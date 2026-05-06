জড়িত সকলের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নিন, ভোট পরবর্তী হিংসায় মুখ্যসচিব-ডিজি-বাহিনীকে কড়া নির্দেশ জ্ঞানেশের

জড়িত সকলের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নিন, ভোট পরবর্তী হিংসায় মুখ্যসচিব-ডিজি-বাহিনীকে কড়া নির্দেশ জ্ঞানেশের
রাজ্যে ভোট-পরবর্তী হিংসতার যে কোনও ঘটনার ক্ষেত্রে 'শূন্য সহনশীলতা' (zero-tolerance) নীতি নেওযার নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের ৷
By PTI
Published : May 6, 2026 at 9:27 AM IST
কলকাতা, 5 মে: ভোট পরবর্তী হিংসা রোধে কড়া নির্বাচন কমিশন ৷ মঙ্গলবার রাজ্যের মুখ্যসচিব দুষ্যন্ত নারিয়ালা, রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা এবং কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীকে (CAPF) রাজ্যে ভোট-পরবর্তী হিংসতার যে কোনও ঘটনার ক্ষেত্রে 'শূন্য সহনশীলতা' (zero-tolerance) নীতি কঠোরভাবে প্রয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন ৷
মঙ্গলবার দিনভর রাজ্যে ভোট পরবর্তী হিংসার দুই পৃথক ঘটনায় বলি হয়েছেন দু'জন ৷ এই দুই মৃত্যুর পাশাপাশি বহু রাজনৈতিক দলের কার্যালয় ভাঙচুর করার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন এই নির্দেশ জারি করেছে বলে এক আধিকারিক জানিয়েছেন । কমিশনের ওই আধিকারিক বলেন, "শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং তা বিঘ্নিত করার যে কোনও প্রচেষ্টাকে কড়া হাতে দমন করতে হবে ৷ এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে ভোট-পরবর্তী হিংসার যে কোনও ঘটনার বিরুদ্ধে নির্ণায়ক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলেছে । এই ক্ষেত্রে অবশ্যই 'শূন্য সহনশীলতা' নীতি অবলম্বন করতে হবে ৷ যারাই হিংসার ঘটনায় জড়িত থাকুক না কেন, তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নিতে হবে বলে কমিশন সাফ জানিয়েছে ।"
তিনি আরও জানান, রাজ্যের প্রশাসন এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী উভয়কেই সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে ৷ যে কোনও অনভিপ্রেত, অপ্রীতিকর ঘটনার ক্ষেত্রে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করতেও বলা হয়েছে । তিনি আরও যোগ করেন, "পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণে থাকে তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত বাহিনী মোতায়েন এবং প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর (CAPF) মধ্যে নিবিড় সমন্বয়ের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে ।"
পালাবদলের পর থেকেই একাধিক ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনা সামনে আসছে ৷ শহর কলকাতা থেকে শুরু করে অন্যান্য জেলা, সব জায়গা থেকেই বিক্ষিপ্ত অশান্তির ঘটনা সামনে আসছে ৷ এর জেরেই মঙ্গলবার নানুরে এক তৃণমূল কর্মী ও নিউটাউনে এক বিজেপি কর্মীকে খুনের অভিযোগ ওঠে ৷ বাদ যাননি তৃণমূলের জয়ী প্রার্থীও ৷ স্বরূপনগর বিধানসভায় তৃণমূল বিধায়ক বীণা মণ্ডলের বাড়িতে হামলা চালানো হয় ৷ কলকাতার নিউটাউনে রীতিমতো ডিজে বাজিয়ে বোম ফাটিয়ে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর সামনেই জেসিবি দিয়ে কলকাতা কর্পোরেশন লাগোয়া তৃণমূল কার্যালয় ভেঙে ফেলা হয় ৷