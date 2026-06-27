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প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক পদক্ষেপের দাবি, অগ্নিমিত্রাকে চিঠি পরিবেশ সংগঠনের

মন্ত্রী হওয়ার পরই রাজ্যে সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক বন্ধের বিষয়ে সরব হওয়ায় অগ্নিমিত্রাকে অভিনন্দনও জানিয়েছে এই পরিবেশ সংগঠন ৷

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অগ্নিমিত্রাকে চিঠি পরিবেশ সংগঠনের (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 27, 2026 at 3:19 PM IST

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কলকাতা, 27 জুন: রাজ্যে শহর থেকে গ্রাম - নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধে কঠোর হতে হবে প্রশাসনকে । পরিবেশের স্বার্থে রাজ্যে প্লাস্টিক আবর্জনা ব্যবস্থাপনায় সদর্থক ভূমিকা নেওয়ার দাবি জানিয়ে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালকে চিঠি দিল পরিবেশ সংগঠন সবুজ মঞ্চ । বিগত সরকার এই বিষয়টিকে উপেক্ষা করেছে ও বেআইনি কাজের পক্ষ নিয়েছে বলে অভিযোগও করা হয়েছে ওই চিঠিতে ৷ পাশাপশি মন্ত্রী হওয়ার পরই রাজ্যে সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক বন্ধের বিষয়ে সরব হওয়ায় অগ্নিমিত্রাকে অভিনন্দনও জানিয়েছে এই পরিবেশ সংগঠন ৷

চিঠিতে মন্ত্রীকে সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, "পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক কালে সরকারি অবহেলা, নেতিবাচক কর্মকাণ্ড এবং কিছুটা জনসচেতনতার অভাবের ফলে রাজ্যের পরিবেশ চিত্র ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল । রাজ্যের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চালচিত্রে পরিবেশের গুরুত্ব ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছিল । পরিবেশ ধ্বংসকারী বহু কর্মকাণ্ডে প্রশাসনের ভূমিকা ছিল হয় প্রত্যক্ষ সমর্থনের অথবা উদাসীনতার । সেই প্রতিকূলতার মধ্যেও সবুজ মঞ্চ রাজ্যের পরিবেশ সমস্যাগুলি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ এবং কর্মসূচি নিয়ে এসেছে । আমাদের প্রত্যাশা, 2026-এর মে মাসে নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটবে ।"

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পরিবেশ সংগঠনের চিঠি (নিজস্ব চিত্র)

পুরমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছে ওই চিঠিতে ৷ বলা হয়েছে, সরকার শুরু থেকেই জনসাধারণের কাছে প্লাস্টিক ব্যবহার কমানোর আহ্বান জানিয়ে পরিবেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সমস্যার দিকে দৃষ্টি দিয়েছে । সংগঠনের দাবি, একবার ব্যবহার করেই ফেলে দেওয়ার মতো বেআইনি প্লাস্টিক দ্রব্য উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ এবং প্লাস্টিক আবর্জনার যথাযথ ব্যবস্থাপনা না-করতে পারলে এই সমস্যার সমাধানে কোনও অগ্রগতি হবে না ।

পরিবেশ সংগঠনের নেতৃত্ব নব দত্ত বলেন, "জনসাধারণকে পলিব্যাগ বর্জন করার আহ্বান জানিয়ে, সুতি বা চটের ব্যাগ বিলি করে আমরা সময়ে সময়ে বেশ কিছু ক্যাম্পেন করেছি । কিন্তু সেই সুতি বা চটের ব্যাগের মধ্যেই ক্রেতারা প্লাস্টিক প্যাকেজিং-এ চাল, ডাল, তেল, নুন, বিস্কুট, দুধ সবকিছু নিতে বাধ্য হয়েছেন । সেই প্যাকেজিং একবার ব্যবহার করেই ফেলে দিতে হয়েছে । ফলে আমরা খুব সফল হইনি ।"

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পরিবেশ সংগঠনের চিঠি (নিজস্ব চিত্র)

