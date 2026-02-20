দোলে শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরিতে আবির খেলা নিষিদ্ধ ! চিঠি সুভাষ দত্তের
দোলের দিন আবির ও রং খেলা হলে, পরিবেশ দূষণের সেই ছবি গ্রিন ট্রাইব্যুনালে পাঠানোর হুঁশিয়ারি দিলেন সুভাষ দত্ত ৷
Published : February 20, 2026 at 3:56 PM IST
বোলপুর, 20 ফেব্রুয়ারি: জঙ্গলের পরিবেশ ধ্বংস করে যাতে কোনওভাবেই শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি জঙ্গলে দোলের দিন আবির বা রঙ খেলা না-হয়, সেই দাবিতে বীরভূমের জেলাশাসককে চিঠি দিলেন পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত ৷ তা সত্ত্বেও যদি দোলের দিন সোনাঝুরি জঙ্গলে মানুষের ভিড় ও রং খেলা হয়, তাহলে সেই ছবি তিনি জাতীয় পরিবেশ আদালতে পাঠাবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ৷
উল্লেখ্য, সোনাঝুরি জঙ্গলের খোয়াইহাট বেআইনি, এই অভিযোগে আগে থেকেই জাতীয় পরিবেশ আদালতে মামলা চলছে ৷ সেই আবহে 3 মার্চ দোলের দিন প্রতিবারের মতো জঙ্গল ধ্বংস করে বিশাল জমায়েত করে যাতে আবির-রঙ খেলা না-হয়, সেই দাবিতে প্রশাসনকে সজাগ থাকার আবেদন করলেন পরিবেশকর্মী ৷
যদি, এবারও সোনাঝুরি জঙ্গল ধ্বংস করে মানুষজন আবির ও রঙ খেলায় মাতেন, তাহলে সেই ছবি নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হবেন বলে জানিয়েছেন সুভাষ দত্ত ৷ তিনি বলেন, "আমি বীরভূম জেলাশাসককে চিঠি দিয়েছি ইমেল মারফত ৷ তিনি জেলার প্রশাসনিক প্রধান, তাই তাঁকে বিষয়টা জানিয়েছি ৷ দোলের দিন যাতে সোনাঝুরি জঙ্গলে নন ফরেস্ট অ্যাক্টিভিটি না-হয়, তার আবেদন করেছি ৷ একে তো সোনাঝুরির হাট নিয়ে মামলা চলছে ৷ সবাই এই মামলার পার্ট ৷ তাই যেন দোলের দিন জঙ্গল ধ্বংস করে রঙ-আবিরে মাততে না-দেওয়া হয় ৷ যদি, হয় আমি সেই ছবি আদালতে তুলে ধরব ৷"
উল্লেখ্য, 2019 সালে বিশ্বভারতীতে বসন্ত উৎসবে লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢল নেমেছিল ৷ উৎসবের নামে 'বসন্ত তাণ্ডব' দেখেছিল শান্তিনিকেতনবাসী ৷ আশ্রম প্রাঙ্গন রক্ষা করতে পরের বছর থেকে দোলের দিন বসন্ত উৎসব বন্ধ করে দিয়েছিলেন বিশ্বভারতীর তৎকালীন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী ৷
2023 সালের 17 সেপ্টেম্বর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমা দিয়েছে ইউনেসকো ৷ তাই ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলি রক্ষা করতে আর দোলের দিন বসন্ত উৎসব হয় না ক্যাম্পাসে ৷ বদলে অন্যদিন করা হয় ৷ সেখানেও বহিরাগতদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না ৷ এবারও তা অব্যাহত থাকছে ৷ এবার 6 মার্চ বিশ্বভারতীতে বসন্ত উৎসব হবে ঘরোয়া পরিবেশে ৷
