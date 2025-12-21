শুকনো পাতা পোড়ানোয় বাড়ছে দূষণ ! বিকল্প পরামর্শ দিয়ে মেয়রকে চিঠি পরিবেশ সংগঠনের

শুকনো পাতা পোড়ানোয় বাড়ছে দূষণ ! বিকল্প পরামর্শ দিয়ে মেয়রকে চিঠি পরিবেশ সংগঠনের
ওই চিঠিতে মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে পুরনো পন্থা অবলম্বন করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে পরিবেশ সংগঠনের তরফে ৷ কী সেই পন্থা ?
Published : December 21, 2025 at 5:37 PM IST
কলকাতা, 21 ডিসেম্বর: শুকনো পাতা পোড়ানোয় শহরে দূষণের মাত্রা বাড়ছে ৷ এমনটাই দাবি পরিবেশ সংগঠনের ৷ এবার তাই তারা দূষণ ঠেকাতে বিকল্প পরামর্শ দিয়ে চিঠি পাঠাল কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে ৷
মূলত শীতের আগমনে এক্কেবারে শুরু থেকেই দিল্লি ঢেকেছে ধোঁয়ার চাদরে । লাগামহীন বায়ুদূষণের অন্যতম কারণ হিসাবে সমীক্ষায় উঠে এসেছে, আশপাশের রাজ্যের জমিতে ধানের গোড়া পোড়ানো ।
পরিবেশ সংগঠনগুলির দাবি, শহর কলকাতার বাতাসের মানেরও ক্রমশ অবনতি হচ্ছে । শহরের বিভিন্ন এলাকায় যথেচ্ছভাবে গাছের ঝড়ে পড়া শুকনো পাতা পোড়ানো হয়, যা দূষণ কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে । আর সেই অযাচিত দূষণ কীভাবে ঠেকানো যায়, তার জন্য মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে পুরনো পন্থা অবলম্বন করতে পরামর্শ দিল পরিবেশ সংগঠন পাবলিক । কলকাতার মেয়র ছাড়াও পরিবেশ ও উদ্যান বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ সদস্যকেও চিঠি দেয় তারা ।
পরিবেশ সংগঠনের ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, এই ঘটনায় নাগরিক হিসেবে তাঁরা উদ্বিগ্ন । পাতা পোড়ানো অভ্যাস হয়ে গিয়েছে সাফাই কর্মীদের । একটা সময় গাড়ির অভাব বা পরিকাঠামোর ঘাটতি থাকায় এই পথ নেওয়া হত । কিন্তু এখন কলকাতা পুরনিগমের সাফাই বিভাগের হাতে আধুনিক গাড়ি আছে । উন্নত হয়ছে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা তারপরেও এই ঘটনা ঘটে চলেছে যেটা সঠিক নয় । বেশ কিছু জায়গায় এই ঘটনা চোখে পড়েছে ।
চিঠিতে আবেদন করা হয়েছে, কলকাতা পুরনিগমের উদ্যানগুলিতে একটি করে গর্ত তৈরি করা হোক । শুকনো পাতা না পুড়িয়ে সেখানে জমা করা হোক । যা ভবিষ্যতে সারে পরিণত হবে । এই সারের গুণগতমান অত্যন্ত ভালো ও মূল্যবান । পাওয়া যায় কম পরিমাণে । পুলিশের সঙ্গেই উদ্যান বা বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে থাকা আবাসনে নিরাপত্তারক্ষীদের নজরদারির কাজে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করানো হোক ।
পরিবেশকর্মী বনানী কক্কর বলেন, "শীতের সময় পাতা পোড়ানোয় ভয়ঙ্কর দূষণ হয় । এটা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে । আমরা পরামর্শ দিয়েছি প্রতি উদ্যানে বা আবাসনে একটি করে গর্ত করার । যেখানে লোকজন যাওয়া-আসা কম, সেখানে নিরাপদে এই গর্ত করে তাতে এই সব পাতা ফেলা হোক ৷ সেটা জল দিয়ে রাখতে হবে । ধীরে ধীরে এটা সারে পরিণত হবে । এই সার রাসায়নিক সারের তুলনায় অনেক উৎকৃষ্টমানের এবং দামিও ।"
তিনি আরও বলেন, "আগে শহরে বেশ কিছু জায়গায় এই পদ্ধতি অবলম্বন হত । কিন্তু সচেতনতার অভাবের জেরে এটা সফল হয়নি । সাধারণ মানুষকে এই সম্পর্কে অবগত না করায় তারা সেখানে জঞ্জাল ফেলত । পাতা থেকে সার তৈরি হলে তা বিক্রি করে কলকাতা পুরনিগম আয় করতে পারবে । গাছ লাগানোর জায়গা না থাকায় অনেকেই ছাদ, বারান্দায় গাছ লাগান । তাদের মধ্যে এই সারের চাহিদা বিপুল । ফলে যেমন দূষণ কমবে এই পদক্ষেপে তেমনই আয় হবে ।"
কলকাতা পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, "প্রস্তাব জানিয়ে যে চিঠি এসেছে সেবিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মত নেওয়া হবে । তারপর আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এটা করা যায় কি না বা করলে সেক্ষেত্রে কী কী সুবিধা, অসুবিধা রয়েছে । তবে পরিবেশ নিয়ে এমন ইতিবাচক চিন্তাভাবনা সকলের মধ্যে থাক ৷ এটা একটা ভালো বিষয় ।"