অবশেষে বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রকল্প চালু ইংরেজবাজার পুরসভার, স্বস্তিতে এলাকাবাসী

158 বছরের পুরনো ইংরেজবাজার পুরসভায় দীর্ঘদিন ধরে কোনও ভাগাড় ছিল না ৷ শহরের বিভিন্ন জায়গায় আবর্জনা ফেলতে বাধ্য হতেন পুরকর্মীরা ৷

অবশেষে বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রকল্প চালু ইংরেজবাজার পুরসভার (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 15, 2026 at 11:40 AM IST

মালদা, 14 মার্চ: অবশেষে খানিকটা হলেও স্বস্তি মিলল মালদা শহরে ৷ শনিবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজ শুরু করল ইংরেজবাজার পুরসভা ৷ মোট তিনটি ইউনিটে এই কাজ শুরু করা হয়েছে ৷

ইউনিটগুলির উদ্বোধন করেন পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী ৷ সঙ্গে ছিলেন কাউন্সিলর সুমালা আগরওয়ালা, চৈতালি ঘোষ সরকার প্রমুখ ৷ এই কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে, তিনটি প্ল্যান্টে প্রতিদিন এক হাজার টন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ করা হবে ৷ তাদের সেই দাবি সঠিক হলে এবার বর্ষার আগেই জমে থাকা আবর্জনা থেকে মুক্তি পেতে পারেন শহরবাসী ৷

এবার বর্ষার আগেই জমে থাকা আবর্জনা থেকে মুক্তির সম্ভাবনা (নিজস্ব চিত্র)

158 বছরের পুরনো ইংরেজবাজার পুরসভায় দীর্ঘদিন কোনও ভাগাড় ছিল না ৷ শহরের বিভিন্ন জায়গায় আবর্জনা ফেলতে বাধ্য হতেন পুরকর্মীরা ৷ দীর্ঘদিন অস্থায়ী ভাগাড় ছিল মালদা-মানিকচক রাজ্য সড়কের ধারে চন্দন পার্ক এলাকায় ৷ একসময় সেই ভাগাড় থেকে আবর্জনা রাজ্য সড়কে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে ৷ বর্ষার সময় পরিস্থিতি আরও জটিল আকার নেয় ৷ কারণ, যেখানে সেই অস্থায়ী ভাগাড় তৈরি করা হয়েছিল, তার চারপাশে অনেক বসতি ৷ এনিয়ে এলাকার মানুষজনের ক্ষোভ বাড়তে শুরু করে ৷ একাধিকবার তাঁদের হাতে পুরকর্মীরা হেনস্তার শিকার হন ৷ সেখানে আবর্জনা ফেলা বন্ধ করতে বাধ্য হয় পুর কর্তৃপক্ষ ৷

তারপর শহরের একাধিক জায়গায় আবর্জনা ফেলা হত ৷ সেখানেও প্রতিনিয়ত এলাকাবাসীর বাধার মুখে পড়তে হয় পুরকর্মীদের ৷ পরবর্তীতে ইংরেজবাজার ব্লকের নিমাসরাই ও কাজিগ্রাম এলাকায় ভাগাড়ের জন্য জমি কেনার সিদ্ধান্ত নেয় পুর কর্তৃপক্ষ ৷ সেখানেও গ্রামবাসীদের বিরোধিতায় ভাগাড় নির্মাণ করা যায়নি ৷ আবর্জনা ফেলা হচ্ছিল গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিছনে ৷ কিন্তু সেখানে রয়েছে একাধিক সরকারি দফতর ৷

ইউনিটগুলির উদ্বোধন করেন কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী (নিজস্ব চিত্র)

অবশেষে 2017 সালে পুরসভার নিজস্ব ভাগাড় তৈরির পরিকল্পনা গৃহীত হয় ৷ ইংরেজবাজার ব্লকের মহদিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঞ্চনটার এবং বাহাদুরপুরে ভাগাড় নির্মাণের জন্য জমি কেনে পুরসভা ৷ পুরসভার 2 নম্বর ওয়ার্ডেও একটি জায়গা চিহ্নিত করা হয় ৷ তৈরি হয় স্থায়ী ভাগাড় ৷

