ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যানের পদত্যাগপত্র গৃহীত, পরবর্তী কে?

ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যানের পদত্যাগপত্র গৃহীত, পরবর্তী কে?
English Bazar Municipality: ইংরেজবাজার পুরসভার নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবে নাকি বসবে প্রশাসক, গুঞ্জন মালদা শহরে ৷
Published : September 20, 2026 at 6:04 PM IST
মালদা, 20 সেপ্টেম্বর: তবে কি চেয়ারম্যানবিহীন ইংরেজবাজার পুরসভার ভবিষ্যতও কালিয়াগঞ্জের মতোই হতে চলেছে ? এই প্রশ্নই এখন শহরে ঘোরাফেরা করছে ৷ কারণ, শনিবার ইংরেজবাজার পুরসভার কাউন্সিলদের বৈঠকে চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে ৷
আপাতত এক সপ্তাহের জন্য সেই দায়িত্ব পালন করছেন ভাইস চেয়ারপার্সন সুমালা আগরওয়াল ৷ তিনি জানিয়েছেন, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হবে ৷ কিন্তু সেই চেয়ারম্যান কি তৃণমূলের হবেন, নাকি বিজেপির, তা নিয়ে কিছু জানাতে চাননি তিনি ৷
ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে 9 সেপ্টেম্বর পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছিলেন চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী ৷ যদিও সংবাদমাধ্যমকে তিনি জানিয়েছিলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে পুরসভা পরিচালনা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ পুরসভার ভাঁড়ার প্রায় শূন্য ৷ কোনওভাবে চলতি মাসে অস্থায়ী কর্মীদের বেতন দেওয়া গেলেও অক্টোবর মাসে বেতন দেওয়া কঠিন ৷ কোনও কারণে কর্মীদের বেতন না দেওয়া গেলে অথবা নাগরিক পরিষেবা ব্যহত হলে তাঁকেই কাঠগড়ায় তোলা হবে ৷ তাই সময় থাকতেই তিনি পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷
কিন্তু কৃষ্ণেন্দুর পর এই পুরসভার চেয়ারম্যান কে হবেন ? গত পুর নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী, ইংরেজবাজার পুরসভায় তৃণমূলের কাউন্সিলর 25 জন ৷ বিজেপির মাত্র তিনজন ৷ একজন নির্দল কাউন্সিলরও রয়েছেন ৷ অবশ্য ওই নির্দল কাউন্সিলর সুতপা দাস তৃণমূলেরই ঘনিষ্ঠ ৷ বর্তমানে অস্থির রাজনৈতিক বাতাবরণের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তৃণমূল ৷ দল ভেঙে দু'টুকরো ৷ ভেঙে দেওয়া হয়েছে দলের সমস্ত কমিটি ৷ ফলে 2022 সালের নির্বাচনে যাঁরা ঘাসফুল প্রতীকে জয়ী হয়েছিলেন, এই মুহূর্তে তাঁরা কোন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, সেটাই বোঝা যাচ্ছে না ৷
তৃণমূলের এই অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে ইংরেজবাজার পুরসভাতেও কি কালিয়াগঞ্জের মতো নিজেদের চেয়ারম্যান নিয়োগ করার চিন্তাভাবনা করছে বিজেপি ? সম্প্রতি পদত্যাগ করেছেন কালিয়াগঞ্জ পুরসভায় চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ কুণ্ডু ও ভাইস চেয়ারপার্সন জয়া বর্মন দেবশর্মা ৷ পদত্যাগের কারণও ছিল এক ৷ তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েন এবং পুরসভার আর্থিক সংকট ৷ সেখানও টাকার অভাবে অস্থায়ী কর্মীদের বেতন দেওয়া সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ৷ ব্যাহত হচ্ছিল নাগরিক পরিষেবা ৷
এই পরিস্থিতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলেও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান পদে ওই পুরসভার কাউন্সিলর তথা রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কার্তিক পালকে নিয়োগ করা হয় ৷ সবচেয়ে বড় বিষয়, তাঁকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর ৷ সেই একই ঘটনা ইংরেজবাজার পুরসভাতেও ঘটবে কি না তা এখন লাখ টাকার প্রশ্ন ৷
এই মুহূর্তে ইংরেজবাজার পুরসভায় বিজেপির তিন কাউন্সিলর রয়েছেন ৷ তাঁরা হলেন ইংরেজবাজার কেন্দ্রের বিধায়ক অম্লান ভাদুড়ি, সুতপা মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণা নাথ ৷ রাজনৈতিক মহলের অনুমান, কালিয়াগঞ্জের নকশাতেই এখানে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে বিধায়ককে ৷ তা না-হলে প্রশাসক নিয়োগ করা হবে ৷ যদিও কৃষ্ণা নাথের বক্তব্য, "এসব নিয়ে আমাদের নিজস্ব কোনও মতামত নেই ৷ দল যা সিদ্ধান্ত নেবে, আমরা সেই অনুযায়ী চলব ৷ প্রয়োজন মনে করলে দল এখানে প্রশাসকও নিয়োগ করতে পারে ৷"
পুরসভার ভাইস চেয়ারপার্সন বলেন, "পুর আইন মেনে আমি এক সপ্তাহের মধ্যে বোর্ড অফ কাউন্সিলের সভা ডাকছি ৷ ওই সভাতেই পরবর্তী চেয়ারম্যান নিয়োগ সংক্রান্ত আলোচনা হবে ৷ যে কোনও দল চেয়ারম্যান পদ পাওয়ার দাবি করতে পারে ৷ ইংরেজবাজারের বিধায়ক এই পুরসভার কাউন্সিলরও বটে ৷ এই ইস্যুতে তাঁর সঙ্গেও আলোচনা করব ৷ যাই হোক না কেন, আমরা চাই, এই পুরসভার পুরবোর্ডের নির্ধারিত মেয়াদ উত্তীর্ণ হোক ৷ পুর প্রশাসক নিয়োগ করা হলে মানুষের অনেক সমস্যা হতে পারে ৷ সেটা আমরা কেউ চাই না ৷"