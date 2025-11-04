ETV Bharat / state

রবীন্দ্র সরোবরে রাতের আলোকসজ্জায় ক্রমশ বিপন্ন পাখিদের প্রাণ ! সরব পরিবেশকর্মীরা

পরিবেশ ও পাখি প্রেমীদের দাবি, আলোর ফলে পাখিদের ঘুম চলে গিয়েছে । পাখিরা অসুস্থ হয়ে পড়ছে । রবীন্দ্র সরোবর থেকে চলে যাচ্ছে ৷

Rabindra Sarobar
রবীন্দ্র সরোবরে রাতের আলোকসজ্জায় প্রাণ ওষ্ঠাগত পাখিদের (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 4, 2025 at 8:50 PM IST

4 Min Read
কলকাতা, 4 নভেম্বর: দূষণময় শহরে একটু মুক্ত বাতাস পেতেই অসংখ্য মানুষ ছুটে যান রবীন্দ্র সরোবরে । আর সেখানেই সৌন্দর্যায়ন ও নিরাপত্তার তাগিদে গোটা সরোবর জুড়ে বসানো হয়েছে আলো ৷ সেই আলোয় প্রাণ ওষ্ঠাগত পাখিদের ।

যার ফলে রাত পর্যন্ত শোনা যায় পাখিদের কোলাহল । সার্বিকভাবেই যা জীববৈচিত্রের উপর নেতিবাচক প্রভাব বলেই অভিযোগ তুলছেন পরিবেশ আন্দোলনের কর্মী থকে পাখিপ্রেমীরা । তবে সরোবর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভলপমেন্ট অথরিটি জানাচ্ছে, বিষয়টি কঠিন । মানুষের নিরাপত্তার দিকটাই বেশি গুরুত্ব দিতে হয় ।

Rabindra Sarobar
সরবরের জীববৈচিত্র্য রক্ষার ডাক দিয়েছেন পরিবেশকর্মীরা (নিজস্ব ছবি)

বিরাট এলাকাজুড়ে জলাশয়, গ্রিন জোন । যেখানে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ । সুস্থ থাকার জন্যই সকাল থেকে রবীন্দ্র সরোবর চত্বরে হাজির হন বহু মানুষ । সেখানে তাঁরা শরীর চর্চা করেন । পাশাপাশি একাধিক ক্লাব আছে, যারা নানা ধরনের খেলা করে থাকে ওখানে । তবে এইসব মিলিয়ে যেসমস্ত মানুষ দিনভর আসছেন সন্ধ্যার পর থেকে তাদের নিরাপত্তা দিতেই সরোবর জুড়ে বিভিন্ন রাস্তা, বিভিন্ন অংশ আলোকিত করা হয়েছে ।

আর সেই আলো রাত বাড়লে কিছুটা নিভিয়ে দেওয়া হলেও বাকি বিভিন্ন অংশে জ্বলে থাকে । ফলে সেই আলোর তীব্রতায় রাত পর্যন্ত পাখিরাও জেগে থাকে । তাদের মধ্যে ক্লান্তি এলেও বুঝে উঠতে পারে না তারা যে রাত হয়ে গিয়েছে । তাদের জীবন বিপন্ন হয়ে উঠছে ৷ বদলে যাচ্ছে জীবনযাত্রা ৷ অসুস্থ হয়ে পড়ছে তারা । কেউ কেউ বাসা বদল করে ফেলছে ।

Rabindra Sarobar
আলোকিত করা হয়েছে রবীন্দ্র সরোবর (নিজস্ব ছবি)

