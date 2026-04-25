শহরের পানীয় জল পরীক্ষা করতে ল্যাব চালু ইংরেজবাজার পুরসভার, খরচ নিয়ে প্রশ্ন

শহরের পানীয় জল পরীক্ষা করতে ল্যাব চালু ইংরেজবাজার পুরসভার, খরচ নিয়ে প্রশ্ন
মহানন্দা নদীর জল শুকিয়ে যাওয়ায়, ভূগর্ভস্থ জল পাইপলাইনের মাধ্যমে পাঠানো হচ্ছে মালদা শহরে ৷ পুরসভার ল্যাবে জলের মান পরীক্ষা করাতে পারবে শহরবাসীও ৷
Published : April 25, 2026 at 8:02 PM IST
মালদা, 25 এপ্রিল: শুখা মরশুম শুরু ৷ তারই সঙ্গে মালদা শহরে পুরসভার পাইপ থেকে উধাও হতে শুরু করেছে আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল ৷ কারণ, বৈশাখী রোদের তাপে শুকিয়ে যাওয়া মহানন্দার বুক ৷ সেই নদী থেকেই শহরবাসীর জন্য পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ করার পরিকাঠামো গড়েছে ইংরেজবাজার পুরসভা ৷
অগত্যা মধুসূদন, শহরের বিভিন্ন জায়গায় থাকা ওভারহেড ট্যাংক, যেখানে জল ওঠে মাটির নীচ থেকে ৷ কোথাও বা পাম্প দিয়ে ভূগর্ভস্থ জল তুলেই ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে পাইপ লাইনের নেটওয়ার্কে ৷ তবে, ওই জল পান করার পক্ষে কতটা উপযোগী, সেকথা জানেন না শহরবাসী ৷ তাঁরা শুধু জানেন, মালদা জেলার ভূগর্ভস্থ জলে মিশে রয়েছে মারণ আর্সেনিক বিষ, রয়েছে ফ্লোরাইড ৷
ইংরেজবাজার ব্লকের ভূগর্ভস্থ জলেও মিশে এই দুই পদার্থ ৷ তাই তেষ্টা নিবারণে তাঁদের অনেকে বেছে নিয়েছেন বোতলজাত পানীয় জল ৷ কেউ বা বাড়িতে বসিয়ে নিয়েছেন ওয়াটার পিউরিফায়ার ৷ আর যাঁদের এত খরচ করার সামর্থ নেই, তাঁরা ভ্যানওয়ালার কাছ থেকে 30 টাকা জার হিসাবে পানীয় জল কিনছেন ৷ যে জল গঙ্গা নদী থেকে তুলে পরিশ্রুত করা হচ্ছে ৷
ফলত জল দূষণের শহরে মানুষ প্রত্যেক গরমে মৃত্যুভয়ে ভোগেন ৷ পুরসভার সরবরাহ করা পানীয় জল পানযোগ্য কতটা, সেটাও তাঁরা জানেন না ৷ তাই এবার শহরবাসীর জন্য জল পরীক্ষাকেন্দ্র তৈরি করল ইংরেজবাজার পুরসভা ৷ এ দিন দুপুরে পুরসভার জলকল দফতরে এই পরীক্ষাগারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ৷ প্রধান উদ্বোধক পুরপ্রধান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিলের সদস্য শুভময় বসু, কাউন্সিলর প্রসেনজিৎ ঘোষ-সহ পুরসভার আধিকারিকরা ৷
কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ বলেন, "নিজস্ব জল পরীক্ষাগার নির্মাণ ইংরেজবাজার পুরসভার এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ ৷ যে জল আমরা বিভিন্ন জায়গায় পান করতাম, তার কোনও ব্যাকটিরিয়া পরীক্ষা করতাম না ৷ জলে কী কী মিশে রয়েছে, সেটাও জানতে পারতাম না ৷ কখনও কখনও একটা টেস্ট রিপোর্ট দিতাম, সেই রিপোর্টই চলতে থাকত ৷ তাই ওই জলে কী কী মিশছে, বুঝতে পারতাম না ৷ অতে আমরা অসুস্থও হয়ে পড়তাম ৷ মালদা শহরে সব মিলিয়ে 125টি জলের রিজার্ভার আছে ৷ সেখানকার জল মানুষ পান করে ৷ সেই জল পরীক্ষার জন্য আমরা এই ল্যাবরেটরি তৈরি করেছি ৷ আমাদের নিজস্ব কেমিস্ট রয়েছেন, প্রিয়া মিশ্র ৷ তিনি ওই জল পরীক্ষা করে আমাদের কী করণীয়, তার রিপোর্ট দেন ৷ সবার সহযোগিতায় এই ল্যাব তৈরি করা হয়েছে ৷ যে কেউ এখানে সামান্য খরচে জল পরীক্ষা করতে পারেন ৷"
পুরসভা সূত্রে জানা যাচ্ছে, মালদা শহরে বসবাস করেন প্রায় চার লাখ মানুষ ৷ এই শহরে প্রতিদিন প্রায় 85 লাখ গ্যালন জলের প্রয়োজন ৷ সেই জল পরীক্ষার জন্য এতদিন শহরবাসীকে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের ল্যাবের উপর নির্ভর করতে হতো ৷ এবার তাঁরা পুরসভার পরীক্ষাগারেও জল পরীক্ষা করাতে পারবেন ৷ কিন্তু, এখানে জল পরীক্ষার জন্য ন্যূনতম এক হাজার টাকা খরচ হবে ৷ এখানেই উঠেছে প্রশ্ন, এত টাকা খরচ করে ক’জন এই ল্যাবে জল পরীক্ষা করাবেন ?
অর্ণব চক্রবর্তী নামে শহরের এক বাসিন্দা বলেই ফেলেন, "গরিব মানুষের পক্ষে পুরসভার ল্যাবে জল পরীক্ষা করানো কিছুতেই সম্ভব নয় ৷ মধ্যবিত্তরাও জল পরীক্ষা করানো নিয়ে দু’বার ভাববে ৷ সময় একটু বেশি লাগলেও পিএইচই দফতরের ল্যাবে অনেক কম খরচে জল পরীক্ষা করা হয় ৷ তাই পুরসভার এই জল পরীক্ষাগার শহরবাসীর কতটা কাজে আসবে, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে ৷"
তবে, পুরপ্রধান বলছেন, "গরমের সময় মহানন্দা নদীর জলস্তর ভীষণ কমে যায় ৷ ফলে ওই নদী থেকে পর্যাপ্ত জল পাওয়া যায় না ৷ বছরের চার মাস নিমাসরাই জলশোধনাগার কেন্দ্রে সেভাবে কাজ করা যায় না ৷ তাই এবার সাদুল্লাপুর থেকে গঙ্গার জল শহরে নিয়ে আসার একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ৷ দ্রুত সেই কাজ শেষ করার চেষ্টা চলছে ৷" কৃষ্ণেন্দুর আশা, কিছুদিনের মধ্যেই পুরসভার নতুন এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে ৷