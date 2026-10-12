জমিদার বাড়ির আস্ত দুর্গাপুজো এবার নাটকের মঞ্চে

জমিদার বাড়ির আস্ত দুর্গাপুজো এবার নাটকের মঞ্চে
Durga Puja at Theatre stage: পুজোর রীতিনীতি, বলিপ্রথা, সিঁদুর খেলার মতো সবই অনুষ্ঠিত হল নাটকের মঞ্চে । তুলে ধরলেন ইটিভি ভারতের তারক চট্টোপাধ্যায় ৷
Published : October 12, 2026 at 6:04 PM IST
আসানসোল, 12 অক্টোবর: দরজায় কড়া নাড়ছে দুর্গাপুজো । ইডেন গার্ডেনসে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে রাজ্যে পুজোর ছোঁয়াচ লেগেছে বটে, তবে শিল্পাঞ্চলে বাঙালির পুজোর ঢাকে কাঠি পড়ল আসানসোলে নাটকের মঞ্চে । দেবীপক্ষের সূচনায় ফিনিক্স থিয়েটারের থিম হিসেবে উঠে এল দুর্গাপুজো । একেবারে জমিদার বাড়ির আস্ত দুর্গাপুজোই এবার উঠে এল মঞ্চে ।
পুজোর চারদিন, নবপত্রিকা আনা থেকে শুরু করে সপ্তমী, অষ্টমী পুজো, নবমীর বলিদান প্রথা কিংবা দশমীর সিঁদুর খেলা সবই হল মঞ্চে । যদিও দর্শকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণ ছিল মঞ্চে সুবিশাল দুর্গা প্রতিমা । যেটা কাগজ, কাঠবোর্ড, রং, ফেলে দেওয়া জিনিসপত্র দিয়ে বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন নাট্যশিল্পী রানা শর্মা ।
জমিদার বাড়ির দুর্গাপুজো
মহালয়া অর্থাৎ শনিবার সন্ধ্যায় আসানসোলের বার্নপুর ভারতী ভবনে অনুষ্ঠিত হল আসানসোলের বিশিষ্ট নাট্য দল ফিনিক্স-এর প্রযোজনা 'খারিজ' । মূলত জমিদার বাড়ির একটি দুর্গাপুজোকে ঘিরে এই নাট্য প্রযোজনা গড়ে উঠলেও বিষয়টিতে ছিল রহস্যের ঘনঘটা । ফিনিক্স-এর নাট্যকার উদয়ন চট্টোপাধ্যায়ের রচনায় এবং অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় ফিনিক্স-এর কলা কুশলীদের বলিষ্ঠ অভিনয়ে এদিন দর্শকরা টানটান উত্তেজনাময় একটি থিয়েটার চাক্ষুষ করেন ।
তবে সম্পূর্ণ নাটকটি একটি জমিদার বাড়ির দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল । আর তাতে বিরাট জমিদার বাড়ি থেকে শুরু করে সুবিশাল দুর্গা প্রতিমা, পুজোর রীতিনীতি, বলিদান প্রথা, সিঁদুর খেলার সবই নিয়ে আসা হয়েছিল মঞ্চে । নাটকের শুরুতেই দর্শক আসনের মধ্যে দিয়ে যাওয়া ঢাক বাজিয়ে নবপত্রিকার পালকি সবাইকে চমকে দেয় ।
নাটকের বিষয়বস্তু
এই নাটকটিতে আসানসোলের আশেপাশে গ্রামের দুর্গাপুজো থেকে শুরু করে কয়লা অঞ্চলের অপরাধ সব কিছুই উঠে এসেছে । অর্থাৎ যে জীবনযাত্রার মধ্যে দিয়ে নাট্যকার উদয়ন চট্টোপাধ্যায় বড় হয়েছেন, তাঁর লেখনীতে সেই জীবনযাত্রার কথাই প্রতিফলিত হয়েছে । নাটকে দেখানো হয় অন্ডালের উখরায় রায়চৌধুরী পরিবারের বিরাট দুর্গাপুজো । আর সেই দুর্গাপুজোর সপ্তমীর দিনই বাগানে উনুন করার জন্য মাটি তুলতে গিয়ে পাওয়া যায় নর কঙ্কাল । আর তা ঘিরে রহস্য শুরু হয় । দুর্গাপুজোর উৎসবের মাঝে এমন উটকো বিপদে রায়চৌধুরী পরিবারের সবাই তটস্থ হয়ে পড়ে ।
