অবিলম্বে ফুটপাথ দখল-মুক্ত করার দাবি, কলকাতার প্রশাসক-পুলিশ কমিশনারকে চিঠি পরিবেশবিদের
কলকাতার ফুটপাথ জবরদখল মুক্ত করার ক্ষেত্রে হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ কার্যকর করার দাবি জানিয়েছেন পরিবেশবিদ এসএম ঘোষ।
Published : August 9, 2026 at 7:35 PM IST
কলকাতা, 9 অগস্ট: শহর কলকাতার সিংহভাগ ফুটপাত চলে গিয়েছে দখলদারদের কবলে। হকার রাজ থেকে বেআইনি পার্কিং ফুটপাথের দেখা নেই। এবার পথচারীদের অধিকারের কথা মনে করিয়ে অবিলম্বে ফুটপাথ দখল মুক্ত করার দাবি জানালেন পরিবেশ বিজ্ঞানী সোমেন্দ্র মোহন ঘোষ। তিনি এই দাবি জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন কলকাতা কর্পোরেশনের প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে ও কলকাতা পুলিশের কমিশনার অজয় নন্দকে।
কলকাতার ফুটপাথ জবরদখল মুক্ত করার ক্ষেত্রে হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ কার্যকর করার দাবি জানিয়েছেন পরিবেশবিদ এসএম ঘোষ। নাগরিক অধিকার রক্ষা এবং প্রবীণ নাগরিকদের নিরাপদ হাঁটাচলা নিশ্চিত করার দাবি করেন। তিনি দাবি করেন, কলকাতার রাস্তায় পথচারীদের নিরাপদে হাঁটার মৌলিক অধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। চিঠিতে তিনি লেখেন, প্রবীণ নাগরিক, শিশু এবং শারীরিক প্রতিবন্ধকতা থাকা মানুষদের দৈনন্দিন কষ্টের মুখে পড়তে হয়।
শহরের অধিকাংশ ফুটপাথ বেআইনিভাবে দখল হয়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষকে বাধ্য হয়ে জীবন হাতে নিয়ে ব্যস্ত রাস্তায় হাঁটতে হচ্ছে। এটি ভারতীয় সংবিধানের 21 নম্বর অনুচ্ছেদে প্রদত্ত নাগরিকদের মৌলিক জীবনধারণের অধিকারের সরাসরি লঙ্ঘন। হকার্স ইউনিয়ন এবং অননুমোদিত বিক্রেতারা কলকাতা হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের একাধিক নির্দেশিকা প্রকাশ্যে অমান্য করছে।
তাঁর কথায়, "এক তৃতীয়াংশ ফুটপাথ হকারি করতে হবে, এই নিয়মের অবমাননা করে চলেছে হকারদের সিংহভাগ। টাউন ভেন্ডিং কমিটি এবং আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যে ফুটপাথের চওড়ার সর্বোচ্চ এক-তৃতীয়াংশ হকাররা বসতে পারবেন। বাকি দুই-তৃতীয়াংশ পথচারীদের জন্য সম্পূর্ণ ফাঁকা রাখতে হবে। কিন্তু গরিয়াহাট, হাতিবাগান, ধর্মতলা বা রাসবিহারীর মতো বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলিতে 80 শতাংশ থেকে 100 শতাংশ ফুটপাথই দখল করে রাখা হয়েছে। বেশকিছু জায়গায় সংকীর্ণ ফুটপাথে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করছে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী যে সমস্ত ফুটপাথের চওড়া 5 ফুট বা তার কম, সেখানে কোনওভাবেই হকারি করা যাবে না। অথচ উত্তর ও মধ্য কলকাতার গলি এবং মূল রাস্তায় এই নিয়ম সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। নো-হকিং জোনের তোয়াক্কা না করছে না হকাররা।"
তাঁর দাবি, শহরের 56টি প্রধান রাস্তার মোড় থেকে 50 ফুট এলাকা এবং হেরিটেজ ভবন ও পুর মার্কেটের প্রবেশদ্বার থেকে 45 ফুট পরিধির মধ্যে হকারি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হলেও সেখানে দেদার দোকান চালানো হচ্ছে। পথচারীদের চলাচলের রাস্তায় দাহ্য প্লাস্টিক,তারপোলিন, স্থায়ী বাঁশের কাঠামো এবং খোলা আগুনে রান্না করার ফলে যেকোনও সময় বড় অগ্নিকাণ্ড ও বিপদের আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে বলেও জানান তিনি। এসএম ঘোষ বলেন, "পথচারীদের, বিশেষ করে প্রবীণ নাগরিকদের ফুটপাথ দিয়ে নিরাপদে হাঁটার মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। ফুটপাথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ায় বাধ্য হয়ে মানুষকে দ্রুতগামী গাড়ির পাশে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হচ্ছে। কেএমসি এবং কলকাতা পুলিশকে অবিলম্বে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা বাস্তবায়ন করতে হবে।"
এছাড়াও চারটি বিষয় তিনি তুলে ধরেছেন তিনি,
1. যৌথ সীমানা নির্ধারণ ও উচ্ছেদ অভিযান। কেএমসি এবং কলকাতা পুলিশের যৌথ উদ্যোগে অবিলম্বে ফুটপাথে এক তৃতীয়াংশ আইনি সীমানা চিহ্নিত করতে হবে এবং 5 ফুট বা তার কম চওড়া ফুটপাথ থেকে সমস্ত বেআইনি দোকান সরাতে হবে।
2. নো-হকিং জোন কড়াকড়িভাবে বজায় রাখা। 56টি প্রধান রাস্তার মোড় থেকে 50 ফুট এবং পুর মার্কেট ও হেরিটেজ গেট থেকে 45 ফুটের নো-হকিং জোন কঠোরভাবে ফাঁকা রাখতে হবে।
3. বিপজ্জনক কাঠামো অপসারণ। প্লাস্টিকের তারপোলিন, স্থায়ী খাঁচা বা কাঠামো এবং ফুটপাথে খোলা আগুনে রান্নার কাঠামো অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।
4. প্রবীণ নাগরিকদের জন্য সুগম ফুটপাথ। বয়স্ক ও বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত নাগরিকদের সুবিধার্থে মসৃণ, বাঁধামুক্ত এবং নিরাপদ ফুটপাথ পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে।