ে চলাচলকারী জলযানের জন্য একটি কঠোর সর্বোচ্চ সীমা স্থাপন করুন ।

সময়সীমা সংক্রান্ত বিধিনিষেধ

সূর্যাস্তের অন্তত 1.5 ঘণ্টা আগে সমস্ত নৌবিহার বন্ধ করা দরকার, যাতে জলচর পাখিরা নির্বিঘ্নে তাদের বাসায় ফিরতে পারে ।

দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিকের ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা প্রদান । ব্যবহার শূন্যে নামিয়ে এনে প্রবেশদ্বারগুলিতে সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিকের উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা । যা ব্যাগ পরীক্ষা এবং জরিমানার মাধ্যমে বলবৎ করা হবে ।

জলের গুণমান পর্যবেক্ষণ

দ্রবীভূত অক্সিজেন, জৈবিক অক্সিজেনের চাহিদা এবং ঘোলাটেভাবের নিয়মিত মাসিক পরীক্ষা । যে কোনও ড্রেজিং বা পলি অপসারণ অবশ্যই কঠোর এনজিটি-র তত্ত্বাবধানে করা দরকার । নির্বিঘ্ন কাটার সাকশন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে ।

ধারণক্ষমতা ও রাজস্ব পুনঃবিনিয়োগ

সংগৃহীত প্রবেশমূল্য এবং নৌবিহারের আয়ের 100 শতাংশ সাধারণ বাণিজ্যিক উন্নয়নের পরিবর্তে কঠোরভাবে পরিবেশগত সংরক্ষণ, বৃক্ষ পরিচর্যা, জল পরিস্ফুটন এবং জীববৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট করতে হবে ।

সোনেন্দ্রমোহন ঘোষের আরও দাবি, এই কঠোর পরিবেশগত সীমারেখা ছাড়া মানুষের চলাচল বৃদ্ধি হলে, শহরের শেষ অবশিষ্ট শহুরে বনাঞ্চল নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি প্রবল হবে ৷

TAGGED:

SAROBAR ECOSYSTEM
TOURIST DESTINATION
রবীন্দ্র সরোবর
পর্যটন ক্ষেত্র
RABINDRA SAROBAR

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