অন্যদিকে এলাকার জমিদার বাড়িতে কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে বলে এলাকাবাসীরাও অতি উৎসাহিত হয়ে ওঠে । শুরু হয় গসিপ । পুলিশ, সাংবাদিক থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতারা আসতে শুরু করেন রায়চৌধুরী বাড়িতে । এভাবেই একদিকে যেমন থিয়েটার মঞ্চে দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তেমনই তার পাশাপাশি রহস্য ঘনীভূত হয়ে ওঠে । শেষ পর্যন্ত রহস্যের সমাধান হয় এবং টানটান ক্লাইম্যাক্সে এক আবেগপূর্ণ দৃশ্যে থিয়েটারটি শেষ হয় । শেষে ছিল সব দর্শকের জন্যই সুস্বাদু পোলাও ও আলুর দমের ব্যবস্থা । নাট্যশিল্পীরা যাকে পুজোর ভোগ বলে পোশাকি নাম দিয়েছিলেন ।
মঞ্চে বিশাল দুর্গা প্রতিমা
অর্থাৎ সবে মিলেই দেবীপক্ষের সূচনায় একটা থিম্যাটিক থিয়েটারের মাধ্যমে কার্যত দুর্গাপুজোর একটা হুজুগ তুলেই দিয়ে গেলেন ফিনিক্সের নাট্য শিল্পীরা । তবে এই নাটকের মঞ্চে বিশাল দুর্গা প্রতিমা সকলের নজর কেড়েছে । নাট্য শিল্পী রানা শর্মা জানান, তাঁর তিন মাস সময় লেগেছে এই প্রতিমা গড়তে । ফেলে দেওয়া বিভিন্ন কার্ডবোর্ডের বাক্স দিয়ে তিনি প্রতিমা গড়ে তুলেছেন । এর সঙ্গে ডাক বানিয়েছেন কাগজ ও রং দিয়ে । পাশাপাশি কিছু জরির ব্যবহার করেছেন ।
কতদিনে তৈরি প্রতিমা ?
শুধুমাত্র চুল ও দুর্গার হাতের অস্ত্র ছাড়া বাকি সবই ফেলে দেওয়া জিনিসপত্র দিয়ে বানিয়েছেন রানা । তিনি ইটিভি ভারতকে বলেন, "মাটির প্রতিমা গড়া হয়তো খুব সহজ । কারণ মাটিকে আঙুল দিয়ে চাপ দিয়ে আকার তৈরি করা যায় । কিন্তু কাগজের কার্ড বোর্ডের বাক্স দিয়ে মুখ বানাতে গিয়ে, গোল করে একই আকারে নিয়ে আসা প্রচণ্ড কষ্টসাধ্য বিষয় । তিনমাস ধরে কষ্ট করে এই দুর্গা প্রতিমা তৈরি হয়েছে ।"
এর আগে দুর্গাপুজোর থিমকে ঘিরে সিনেমা গড়ে উঠলেও কার্যত দুর্গাপুজোকে থিম বানিয়ে থিয়েটার মফস্বলে দেখা যায়নি । কলকাতায় হালে কেউ করেছে কি না সে বিষয়েও তেমন খোঁজ নেই । এই ভাবনা নিয়ে পরিচালক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আমরা চেয়েছিলাম একটা দুর্গাপুজোকে সম্পূর্ণভাবে মঞ্চে আনতে । সেটা আমরা করতে পেরেছি রানার জন্য । ওঁ এই মঞ্চ স্থাপন না করে দিলে আমাদের এই থিয়েটার সার্থক হত না ।"
থিয়েটারের মঞ্চে উৎসবের মেজাজ
নাট্যকার উদয়ন চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, "এই দুর্গাপুজোকে ঘিরে এই শিল্পাঞ্চলের যা যা আমি ছোট থেকে দেখে এসেছি, তাই উঠে এসেছে আমার এই নাটকে । তবে দিনের শেষে একটাই কথা, সব মানুষ লোভ সংবরণ করতে পারে না । আমার নাটকে দেখানো হয়েছে, গ্রামের মানুষ কীভাবে জমি জায়গা প্রতিপত্তি ছেড়ে অবলীলায় চলে যেতে পারে ।"
দর্শকে ঠাসা ভারতী ভবনের ফিনিক্সের নাটকে পুজোর উৎসবের মেজাজ কার্যত লেগেই গেল আসানসোলে । মঞ্চেই ঢাকের বাদ্যি, সিঁদুর খেলা, সন্ধিপুজো থেকে নবপত্রিকা, সবে মিলে মনের মধ্যে জোয়ার - মা আসছেন ।