রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ডে নষ্ট হচ্ছে পরিবেশ, সিইও-কে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি
দুর্নীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য থেকে চাকরি নিয়ে রয়েছে বিরোধীদের অভিযোগ, আছে শাসকের প্রতিশ্রুতি। শুধু এই আবহে পরিবেশ নিয়েই নেই কোনও পক্ষের কোনও মাথাব্যথা।
Published : April 4, 2026 at 6:31 PM IST
কলকাতা, 4 এপ্রিল: ভোট ঘোষণার আগে থেকেই দেওয়ালে চুন থেকে রং তুলির টান পড়তে শুরু হয়েছে ৷ ভোট ঘোষণার পর পুরদমে প্রচার শুরু করেছে সবকটি রাজনৈতিক দল ৷ আর সেই প্রচারেই রাজনৈতিক কর্মীদের কর্মকাণ্ডের জেরে নষ্ট হচ্ছে পরিবেশ। ভোটের নানা দিকে নজরদারির সঙ্গেই পরিবেশ রক্ষায় নির্বাচন কমিশন যাতে নজরদারি বাড়ায়, এবার সেই দাবি জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়ালাকে চিঠি দিলেন পরিবেশবিদ সমেন্দ্রে মোহন ঘোষ।
নিয়ম আছে। পরিকল্পনা আছে। শুধু বাস্তবায়ন দেখা যাচ্ছে না। ভোটের শহরে ইস্যুর কমতি নেই। খুন, ধর্ষণ থেকে দুর্নীতি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য থেকে চাকরি, আছে বিরোধীদের অভিযোগ, আছে শাসকের প্রতিশ্রুতি। শুধু এই আবহে নেই পরিবেশ নিয়ে কোনও পক্ষের কোনও মাথাব্যথা। তাই গাছের মোটা কাণ্ডে দেদার রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের প্ল্যাকার্ড পেরেক দিয়ে লাগাতে দেখা যাচ্ছে। গাছের গায়ে পেরেক মারা যেমন অমানবিক তেমন গাছের ক্ষেত্রেও তা যথেষ্ট ক্ষতিকর ৷ ঝুঁকি পরিবেশের ক্ষেত্রেও। বছরভর পরিবেশবান্ধব জিনিসের কথা বললেও সব পক্ষই ভোটের সময় ব্যবহার করে বিরাট বিরাট ফ্লেক্স। শহর থেকে গ্রাম, এখন রাস্তার দুই দিকে শুধুই বড় বড় ফ্লেক্সে বিভিন্ন দলের নেতা-নেত্রীদের ছবি। আর এই ফ্লেক্স রীতিমত ভয়ঙ্কর মাত্রায় দূষণ ছড়ালেও কারও কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। মাটি থেকে শুরু করে বাতাসও দূষিত করছে বলে দাবি পরিবেশবিদদের।
এগুলি পরিবেশের ক্ষতি করছে বলেও দাবি করা হচ্ছে ৷ এগুলি ব্যবহারে লাগাম দেওয়ার কথাও বহুবার জানিয়েছে পরিবেশ আদালত। বর্তমান ভোট বাজারে সেগুলিতে লাগাম পড়ানোর বদলে বিদ্যুৎগতিতে ব্যবহার বেড়েছে ৷ আর ব্যবহারের সঙ্গেই যে পরিবেশে ক্ষতিসাধন হওয়ায় উষ্মা বেড়েছে পরিবেশ কর্মীদের ৷ তাই এই বিষয় নজরদারি বাড়ানো থেকে এই সমস্ত কর্মকাণ্ডে লাগাম দেওয়ার দাবি জানিয়ে রাজ্যের মুখ্যনির্বাচনী আধিকারিককে চিঠি দিয়েছেন পরিবেশবিদ সৌমেন্দ্র মোহন ঘোষ।
এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "ভোটপ্রচার বা ভোটের কাজে যে সমস্ত রাজনৈতিক দল যুক্ত তাদের পরিবেশ রক্ষায় দায়বদ্ধতা থাকা দরকার। তাদের বোঝা উচিত যে সমস্ত প্লাস্টিকের পতাকা ও বড় বড় ফ্লেক্স ব্যবহার করছেন যা পরিবেশে ক্ষতি করছে ৷ এতে থাকা রাসায়নিক জল থেকে বায়ু, এমনকী মাটিও দূষিত করছে ৷ বিভিন্ন বড় গাছে দেদার ফ্লেক্স, ব্যানার পেরেক মেরে টাঙানো হচ্ছে ৷ এর ফলে গাছের প্রাণের ঝুঁকি তৈরি হয় ৷ ফলে এই বিষয়গুলি থেকে বিরত থাকাটাই আগামী প্রজন্মের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকত ৷ কিন্তু সেই প্রবণতা শাসকবিরোধী কোনও পক্ষেরই দেখা যাচ্ছে না ৷ এমনকী এই সমস্ত পরিবেশ বিরোধী কর্মকাণ্ড রোধে যে আইন আছে, তা প্রণয়নের সদিচ্ছাও দেখাচ্ছে না নির্বাচন কমিশন ৷ তাই প্রশাসনকে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে এই সমস্ত কর্মকাণ্ডে লাগাম দেওয়া ও নজরদারি বাড়ানোর দাবি জানিয়েছি ৷"