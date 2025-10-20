শব্দ তাণ্ডবে জেরবার ! প্রশাসনকে জানিয়েও মেলেনি সুরাহা ? ফোন করুন কন্ট্রোল রুমে
পরিবেশ সংক্রান্ত যেকোনও অভিযোগ ও সমস্যার কথা জানাতে পারবেন পরিবেশকর্মীদের ৷ তার জন্য ফোন করতে পারেন 9163539073 নম্বরে ।
Published : October 20, 2025 at 5:19 PM IST
কলকাতা, 20 অক্টোবর: ডিজে বা বাজির শব্দ তাণ্ডবে নাজেহাল ! পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েও মিলছে না সুরাহা ? ফোন করে অভিযোগ জানাতে পারেন পরিবেশকর্মীদের কন্ট্রোল রুমে ৷
আজ দীপাবলি ও সামনেই ছটপুজো । আর এই দুই উৎসবকে ঘিরে বেশ কয়েক দিন ধরেই চলে বাজি ফাটানো কিংবা উচ্চস্বরে ডিজে বা মাইক বাজানো । আইন আছে, নিয়ম আছে, তবে শব্দ তাণ্ডব জব্দ করতে দেখা যায় না কোনও বছরেই । ফলাফল, শিশু-বৃদ্ধ থেকে পোষ্য জেরবার হয় বিকট শব্দে । অনেকেই অসুস্থ হয়ে যান । প্রাণ ওষ্ঠাগত অবস্থা হয় । এই পরিস্থিতিতে কী করবেন ?
পরিবেশ আন্দোলনের কর্মীরা জানাচ্ছেন, এই মাইক-ডিজে কিংবা বাজির শব্দের দৌরাত্ম্য মুখ বুজে মেনে না নেন সাধারণ মানুষ । অভিযোগ জানান স্থানীয় থানায় । অভিযোগ জানানোর পরেও যদি পদক্ষেপ না হয়, সুরাহা না হয় সমস্যার, তবে চিন্তা করবেন না ৷ একদল পরিবেশ কর্মী আপনার পাশে আছে । প্রতি বছরের মতো এবারও তাঁরা চালু রাখছে কন্ট্রোল রুম । সেখানেই অভিযোগ জানাতে পারেন ।
শুধু কলকাতা নয়, বিভিন্ন জেলায় এই পরিষেবা মিলবে । আপনারা অভিযোগ জানালে সেই অভিযোগ এই পরিবেশ কর্মীরা পুলিশ প্রশাসনের উপর মহলে পৌঁছে দেবেন ৷ পাশাপাশি আইন মনে করিয়ে পদক্ষেপ করতে ব্যবস্থা করবেন । দীপাবলির জন্য তো কন্ট্রোল রুম খুলেইছেন পরিবেশ কর্মীরা, সঙ্গে 365 দিন পরিবেশ সংক্রান্ত যেকোনও অভিযোগ ও সমস্যার কথা জানাতেও চালু করছেন একটি বিশেষ মোবাইল নম্বর । সেই নম্বরটি হল - 9163539073 ।
প্রতি বছরের মত এবারেও কন্ট্রোল রুম কালীপুজোর দিন অর্থাৎ 20 অক্টোবর সন্ধ্যা 6টা থেকে 21 অক্টোবর সকাল 6টা পর্যন্ত খোলা থাকবে । ওই সময় অভিযোগ করতে পারবেন 9230568902, 9830268902 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ) এই দুটো নম্বরে । কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল রুম তো থাকছেই ৷ সঙ্গে বিভিন্ন জেলায় সক্রিয় পরিবেশ কর্মীরা থাকছেন । আপনি নির্দিষ্ট জেলার কর্মীদের কাছে আপনার সমস্যার কথা জানাতে পারেন । তাঁরা আপনার সমস্যা ও অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার এবং প্রশাসনের কাছে তুলে ধরার ব্যবস্থা করবে ।