কিন্তু ভাগাড় তৈরি হলেও বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রকল্প চালু না-হওয়ায় পরিস্থিতির বিশেষ রদবদল ঘটেনি ৷ বর্তমানে ভাগাড় প্রায় পরিপূর্ণ ৷ এখনও শহরের বিভিন্ন অংশে জঞ্জালের স্তূপ থেকেই গিয়েছে ৷ বৃষ্টি হলে কিংবা বর্ষাকালে জমে থাকা আবর্জনা কার্যত নরকের রূপ নেয় ৷ পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করে স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সুডা)৷ সুডার উদ্যোগেই দিল্লির একটি এজেন্সির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ইংরেজবাজার পুরসভার ৷ ওই এজেন্সি শিলিগুড়ি, কোচবিহার-সহ রাজ্যের আটটি পুরসভার বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজ করছে ৷ তারা মালদা শহর, কাঞ্চনটার ও বাহাদুরপুরে তিনটি প্ল্যান্ট বসায় ৷ এদিন থেকে তিনটি প্ল্যান্টেই কাজ চালু হয়েছে ৷

ওই এজেন্সির এক কর্তা মহম্মদ সরফরাজ জানিয়েছেন, "ইংরেজবাজার পুরসভার তিনটি ইউনিটে এতদিন ধরে জমে থাকা আবর্জনার স্তূপ দ্রুত পরিষ্কার হয়ে যাবে ৷ আজ থেকে তিনটি ইউনিটেই কাজ চালু হয়েছে ৷ আগামী দু'মাসের মধ্যেই পুরনো সমস্ত আবর্জনার প্রক্রিয়াকরণের কাজ শেষ হয়ে যাবে ৷ প্রতিটি ইউনিট দিনে 16 থেকে 20 ঘণ্টা কাজ করবে ৷ বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পর সেখান থেকে জৈব সার, প্লাস্টিক জাতীয় উপাদান ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য গুঁড়ো আলাদা হয়ে যাবে ৷"

মোট তিনটি ইউনিটে বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজ শুরু (নিজস্ব চিত্র)

চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বলেন, "বর্জ্য নিষ্কাশনের জন্য এখানে যে মেশিন বসানো হয়েছে, তার একদিক থেকে প্লাস্টিক, একদিকে গুঁড়ো এবং আরেকদিকে জৈব সার বেরিয়ে আসছে ৷ দিল্লির একটি কোম্পানি এই কাজের বরাত পেয়েছে ৷ তারা পশ্চিমবঙ্গের অনেক জায়গায় কাজ করছে ৷ দীর্ঘদিন ধরে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল শহরকে সুন্দর রাখা ৷ জঞ্জাল মুক্ত শহর গড়তে হবে ৷ মুখ্যমন্ত্রী নিজেও প্রতিটি জায়গায় এই আবেদন করেন ৷ আজ শহরের ইউনিটটি চালু করলাম ৷ এর পর কাঞ্চনটার ও বাহাদুরপুর ভাগাড়েও কাজ চালু হচ্ছে ৷ তিনটি জায়গায় কাজ শুরু হওয়ায় এবার আমরা শহরকে জঞ্জাল মুক্ত রাখতে পারব ৷ আরও একটি বিষয়, এই শহরের বর্জ্য জল সরাসরি মহানন্দা নদীতে গিয়ে পড়ে ৷ সেই জল ট্রিটমেন্ট করার কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ ওই জল এবার বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহৃত হবে ৷ মুখ্যমন্ত্রী সার্বিক উন্নয়নের যে যে পথ দেখিয়েছেন, আমরা সেই পথেই হাঁটছি ৷"

এই খবরে খানিকটা স্বস্তি পেলেও এখনই নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না শহরবাসী ৷ অসীম সরকার নামে এক ব্যবসায়ী জানান, "নেতাজি মার্কেটে আমার দোকান ৷ বর্ষা হলেই এক হাঁটু জল জমে যায় ৷ সেই জলে আবর্জনা ভাসতে থাকে ৷ দুর্গন্ধ ছড়ায় ৷ শুধু এখানেই নয়, শহরের বিভিন্ন এলাকাতেই জল জমে যায় ৷ মূলত ড্রেনগুলি প্লাস্টিক এবং অন্য আবর্জনায় ভর্তি হয়ে যাওয়ার জন্যই প্রতি বছর মানুষকে এই সমস্যায় পড়তে হয় ৷ আজ থেকে পুরসভার বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রকল্প শুরু হল বলে শোনা যাচ্ছে ৷ তবে না আঁচালে বিশ্বাস নেই ৷ আগে বৃষ্টি পড়ুক, বর্ষা আসুক ৷ তারপর এনিয়ে কোনও মন্তব্য করা যাবে ৷"

