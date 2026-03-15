অবশেষে বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রকল্প চালু ইংরেজবাজার পুরসভার, স্বস্তিতে এলাকাবাসী

অবশেষে বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রকল্প চালু ইংরেজবাজার পুরসভার, স্বস্তিতে এলাকাবাসী
Published : March 15, 2026 at 11:40 AM IST
মালদা, 14 মার্চ: অবশেষে খানিকটা হলেও স্বস্তি মিলল মালদা শহরে ৷ শনিবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজ শুরু করল ইংরেজবাজার পুরসভা ৷ মোট তিনটি ইউনিটে এই কাজ শুরু করা হয়েছে ৷
ইউনিটগুলির উদ্বোধন করেন পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী ৷ সঙ্গে ছিলেন কাউন্সিলর সুমালা আগরওয়ালা, চৈতালি ঘোষ সরকার প্রমুখ ৷ এই কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে, তিনটি প্ল্যান্টে প্রতিদিন এক হাজার টন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ করা হবে ৷ তাদের সেই দাবি সঠিক হলে এবার বর্ষার আগেই জমে থাকা আবর্জনা থেকে মুক্তি পেতে পারেন শহরবাসী ৷
158 বছরের পুরনো ইংরেজবাজার পুরসভায় দীর্ঘদিন কোনও ভাগাড় ছিল না ৷ শহরের বিভিন্ন জায়গায় আবর্জনা ফেলতে বাধ্য হতেন পুরকর্মীরা ৷ দীর্ঘদিন অস্থায়ী ভাগাড় ছিল মালদা-মানিকচক রাজ্য সড়কের ধারে চন্দন পার্ক এলাকায় ৷ একসময় সেই ভাগাড় থেকে আবর্জনা রাজ্য সড়কে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে ৷ বর্ষার সময় পরিস্থিতি আরও জটিল আকার নেয় ৷ কারণ, যেখানে সেই অস্থায়ী ভাগাড় তৈরি করা হয়েছিল, তার চারপাশে অনেক বসতি ৷ এনিয়ে এলাকার মানুষজনের ক্ষোভ বাড়তে শুরু করে ৷ একাধিকবার তাঁদের হাতে পুরকর্মীরা হেনস্তার শিকার হন ৷ সেখানে আবর্জনা ফেলা বন্ধ করতে বাধ্য হয় পুর কর্তৃপক্ষ ৷
তারপর শহরের একাধিক জায়গায় আবর্জনা ফেলা হত ৷ সেখানেও প্রতিনিয়ত এলাকাবাসীর বাধার মুখে পড়তে হয় পুরকর্মীদের ৷ পরবর্তীতে ইংরেজবাজার ব্লকের নিমাসরাই ও কাজিগ্রাম এলাকায় ভাগাড়ের জন্য জমি কেনার সিদ্ধান্ত নেয় পুর কর্তৃপক্ষ ৷ সেখানেও গ্রামবাসীদের বিরোধিতায় ভাগাড় নির্মাণ করা যায়নি ৷ আবর্জনা ফেলা হচ্ছিল গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিছনে ৷ কিন্তু সেখানে রয়েছে একাধিক সরকারি দফতর ৷
অবশেষে 2017 সালে পুরসভার নিজস্ব ভাগাড় তৈরির পরিকল্পনা গৃহীত হয় ৷ ইংরেজবাজার ব্লকের মহদিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঞ্চনটার এবং বাহাদুরপুরে ভাগাড় নির্মাণের জন্য জমি কেনে পুরসভা ৷ পুরসভার 2 নম্বর ওয়ার্ডেও একটি জায়গা চিহ্নিত করা হয় ৷ তৈরি হয় স্থায়ী ভাগাড় ৷
