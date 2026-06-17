উপাচার্যহীন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা, স্নাতকে ভর্তির পরীক্ষা স্থগিত
পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তথা রাজ্যপালকে চিঠি পাঠানো হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির তরফে । সেই চিঠির প্রতিলিপি রাজ্যের মুখ্যসচিবকেও পাঠানো হয়েছে ।
Published : June 17, 2026 at 4:50 PM IST
কলকাতা, 17 জুন: উপাচার্যহীন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে । এর ফলে প্রতিদিনের প্রশাসনিক কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে বলে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর । বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে চারুকলা অনুষদের 2026-27 শিক্ষাবর্ষের চার বছর মেয়াদের স্নাতক প্রোগ্রামের ভর্তির পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে । পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তথা রাজ্যপালকে চিঠি পাঠানো হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির তরফে । সেই চিঠির প্রতিলিপি রাজ্যের মুখ্যসচিবকেও পাঠানো হয়েছে । কিন্তু, এখনও পর্যন্ত তার কোনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি বলে জানা গিয়েছে ।
সম্প্রতি এক বিজ্ঞপ্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়েছে, 16, 17, 23 ও 24 জুন নির্ধারিত ভর্তির পরীক্ষা পরবর্তী নির্দেশ না-দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে । বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং নোটিশ বোর্ডে সংশোধিত সময়সূচি ঘোষণা করা হবে । উপাচার্য সোনালী চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের পরেই এই স্থগিতাদেশের সিদ্ধান্ত এসেছে । যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে উপাচার্যের পদত্যাগের সম্পর্ক রয়েছে কি না তা স্পষ্ট করা হয়নি ।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান প্রশাসনিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ভর্তির বোর্ড এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে । চারুকলা অনুষদের বিভিন্ন শাখায় এনসিসিএফ-এর অধীনে চার বছরের স্নাতক প্রোগ্রামের জন্য ভর্তির পরীক্ষাগুলি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল । তা আপাতত স্থগিত করা হচ্ছে । বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদনকারীদের সংশোধিত ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি এবং পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত আপডেটের জন্য নিয়মিত ভর্তির পোর্টাল ও অফিসিয়াল ওয়েবসাইট দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ৷
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক জোৎস্না চট্টোপাধ্যায় এবিষয়ে বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিদিনের প্রশাসনিক কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেছে । আমরা যে চিঠি পাঠিয়েছিলাম তার কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি । আদৌ সেই চিঠি গৃহীত হয়েছে কি না তাও আমরা জানি না । অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে । ভর্তির মরশুমে অচলাবস্থা তৈরি হবে বলে আমরা আমাদের চিঠিতেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলাম । আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সেটাই হচ্ছে । পড়ুয়ারা ভর্তির সময় সমস্যার মুখে পড়ছে । এন্ট্রাস পিছিয়ে গেল । যা কাঙ্খিত নয় । আমরা আমাদের অধ্যাপক সমিতির তরফে বরাবর বলছি যে, এই অচলাবস্থা দূর করা হোক । না-হলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় পিছিয়ে পড়বে ।"