আলিপুরদুয়ার জেলায় অসিতবরণ দাস 9832442451, সঞ্জয় দত্ত-9641651598, দার্জিলিং ও শিলিগুড়ির প্রদীপ নাগ- 9434233833, দক্ষিণ দিনাজপুরের তুহিনশুভ্র মণ্ডল- 8637046731, রাহুল রায় -9064420532, জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাব-7063839770, মালদার রূপক দেবশর্মা- 9735500339, পূর্ব মেদিনীপুর মানবেন্দু রায় -9932764503, পশ্চিম মেদিনীপুর ঝর্ণা আচার্য-9732780878, গৌতম সরকার- 9883325009, নদিয়ার চাকদার বিবর্তন ভট্টাচার্য- 9593584149, অভিজিৎ অধিকারী- 9064078517 ৷
হুগলি গ্রামীণ পুলিশ এলাকা সুরজিৎ শীল- 8001558644, চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট তারকেশ্বর এলাকায় শুভ্রকান্তি সামন্ত- 9332577896, উত্তর 24 পরগনা জেলার নৈহাটি, জগদ্দল এলাকায় সন্দীপ সিনহা রায়- 6291911167, দক্ষিণ 24 পরগনার দেবানন্দ দাস- 9735634765, প্রবীর ঘোষ- 9232112629, হাওড়া শহর এলাকার সম্রাট মণ্ডল- 8910634755, হাওড়া গ্রামীণ এলাকার দীপঙ্কর পোরেল- 9635673160 ।
কলকাতায় এবং বিভিন্ন জেলায় 20 অক্টোবর সন্ধ্যা থেকে 21 অক্টোবর রাত পর্যন্ত পরিদর্শক দল বাস্তব পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখতে বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করবেন । সমস্যায় পড়লে চুপ করে না থেকে অভিযোগ করুন, এমনটাই দাবি করেছেন পরিবেশ কর্মীরা ।
পরিবেশকর্মী নব দত্তের কথায়, "আমরা এও জানি আমাদের শত শুভেচ্ছা সত্ত্বেও আগামী দিনগুলিতে বাজি এবং শব্দ দূষণের দৌরাত্ম্যে আপনাদের ভালো থাকার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ । বিশেষত বয়স্ক এবং অসুস্থরা বিপন্ন অবস্থায় রয়েছেন । অন্যদিকে হাইকোর্ট বারবার নির্দেশ দেওয়ার পরও পশ্চিমবঙ্গে বাজি নিয়ে নিয়ম নীতি মানার কোনও বালাই নেই ।"
তিনি আরও দাবি করেন, যে বিষয়গুলি বারবার প্রমাণিত হচ্ছে (1) প্রায় সমস্ত বাজি লাইসেন্স ছাড়া বেআইনিভাবে উৎপাদন, মজুত, ব্যবসা এবং ফাটানো হচ্ছে । (2) লাইসেন্স ছাড়া বাজি বিক্রি নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পরও কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে সর্বত্র এবং সব বাজিই বিক্রি হচ্ছে ৷ (3) সবুজ বাজির নামে প্রায় সব জাল স্ট্যাম্প লাগানো বাজি বিক্রি হচ্ছে ৷ (4) সময়ের বিধিনিষেধের কোনও মান্যতা নেই । একমাত্র কালিপুজো, দীপাবলি, ছটপুজোয় 2 ঘণ্টা এবং নতুন বছরের সন্ধিক্ষণে রাত 11টা 55 মিনিট থেকে সাড়ে 12টা পর্যন্ত কেবলমাত্র সবুজ বাজি জ্বালানোর ছাড় রয়েছে ৷ তবে তা লঙ্ঘন করে যে কোনও সময়ে বাজি জ্বালানো হচ্ছে । (5) হাসপাতাল বা নীরব অঞ্চলে নিষেধাজ্ঞার কোনও গুরুত্বই দেওয়া হয় না । (6) কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গের শহরগুলিতে বায়ুদূষণ দিনে দিনে বেড়ে চলেছে, বিশেষত কালিপুজো দীপাবলির তিন-চার দিন তা ভয়াবহ অবস্থায় থাকে ।