কিন্তু, 2020 সাল থেকে দেখা যাচ্ছে দোলের দিন শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি জঙ্গলে মানুষের ঢল নামছে ৷ অভিযোগ, উন্মত্ত জনতা জঙ্গলের পরিবেশ ধ্বংস করে, বন আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আবির ও রঙের খেলায় মাতেন ৷ চার চাকা গাড়ি থেকে বাইক, জঙ্গলের গাছ মারিয়ে ঢুকে পরে ৷ অভিযোগ, সব দেখেও এ নিয়ে চুপ থাকে বন দফতর, বোলপুর পুরসভা ও শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ ৷
এবারেও বন আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পরিবেশ ধ্বংসের সম্ভাবনা প্রবল বলে অভিযোগ করেছেন সুভাষ দত্ত ৷ তাই প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বীরভূমের জেলাশাসক ধবল জৈনকে চিঠি দিয়েছেন পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত ৷ চিঠিতে তিনি লেখেন, "সোনাঝুরির হাট নিয়ে জাতীয় পরিবেশ আদালতে মামলা চলছে ৷ এই আবহে আগের মতো যাতে অরণ্য বহির্ভূত কার্যকলাপ দোলের দিন না-হয়, তা দেখার আবেদন জানাই ৷ তার জন্য আশাকরি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন ৷"
যদিও, সোনাঝুরির খোয়াই হাটে গেলে দেখা যাবে সেখানে বন দফতরের তরফে বোর্ড লাগানো আছে ৷ তাতে লেখা আছে, "বনভূমিতে অনধিকার প্রবেশ নিষেধ ৷ যা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ ৷ বন দফতরের জায়গায় বনভোজন, মাইক বাজানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ৷ নীরবতা পালন করুন ৷" আর এই আইনি সতর্কতামূলক বোর্ডের পাশেই রমরমিয়ে চলছে 'বেআইনি' সোনাঝুরির খোয়াই হাট ৷
যদিও, সোনাঝুরির খোয়াই হাট কমিটির সম্পাদক তন্ময় মিত্র আগেভাগে বলেন, "আমরা দোলের দিন সোনাঝুরি জঙ্গলে কোনও উৎসব করছি না ৷ আগেরবারেও কোনওরকম দোল খেলার আয়োজন করা হয়নি ৷ মানুষজন যাতে প্রবেশ না-করে, বন দফতর ও পুলিশ দেখুক ৷ আমরা নিজেদের পেটের দায়ে চাই পরিবেশ বেঁচে থাকুক ৷"
এ নিয়ে বীরভূমের জেলাশাসক ধবল জৈন বলেন, "সোনাঝুরি জঙ্গল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের ৷ ওনারাই ভালো বলতে পারবেন ৷"
উল্লেখ্য, 2000 সালে গুটিকতক স্থানীয় আদিবাসী শিল্পীদের শিল্পকর্ম নিয়ে শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি জঙ্গলে একটি হাট বসিয়েছিলেন আশ্রমিক শ্যামলী খাস্তগীর ৷ কিন্তু, সপ্তাহে মাত্র একদিন, শনিবার এই হাট বসত ৷ তেমন আনাগোনা ছিল না মানুষজনের ৷ তখন এই হাটের নাম ছিল 'শনিবারের হাট' ৷ এখন এই হাটের নাম দেওয়া হয়েছে 'খোয়াই হাট' ৷
রাজ্যে পালাবদলের পর এই হাটের পরিধি শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ বর্তমানে কমপক্ষে 1700 ব্যবসায়ী বসেন হাটে ৷ তাও সপ্তাহে একদিন নয়, সব দিনই ৷ তা-ও এই হাটে স্থান নেই স্থানীয় শিল্পীদের, বেশির ভাগই বহিরাগত বলে অভিযোগ ৷ তাছাড়া, প্রশ্ন হল বন দফতরের জায়গায় কীভাবে একটি ব্যবসায়িক হাট বসতে পারে ? এই হাটের জন্য ধ্বংস জঙ্গলের পরিবেশ নষ্ট হওয়ার অভিযোগ তুলে জাতীয় পরিবেশ আদালতে মামলা করেছেন পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত ৷ সেই মামলার মাঝেই এবার সোনাঝুরি জঙ্গলে বসন্ত উৎসবকে কেন্দ্র করে নয়া হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন এই পরিবেশকর্মী ৷