সংগঠনের তরফে অভিযোগ, সচেতনতার কথা বললেও, কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্লাস্টিক ব্যাগের ব্যবহার চলছেই । মাছ, মাংস বা অন্যান্য তরল পদার্থ বহন করতে এত সস্তায় এত সুবিধা ত্যাগ করতে সাধারণ মানুষ অসম্মত । এমনকি গৃহস্থের প্রতিদিনের ভিজে আবর্জনা ফেলার জন্যও তাঁরা একটা পলিব্যাগ ব্যবহার করেন । আর এই প্লাস্টিকের অধিকাংশ মাঠে ঘাটে চলে গিয়ে পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ছে ।

নব দত্তের অভিযোগ, দুঃখের বিষয় পশ্চিমবঙ্গের 128টি মিউনিসিপ্যালিটি ও কর্পোরেশন একটিও যথাযথভাবে এই কাজ করে উঠতে পারেনি । রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ প্রতি বছর কেন্দ্রীয় পর্ষদকে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছে তাতে আবর্জনা ব্যবস্থাপনার জন্য অথরাইজেশন নেওয়া পুরসভার সংখ্যা শূন্য । এমনকি উপযুক্ত পরিকাঠামো কেউ তৈরি করে তুলতে পারেনি বলে আবেদনকারীর সংখ্যাও শূন্য । বিভিন্ন পঞ্চায়তে কিছু কিছু স্থানীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, কিন্তু সার্বিকভাবে আবর্জনা ব্যবস্থাপনার চিত্র খুবই খারাপ । বিষয়টিতে গুরুত্ব দিতে এবং জনস্বাস্থ্য ও জনস্বার্থ রক্ষায় বেআইনি প্লাস্টিক দ্রব্য, প্যাকেজিং উৎপাদন, মজুত, বিক্রি ও পরিবহণ বন্ধে সরকারকে উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে চিঠিতে । সংগঠনের দাবি, পুরসভা ও পঞ্চায়েতগুলিকে আবর্জনা ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে ।

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প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক পদক্ষেপের দাবি (নিজস্ব চিত্র)

কেন্দ্রীয় সরকারের বিধি

1. পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ করা যায়, একমাত্র সেইরকম প্লাস্টিক দ্রব্য উৎপাদনে অনুমোদন

2. ভিজে বা শুকনো সমস্ত আবর্জনাকে পুর কর্তৃপক্ষ বা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার ভিতরে আনা

3. উৎসেই শুকনো ও ভিজে আবর্জনা আলাদা করা

4. ভিজে আবর্জনার প্রক্রিয়াকরণ করা

5. শুকনো আবর্জনা রিসাইক্লিং-এর ব্যবস্থা করা

6. কোনও আবর্জনা, বিশেষত প্লাস্টিক আবর্জনা খোলা জায়গায় আগুনে পোড়ানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

7. শুকনো আবর্জনা রিসাইক্লিং-এর কাজে আবর্জনা কুড়ানীদের দক্ষতাকে কাজে লাগানো এবং তাঁদের সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া ।

ওয়ান টাইম ইউজ প্লাস্টিক নিয়ে রাজ্যের অবস্থান

কেন্দ্রীয় সরকারের প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট (সংশোধিত) বিধি, 2021 অনুযায়ী, 31 ডিসেম্বর 2022 থেকে 120 মাইক্রনের কম পুরু নতুন বা রিসাইকল করা কোনও প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ তৈরি ও বিক্রি নিষিদ্ধ । থার্মোকলের কাটলারি ও বাসনপত্র তৈরি ও বিক্রি নিষিদ্ধ । রিসাইকল করা যায় না এমন একাধিক লেয়ারের প্লাস্টিক প্যাকেজিং তৈরি ও বিক্রি নিষিদ্ধ ।

যদি বিধিগুলি কার্যকরী করে রাজ্যে এগুলির উৎপাদন ও বিক্রি বন্ধ করা যায়, তাহলে প্লাস্টিক সমস্যার অনেকটাই সমাধান হবে ।

TAGGED:

PLASTIC WASTE MANAGEMENT
SABUJ MANCHA
প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
অগ্নিমিত্রা পাল
AGNIMITRA PAUL

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