এই অভিযোগগুলি তুলে ধরার সঙ্গেই পরিবেশ বিজ্ঞানী সোমেন্দ্রমোহন ঘোষ বলেন, "সবুজ বাজি নিয়ে যথেচ্ছাচার চলছে । সম্মতি দিলেও সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল এই ধরনের বাজি সাধারণ বাজির তুলনায় মাত্র 30 শতাংশ কম দূষণ তৈরি করে । অর্থাৎ সেগুলিও মূলত দূষণ তৈরি করে বলেই মনে করি আমরা ।"
পরিবেশ কর্মীদের মতে, সারা ভারতে সর্বত্র হয় 'অতি বিপজ্জনক (লাল) শিল্প' অথবা 'বিপজ্জনক (কমলা) শিল্প' হিসাবে বাজি কারখানাগুলিকে চিহ্নিত করা হয় । অথচ পশ্চিমবঙ্গে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, নভেম্বর 2023 থেকে বাজি কারখানাকে 'সাদা ক্যাটেগরি' হিসাবে চিহ্নিত করেছে । ফলে সেগুলির জন্য আর কন্সেন্ট টু এসট্যাবলিশ বা অপারেট ইত্যাদি লাইসেন্স লাগছে না ।
বাস্তবে মানুষ দেখছে রাজ্যের সমস্ত শহর এবং গ্রামগুলিতে যথেচ্ছ পরিমাণে সব ধরনের বাজির ব্যবসা বাধাহীন ভাবে চলছে, কোনও সময়সীমা না-মেনে বাজি ফাটানো বা জ্বালানো হচ্ছে, হাসপাতাল এবং চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে শব্দবাজি ফাটানো হচ্ছে, কুটির শিল্পের মতো বিভিন্ন এলাকায় বেআইনি বাজি তৈরি হচ্ছে, একের পর এক বিস্ফোরণ এবং প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে ।
অভিযোগ, কলকাতা, শিলিগুড়ি, হাওড়া, আসানসোল প্রভৃতি পৃথিবীর মানচিত্রে সবথেকে দূষিত শহরগুলি এই রাজ্যে থাকা স্বত্ত্বেও, বাজি বন্ধের অ্যাজেন্ডাকে রাজ্য সরকার কোনও গুরুত্ব দিচ্ছেন না । শব্দবাজি ও অন্যান্য বাজির ক্ষেত্রে সরকার আইন ও কোর্টের আদেশের সপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে যে সব নির্দেশ দিচ্ছেন, কার্যত তাতে বাজি দূষণকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে এবং নাগরিকদের জনস্বাস্থ্যর বিষয়টিকে একেবারে উপেক্ষা করা হচ্ছে । পরিবেশ আন্দোলনের কর্মীরা এই কন্ট্রোল রুমের সঙ্গেই প্রশাসনের কাছে দাবি রেখেছেন, সমস্ত ধরনের বাজির উৎপাদন, মজুত, বিক্রি, পরিবহণ এবং ব্যবহার নিষিদ্ধ হোক ।
আদালত ও প্রশাসনের বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ- 1) সকাল 6টার আগে এবং রাত 10টার পর কোনও লাউড স্পিকার ব্যবহার করা যাবে না ৷ 2) সমস্ত মাইক্রোফনের সঙ্গে সাউন্ড লিমিটার লাগানো বাধ্যতামূলক ৷ 3) ডিজে বক্স ব্যবহার নিষিদ্ধ ৷ 4)হাসপাতাল ইত্যাদি নিঃশব্দ এলাকায় বাজি জ্বালানো এবং হর্ন বাজানো নিষিদ্ধ ৷ 5) ইলেকট্রিক হর্ন বিক্রি এবং ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি ।