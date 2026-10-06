শ্যামপার্কের মণ্ডপে গেলেই দেখতে পাবেন ম্যাজিক ! সিনিয়র পিসি সরকারকে শ্রদ্ধাঞ্জলি পুজো কমিটির
SHYAMPARK PANDAL TURNS INTO MAGIC: 53 বছরে পা দিয়ে প্রথমবার থিম ধরে পুজো করছে শ্যাম স্কোয়ার সর্বজনীন দুর্গোৎসব ও প্রদর্শনী ৷ মনোজিৎ দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : October 6, 2026 at 2:07 PM IST
কলকাতা, 6 অক্টোবর: জাদুবিদ্যায় গোটা বিশ্বের কাছে দেশের নাম উজ্জ্বল করেছিলেন প্রতুল চন্দ্র সরকার । তাঁর ইন্দ্রজাল দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশের দর্শকদের মন কেড়েছিল । তাঁকে সকলেই 'জাদুসম্রাট' বলে ডাকতেন । সেই সিনিয়র পিসি সরকারকেই এবার শ্যাম স্কোয়ার সর্বজনীন দুর্গোৎসব ও প্রদর্শনীর তরফে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হচ্ছে ।
শিল্পী সুবল পালের হাত ধরে রূপ পাচ্ছে এবারের মণ্ডপ । বিষয় ভাবনার নাম ম্যাজিক । ভারতীয় জাদু কলা বা ইন্ডিয়ান ম্যাজিক কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়, এটি আমাদের লোকসংস্কৃতির এক প্রাচীন ধারা। পিসি সরকার সিনিয়রের হাত ধরে যা বিশ্বমঞ্চে এক অনন্য মর্যাদা পেয়েছিল । তার শিকড় ছড়িয়ে আছে ভারতের গ্রামে, গঞ্জে বৈচিত্র্যময় লোকশিল্পের মধ্যে ।
শ্যাম স্কোয়ার সর্বজনীন দুর্গোৎসব ও প্রদর্শনীর পক্ষে উদ্যোক্তা সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় বলেন, "দুর্গাপুজো একটা মস্ত বড় জাদু , যা চারপাশের চেনা জগৎটাকে চার দিনের জন্য এক অপরূপ মায়াপুরীতে বদলে দেয় । এই উৎসবের সৃজনশীলতার সঙ্গে যদি ভারতীয় জাদুকলার গৌরবময় ঐতিহ্য আর আলো ছায়ার খেলা এবং লোকশিল্পের সঠিকভাবে মেলবন্ধন হতে পারে, তবে তা হয়ে উঠবে এক জীবন্ত মহাকাব্যিক অভিজ্ঞতা ।"
তিনি আরও জানান, এবার মণ্ডপে প্রবেশ করলে দর্শকরা প্রত্যক্ষ করবেন ইলিউশন । একদিকে যেমন ম্যাজিকের বিষয়টি ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে, অন্যদিকে কালা জাদু বিষয়টিও থাকবে । অসুরের 9 রূপ ফুটে উঠবে । মণ্ডপের বাড়তি পাওনা হল জুনিয়র পিসি সরকারের সহযোগিতায় সিনিয়র পিসি সরকারের জাদু দেখানোর একাধিক সরঞ্জামও প্রদর্শিত হবে মণ্ডপে ।
ভারতীয় জাদুকলাকে মূলত তিনটি প্রধান ধারায় ভাগ করা যায় । এক, ট্রিট ম্যাজিক । এটি ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন ধারা । মাদারি বাজিকর বা জাদুকরেরা খোলা আকাশের নীচে হাটে বাজারে দর্শকের ঠিক সামনে এই জাদু দেখাতেন ।
দ্বিতীয়টি হল, মঞ্চ জাদু বা স্টেজ ইলিউশন ৷ এটি আধুনিক জাদুকলা , থিয়েটারের আলোছায়ার খেলা ৷ বড় বড় প্রপস এবং মিউজিকের মেলবন্ধনে তৈরি হয় এক মায়াজাল ।
তৃতীয়টি হল, মানসিক জাদু বা ব্ল্যাক ম্যাজিক যা মনস্তত্ত্ব বা সম্মোহন বিদ্যার ব্যবহারে দর্শকের মন পড়ে ফেলা বা ভবিষ্যৎবাণী করার মতো খেলা । বুদ্ধি ভিত্তিক বিষয় তৈরি করে । জাদুকলা মানুষকে যুক্তিবাদী হতে শেখায় আবার একই সঙ্গে কল্পনার ডানাও মেলে দেয় ।
দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি থেকে বের করে এটি মানুষকে এক লহমায় এক রূপকথার জগতে নিয়ে যায় । জাদুকলা সঠিক আলো আবহসংগীত এবং হাতের কৌশলের মাধ্যমে একটা অবাস্তব বিষয়কে আমাদের চোখের সামনে বাস্তব করে তোলে । শ্যাম স্কোয়ার সর্বজনীন দুর্গোৎসব ও প্রদর্শনীর মণ্ডপে গিয়ে সেই আমেজই খুঁজে পাবেন দর্শনার্থীরা ৷