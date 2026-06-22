চলছিল জামাইষষ্ঠীর রান্না, গ্যাসের সিলিন্ডার থেকে আগুন লেগে ভস্মীভূত গোটা বাড়ি
গ্যাস সিলিন্ডার বদল করার পরেই দুর্ঘটনা বলে অভিযোগ ৷ বড় রাস্তা থেকে 500 মিটার দূরে আগুন লাগায় দমকলের ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে সমস্যা ৷
Published : June 22, 2026 at 12:16 PM IST
বনগাঁ, 22 জুন: জামাইষষ্ঠী উপলক্ষে বাড়িতে চার জামাই এবং মেয়েরা এসেছিলেন ৷ রবিবাসরীয় দুপুরে মাছ, মাংস আরও নানান রান্না চলছিল ৷ তখনই গ্যাস সিলিন্ডার থেকে পুরো বাড়িতে আগুন ধরে যাওয়ার অভিযোগ ৷ উত্তর 24 পরগনার বনগাঁ খাসপাড়ার ঘটনায় ভস্মীভূত হয়ে গেল গোটা বাড়ি ৷ ঘটনায় দমকলের বিরুদ্ধে দেরি আসার অভিযোগ ৷ তবে, বড় রাস্তা থেকে প্রায় 500 মিটার ভিতরে বাড়ি হওয়ায় আগুনের উৎসস্থলে পৌঁছতে সমস্যা হয় বলে জানিয়েছে দমকল কর্তৃপক্ষ ৷
জানা গিয়েছে, শনিবার জামাইষষ্ঠীর অনুষ্ঠান হয়ে গেলেও, রবিবার ছুটির দিনে সুবর্ণ বিশ্বাসের চার মেয়ে এবং জামাইরা তাঁর বাড়িতেই ছিলেন ৷ শ্বশুর এবং শাশুড়ি অসুস্থ থাকায় তাঁরাই মিলেমিশে রান্না করছিলেন ৷ বেলা একটা নাগাদ অর্ধেক রান্না হওয়ার পর হঠাৎই সিলিন্ডারের গ্যাস শেষ হয়ে যায় ৷ তখন বাড়িতে থাকা দ্বিতীয় সিলিন্ডারটি খুলে ওভেনে লাগানো হয় ৷
কিন্তু, তাতেই বিপত্তি হয় বলে পরিবারের সদস্যদের দাবি ৷ গ্যাস চালু করে রান্না শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই সিলিন্ডারে আগুন ধরে যায় ৷ সেই সময় বাড়ির সকলে মিলে জল ঢেলে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন ৷ কিন্তু, তাতে কোনও লাভ হয় না ৷ বরং আগুন আরও দ্রুত পুরো বাড়িতে ছড়িয়ে যায় ৷ এই পরিস্থিতিতে বাড়ির সকলে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন ৷ খবর দেওয়া হয় বনগাঁ দমকল স্টেশনে ৷
অভিযোগ, দমকলে খবর দেওয়ার বেশ কয়েকঘণ্টা পরে ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ৷ তবে দমকলের তরফে জানানো হয়েছে, যে বাড়িটিতে আগুন লেগেছে, সেটি বড় রাস্তা থেকে প্রায় 500 মিটার ভিতরে ৷ ফলে আগুনের মূল উৎসে পৌঁছতে যথেষ্ঠ বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদের ৷ প্রায় 20টি হোজ পাইপ জুড়ে তারপর আগুনের উৎসে জল ঢালা শুরু করেন তাঁরা ৷ এর ফলে আগুন নেভাতে দেরি হয়ে যায় ৷ দমকলের দু’টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে ৷
পরিবারের সদস্যদের দাবি, তাঁরা এক জামাকাপড়েই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন ৷ ফলে বাড়ির সমস্ত জিনিসপত্র আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে ৷ জামাকাপড়, আসবাবপত্র, নথি-সহ সমস্ত সামগ্রী নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন সুবর্ণ বিশ্বাস ৷ এ নিয়ে তাঁর এক প্রতিবেশী স্মৃতি সাহা বলেন, "বিশ্বাস বাড়িতে কোনও ছেলে নেই ৷ চার মেয়ে ওঁদের ৷ জামাইষষ্ঠী উপলক্ষে চার মেয়ে ও জামাইরা এসেছিলেন ৷ দুপুরে জামাইরাই রান্নাবান্না করছিল ৷ গ্যাসের সিলিন্ডার বদল করার সময় কোনও সমস্যা হয়েছে ৷ প্রথমে রান্না ঘরে আগুন লাগে ৷ সেই আগুন গোটা বাড়িতেই ছড়িয়ে পড়ে ৷"
দমকলের বনগাঁ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুজিতকুমার মণ্ডল বলেন, "আগুন কীভাবে লেগেছে, তা এখনও জানা যায়নি ৷ খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছাই ৷ কিন্তু, রাস্তা থেকে প্রায় 500 মিটার দূরে আগুনের উৎসস্থল হওয়ায় জল নিয়ে পৌঁছাতে অনেক অসুবিধা হয়েছে ৷ আমাদের প্রায় 20টা পাইপ লাগিয়ে উৎসে জল দেওয়া হয়েছে ৷ আগুন এখন নিভে গেছে ৷ তবে, সুবর্ণ বিশ্বাস বলে যাঁর বাড়ি, তাঁদের সবকিছু পুড়ে গিয়েছে ৷ কীভাবে আগুন লাগলো, সেটা ফরেন্সিক এসে দেখে বলতে পারবে ৷"