সরোবর রক্ষায় লাগাতার আন্দোলনের অন্যতম মুখ সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি অভিযোগ করে বলেন, "আমরা পাখিদের বিষয়টি গুরুত্ব দিতে আবেদন করেছিলাম । কেন সরোবর সন্ধ্যার আগেই বন্ধ হবে না? রাতে আলো জ্বালানোর প্রয়োজন কোথায় । আমরা যেমন নিজেদের স্বাস্থ্য দেখছি, তেমন প্রকৃতি-সরোবরের জীববৈচিত্র্য সবটাই রক্ষা করতে হবে । রক্ষা করতে হবে পাখিদেরও । এই আলোর জেরে তাদের জীবনে অন্ধকার নেমে আসছে । তাদের ঘুম চলে গিয়েছে । পাখিরা অসুস্থ হচ্ছে । বাসা বদল করে ফেলছে । কিছু মানুষের জন্য সন্ধ্যা রাত পর্যন্ত সরোবর খুলে রাখার জন্যই এই ঘটনা ঘটে চলেছে । সেটা কোনোভাবে বন্ধ করা হোক ।"

একই ভাবে পাখিপ্রেমী সুদীপ ঘোষ বলেন, "যেকোনও কৃত্রিম কিছু হলে সেটা প্রভাব পরে পাখিদের উপর । প্রাকৃতিকভাবে দিনে সূর্য রাতে চাঁদ তো আছেই । সরোবর সন্ধ্যায় বন্ধ করে দিলেও কেন সেখানে আলো জ্বালিয়ে রাখা হয়, তার কোনও অর্থ আমার কাছে স্পষ্ট নয় । এই বছরে সরোবরে 106 রকমের পাখি এসেছে । গোটা দেশে 1345 রকমের পাখির মধ্যে 106 রকম পাখি এই সরোবরে এসেছে, যেটা সাধারণ কথা নয় । এখানে বহু প্রজাতির পাখির প্রজনন হয়ে থাকে । এই আলোর দাপটে অনেকটাই বিপর্যস্ত পক্ষিকূল । দ্বীপের মধ্যে আগে পাখি এসে বসত, সেখানে আর আসছে না ।"

Rabindra Sarobar
প্রচুর লোক হাঁটতে আসেন রবীন্দ্র সরোবরে (নিজস্ব ছবি)

পরিবেশবিদ ও প্রাতঃভ্রমণকারী সৌমেন্দ্রমোহন ঘোষ বলেন, "জলাশয় চারদিকে যে আলো আছে তার মাত্রা কম । তবে সরোবরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বহু আলো । বিভিন্ন ক্লাবের বা অফিস ভবন-সহ বিভিন্ন জায়গায় লাগানো সেগুলি । সেগুলো একদিকে যেমন কমবেশি প্রয়োজন, তেমন সেই চড়া আলোয় পাখিদের ক্ষতি হচ্ছে দিনের পর দিন । কর্তৃপক্ষের উচিত এই বিষয়ে গুরুত্ব দিতে একটি নির্দিষ্ট সময় পর থেকে আলোর মাত্র কমিয়ে দেওয়ার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র লাগানো ।"

Rabindra Sarobar
রবীন্দ্র সরোবর (নিজস্ব ছবি)

কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভলপমেন্ট অথরিটি সূত্রে জানা গিয়েছে, গরমের সময় প্রতিদিন রাত 8টা ও শীতে সন্ধ্যা 7টায় সাধারণের প্রবেশ বন্ধ করে দেওয়া হয় রবীন্দ্র সরোবরে । জলাশয়ের ধার বরাবর আলোগুলি স্বল্প মাত্রার, যা রাতে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মাধ্যমে বন্ধ হয় যায় । আর সরোবর জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় জ্বলে থাকে আলোকস্তম্ভগুলি সব বন্ধ হয় না । কিছু সংখ্যায় হয় ।

Rabindra Sarobar
গ্রিন জোন রবীন্দ্র সরোবর (নিজস্ব ছবি)

কেএমডিএ-র এক আধিকারিক বলেন, "যারা এই সমস্যার কথা বলছেন, তারা আবেদনপত্র বা প্রস্তাবপত্র জমা করতে পারেন । আমরা সন্ধ্যা ঘনালে যদি গেট বন্ধ করি, একাংশ ভ্রমণকারী ক্ষুব্ধ হয়ে উঠবেন । তাই সাধারণের নিরাপত্তার জন্য ও রাতে কিছু অংশে নিরাপত্তার স্বার্থেই আমাদের আলো জ্বালিয়ে রাখতে হয় ।"