কিন্তু ভাগাড় তৈরি হলেও বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রকল্প চালু না-হওয়ায় পরিস্থিতির বিশেষ রদবদল ঘটেনি ৷ বর্তমানে ভাগাড় প্রায় পরিপূর্ণ ৷ এখনও শহরের বিভিন্ন অংশে জঞ্জালের স্তূপ থেকেই গিয়েছে ৷ বৃষ্টি হলে কিংবা বর্ষাকালে জমে থাকা আবর্জনা কার্যত নরকের রূপ নেয় ৷ পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করে স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সুডা)৷ সুডার উদ্যোগেই দিল্লির একটি এজেন্সির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ইংরেজবাজার পুরসভার ৷ ওই এজেন্সি শিলিগুড়ি, কোচবিহার-সহ রাজ্যের আটটি পুরসভার বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজ করছে ৷ তারা মালদা শহর, কাঞ্চনটার ও বাহাদুরপুরে তিনটি প্ল্যান্ট বসায় ৷ এদিন থেকে তিনটি প্ল্যান্টেই কাজ চালু হয়েছে ৷
ওই এজেন্সির এক কর্তা মহম্মদ সরফরাজ জানিয়েছেন, "ইংরেজবাজার পুরসভার তিনটি ইউনিটে এতদিন ধরে জমে থাকা আবর্জনার স্তূপ দ্রুত পরিষ্কার হয়ে যাবে ৷ আজ থেকে তিনটি ইউনিটেই কাজ চালু হয়েছে ৷ আগামী দু'মাসের মধ্যেই পুরনো সমস্ত আবর্জনার প্রক্রিয়াকরণের কাজ শেষ হয়ে যাবে ৷ প্রতিটি ইউনিট দিনে 16 থেকে 20 ঘণ্টা কাজ করবে ৷ বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পর সেখান থেকে জৈব সার, প্লাস্টিক জাতীয় উপাদান ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য গুঁড়ো আলাদা হয়ে যাবে ৷"
চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বলেন, "বর্জ্য নিষ্কাশনের জন্য এখানে যে মেশিন বসানো হয়েছে, তার একদিক থেকে প্লাস্টিক, একদিকে গুঁড়ো এবং আরেকদিকে জৈব সার বেরিয়ে আসছে ৷ দিল্লির একটি কোম্পানি এই কাজের বরাত পেয়েছে ৷ তারা পশ্চিমবঙ্গের অনেক জায়গায় কাজ করছে ৷ দীর্ঘদিন ধরে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল শহরকে সুন্দর রাখা ৷ জঞ্জাল মুক্ত শহর গড়তে হবে ৷ মুখ্যমন্ত্রী নিজেও প্রতিটি জায়গায় এই আবেদন করেন ৷ আজ শহরের ইউনিটটি চালু করলাম ৷ এর পর কাঞ্চনটার ও বাহাদুরপুর ভাগাড়েও কাজ চালু হচ্ছে ৷ তিনটি জায়গায় কাজ শুরু হওয়ায় এবার আমরা শহরকে জঞ্জাল মুক্ত রাখতে পারব ৷ আরও একটি বিষয়, এই শহরের বর্জ্য জল সরাসরি মহানন্দা নদীতে গিয়ে পড়ে ৷ সেই জল ট্রিটমেন্ট করার কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ ওই জল এবার বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহৃত হবে ৷ মুখ্যমন্ত্রী সার্বিক উন্নয়নের যে যে পথ দেখিয়েছেন, আমরা সেই পথেই হাঁটছি ৷"
এই খবরে খানিকটা স্বস্তি পেলেও এখনই নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না শহরবাসী ৷ অসীম সরকার নামে এক ব্যবসায়ী জানান, "নেতাজি মার্কেটে আমার দোকান ৷ বর্ষা হলেই এক হাঁটু জল জমে যায় ৷ সেই জলে আবর্জনা ভাসতে থাকে ৷ দুর্গন্ধ ছড়ায় ৷ শুধু এখানেই নয়, শহরের বিভিন্ন এলাকাতেই জল জমে যায় ৷ মূলত ড্রেনগুলি প্লাস্টিক এবং অন্য আবর্জনায় ভর্তি হয়ে যাওয়ার জন্যই প্রতি বছর মানুষকে এই সমস্যায় পড়তে হয় ৷ আজ থেকে পুরসভার বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রকল্প শুরু হল বলে শোনা যাচ্ছে ৷ তবে না আঁচালে বিশ্বাস নেই ৷ আগে বৃষ্টি পড়ুক, বর্ষা আসুক ৷ তারপর এনিয়ে কোনও মন্তব্য করা যাবে ৷"