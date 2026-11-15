প্রেমিকা ছেড়ে যাওয়ায় আক্রোশ, মাথা থেঁতলে খুন পোষ্যদের !

প্রেমিকা ছেড়ে যাওয়ায় আক্রোশ, মাথা থেঁতলে খুন পোষ্যদের !
Kolkata pet killing : প্রেমিকার আচরণে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন যুবক। অভিযোগ, সম্পর্ক ভাঙার রাগ গিয়ে পড়ে নিরীহ প্রাণীগুলির উপর।
Published : November 15, 2026 at 7:03 AM IST
কলকাতা, 15 নভেম্বর : সম্পর্কে টানাপোড়েন এবং আর্থিক বিবাদের জেরে চরম নৃশংসতার সাক্ষী থাকল কলকাতার বিক্রমগড় এলাকা।
লিভ-ইন পার্টনার ছেড়ে চলে যাওয়ায় সেই আক্রোশে তাঁর পোষ্যদের পিটিয়ে এবং মাথা থেঁতলে খুন করার অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত যুবককে আটক করেছে পুলিশ। এই বর্বরোচিত এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে স্থানীয় বাসিন্দা এবং পশুপ্রেমী মহলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পেশায় ডিজে ওই তরুণী দীর্ঘদিন ধরেই বিক্রমগড় এলাকার একটি বাড়িতে থাকতেন। বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ওই তরুণীর বাড়িতে অভিযুক্ত যুবকের নিয়মিত যাতায়াত ছিল। সম্পর্কে থাকাকালীন দু’জনের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকলেও দিনকয়েক আগে চরম অশান্তি বাধে।
অভিযুক্ত যুবকের দাবি, শনিবার বিবাদের পর ওই তরুণী তাঁর কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে কলকাতা ছেড়ে চলে যান। তবে, যাওয়ার সময় নিজের একাধিক পোষ্য কুকুর ও বিড়ালকে ওই বাড়িতেই রেখে যান তিনি। প্রেমিকার এই আচরণে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন ওই যুবক। অভিযোগ, সম্পর্ক ভাঙার রাগ গিয়ে পড়ে ওই নিরীহ প্রাণীগুলির উপর।
পুলিশের তদন্তে উঠে এসেছে হাড়হিম করা তথ্য। অভিযুক্ত যুবক নির্মমভাবে তরুণীর দু'টি পোষ্যকে হত্যা করেন। কারও মাথা থেঁতলে, আবার কাউকে ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করে মেরে ফেলা হয়। শুধু তাই নয়, জল ফুটিয়ে ঢেলে আরও পোষ্যকে মারার ছক কষেছিলেন তিনি ৷ পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত এই ভয়ংকর পরিকল্পনার কথা স্বীকার করেছেন বলে জানা গিয়েছে।
কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "আটক যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে"। ঘটনাটি জানাজানি হতেই এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্ত যুবককে আটক করে। প্রতিবেশীদের একাংশের মনেও প্রশ্ন জেগেছে, শহর ছাড়ার আগে ওই তরুণী ঠিক কার ভরসায় নিজের এতগুলি পোষ্যকে এভাবে বাড়িতে ফেলে রেখে গেলেন !