তারাপীঠে গর্ভগৃহে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা, VVIP অনুমতি নিয়েও কড়া মন্দির কমিটি

তারাপীঠে গর্ভগৃহে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা, VVIP অনুমতি নিয়েও কড়া মন্দির কমিটি
কৌশিকী অমাবস্যার দিন কোনও পুণ্যার্থীকে গর্ভগৃহের ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ । বিষয়টি বিশদে জানিয়েছেন মন্দির কমিটির সভাপতি ৷
Published : August 26, 2026 at 1:35 PM IST
তারাপীঠ, 26 অগস্ট: হাতে গোনা আর কয়েক দিন পর কৌশিকী অমাবস্যা ৷ সেই উপলক্ষে 10 সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার তারাপীঠে হবে বিশেষ পুজো ৷ তবে, এ বছর ভক্তদের দর্শনের ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন আনছে তারাপীঠ মন্দিরের নতুন কমিটি । অমাবস্যার দিন কোনও ভক্তকেই গর্ভগৃহে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ । সাধারণ ভক্তদের পাশাপাশি এই নিয়ম কার্যকর থাকবে ভিআইপি, ভিভিআইপি, প্রশাসনিক আধিকারিক এবং মন্ত্রীদের ক্ষেত্রেও ।
পঞ্জিকা অনুযায়ী, এ বছর 10 সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার সকাল 10টা 11 মিনিটে অমাবস্যা তিথি শুরু হবে । শেষ হবে পরদিন অর্থাৎ, 11 সেপ্টেম্বর, সকাল 8টা 50 মিনিটে । কৌশিকী অমাবস্যাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে তারাপীঠে । প্রতি বছরই দূর-দূরান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ ভক্ত ও পর্যটকের সমাগম হয় । এবারও বিপুল ভিড় হবে বলে আশাবাদী তারাপীঠ মন্দির কমিটি থেকে শুরু করে হোটেল ব্যবসায়ীরা ।
এই বিষয়ে তারাপীঠ মন্দির কমিটির সভাপতি নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "অমাবস্যার দিন দূর-দূরান্ত থেকে আসা সাধারণ ভক্তদের পাশাপাশি ভিআইপি, ভিভিআইপি, প্রশাসনের আধিকারিক ও মন্ত্রীরাও সাধারণ মানুষের মতো লাইনে দাঁড়িয়ে মন্দিরে প্রবেশ করবেন । গর্ভগৃহের বাইরে থেকেই মা তারার দর্শন করতে হবে সেদিন । কোনও প্রোটোকল লাইনের সুবিধা দেওয়া হবে না ।"
মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অমাবস্যার দিন দু'টি লাইন থাকবে, একটি ভিআইপি এবং অন্যটি সাধারণ লাইন । ভিআইপি লাইনের জন্য মাথাপিছু 500 টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে । মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এটা আমরা নিই ৷ কিন্তু হাজার-দু'হাজার টাকার যে লাইন থাকত, তা থাকবে না ৷ তবে, সাধারণ লাইনে দর্শনের জন্য কোনও টাকা লাগবে না । কোনও লাইনের পুণ্যার্থীই গর্ভগৃহে ঢুকতে পারবেন না কৌশিকী অমাবস্যার দিন ৷ মন্দির কমিটির দাবি, মা তারার কাছে সকলেই সমান, এই ভাবনা থেকেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।
প্রতি বছর গর্ভগৃহের ভিতরে প্রবেশ করে পুজো দেওয়ার সময় ভিড় ও বিশৃঙ্খলার অভিযোগ ওঠে । ভিআইপি লাইনের কারণে সাধারণ লাইন দীর্ঘক্ষণ বন্ধ রাখা এবং দ্রুত দর্শন করিয়ে দেওয়ার নামে পর্যটকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার অভিযোগও উঠেছে । সেই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করেই এ বছর কৌশিকী অমাবস্যায় দর্শন ব্যবস্থা আরও সুশৃঙ্খল করার উদ্যোগ নিয়েছে মন্দির কমিটি ।