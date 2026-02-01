বিশ্ব উষ্ণায়ন-দূষণ সঙ্কটেও বাজেটে উপেক্ষিত পরিবেশ, বরাদ্দ পর্যাপ্ত নয় দাবি বিশেষজ্ঞদের
রবিবার সংসদে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন 2026-27 অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করেছেন ৷ সেখানেই পরিবেশ উপেক্ষিত বলে দাবি বিশেষজ্ঞদের ৷
Published : February 1, 2026 at 8:00 PM IST
কলকাতা, 1 ফেব্রুয়ারি: জলবায়ু পরিবর্তন, বিশ্ব উষ্ণায়নে জেরবার গোটা বিশ্ব । বাদ নেই ভারতও । পাহাড় ধস, তুষার ধস থেকে হরপা বান, মাত্রাহীন গরম বা অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি এখন সরাসরি প্রভাব ফেলছে দেশের বিভিন্ন এলাকায় জনজীবনে, বাস্তুতন্ত্রে । বায়ু, দূষণ, নদী দূষণ থেকে মাটি দূষণ সাধারণের জীবন যেন ওষ্ঠাগত প্রাণ । আর এই এত সঙ্কটের মাঝেও কেন্দ্রীয় বাজেটে পরিবেশ যেন অনেকটাই উপেক্ষিত ৷ বরাদ্দ পর্যাপ্ত নয় বলেই দাবি করেছেন পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা ।
2026-2027 অর্থবর্ষের বাজেট নিয়ে পরিবেশগত নানা দিক উল্লেখ করে পরিবেশ বিশেষজ্ঞ স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী ও সৌমেন্দ্রমোহন ঘোষ মতামত দিয়েছেন৷ তাঁরা যা জানিয়েছেন, তা হল -
প্রান্তিক খাত হিসেবে দেখানো হয়েছে পরিবেশকে
বাজেটে মূল আলোকপাত করা হয়েছে জিডিপি-কেন্দ্রিক সম্প্রসারণ, পরিকাঠামো এবং বিনিয়োগের ওপর । তবে পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের খরচ প্রায় অদৃশ্য । জলবায়ু পরিবর্তন, নদী দূষণ, বন উজাড় এবং জলাভূমি ক্ষয়-এইসব সমস্যা সরকারের ব্যয় পরিকল্পনায় অপ্রত্যক্ষ । অর্থনীতির অঙ্ক বৃদ্ধি পেলেও প্রকৃতির অবমূল্যায়নের ফলে দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিক ক্ষতি আরও বেশি হতে পারে ।
জলবায়ু ঝুঁকি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষতি উপেক্ষা
বাজেটে জলবায়ু অভিযোজন, ক্ষুদ্র জলাভূমি সংরক্ষণ বা বনাঞ্চল পুনরুদ্ধারের কোনও বড় প্রকল্পের উল্লেখ নেই । বায়ু দূষণ, জলাভূমি ধ্বংস এবং নদী দূষণ স্বাভাবিকভাবে কৃষি উৎপাদন, স্বাস্থ্য খরচ এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করবে । অর্থনীতির ভাষায় বলতে গেলে, এটি হল externalities যেগুলোর খরচ ভবিষ্যতে রাষ্ট্র বহন করবে ।
পরিকাঠামো নির্মাণ বনাম বাস্তুতন্ত্র
বাজেটে পরিকাঠামো উন্নয়নের ওপর জোর থাকলেও পরিবেশগত সীমারেখা বিবেচনা করা হয়নি । নদী, বন, জলাভূমি উপেক্ষা করে তৈরি হওয়া সড়ক, শহর সম্প্রসারণ বা শিল্পাঞ্চল ভবিষ্যতে stranded assets হতে পারে । এর মানে হল, রক্ষণাবেক্ষণ ও ক্ষয়ক্ষতির খরচ শেষ পর্যন্ত জনগণ ও রাষ্ট্র বহন করবে ।
সবুজ নীতি অনেকাংশেই প্রতীকী
বাজেটে সবুজ শক্তি ও দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে । কিন্তু প্রকৃত বিনিয়োগ এবং বাস্তব নীতির প্রতিশ্রুতি সীমিত । অর্থনীতির ভাষায় এটি হল, green signaling without green spending । পরিবেশ সংরক্ষণকে এখনও মূল কৌশল হিসেবে দেখা হয়নি ।
ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত অর্থনীতি কিন্তু প্রকৃতির নিরাপত্তা বাদে
বাজেটে বলা হয়েছে এটি একটি ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত অর্থনীতি তৈরি করবে । কিন্তু প্রকৃত অর্থে ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত অর্থনীতি মানে শুধু ডিজিটাল বা উৎপাদনশীল অর্থনীতি নয়-এটি মানে জল, খাদ্য, শক্তি এবং বাস্তুতন্ত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা । পরিবেশকে যদি এখনও প্রান্তিক বিষয় হিসেবে দেখা হয়, তাহলে এই দাবি কতটা বাস্তবসম্মত?
প্রকৃতি কি বাধা নাকি সম্পদ !
প্রকৃতি কি শুধুই উন্নয়নের পথে বাধা, নাকি এটি একটি মূল্যবান সম্পদ, যার ক্ষতি ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক ক্ষতি তৈরি করে? বন, নদী, জলাভূমি ও জীববৈচিত্র্য আজ হিসেবের বাইরে থাকলেও, আগামিদিনে এর ক্ষতি রাষ্ট্রের উপর আর্থিক চাপ হিসেবে ফিরে আসবে ।
জলবায়ু ও অর্থনৈতিক ঝুঁকি
কেন্দ্রীয় বাজেট 2026-এর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, স্বল্পমেয়াদি জিডিপি সম্প্রসারণে প্রাকৃতিক সম্পদের খরচ অদৃশ্য । কিন্তু বৈজ্ঞানিক তথ্য ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা স্পষ্ট বলে দেয়-বায়ু দূষণ, জলাভূমি ধ্বংস এবং বন উজাড়ের ফলশ্রুতিতে দীর্ঘমেয়াদে স্বাস্থ্য খরচ, খাদ্য নিরাপত্তা সংকট এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ব্যয় বাড়বে । অর্থাৎ পরিবেশ উপেক্ষা অর্থনৈতিক ঝুঁকি বাড়াচ্ছে ।
প্রশ্ন থেকে যায়
বাজেট কি শুধু বর্তমান অর্থবছরের হিসাব কষেছে, নাকি আগামী প্রজন্মের পরিবেশ ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকেও বিবেচনায় এনেছে? যদি জিডিপি-কেন্দ্রিক সম্প্রসারণে প্রকৃতি উপেক্ষিত থাকে, তাহলে সেই সম্প্রসারণ কতটা দীর্ঘস্থায়ী এবং কতটা বিশ্বাসযোগ্য?